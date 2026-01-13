Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 339 τίτλους
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε ένα ακόμα τρόπαιο και έφτασε τους 339 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
- Μαύρη Θάλασσα: Τρία και όχι τέσσερα είναι τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που χτυπήθηκαν από drones
- Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
- Η «Ιθάκη» πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ – Ο Τσίπρας έλκει τους 40+ του Ανδρουλάκη
- Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Ακόμη έναν τίτλο πρόσθεσε στη συλλογή του ο Ολυμπιακός που επικράτησε με σκορ 3-2 του Παναθηναϊκού, με ανατροπή και κατέκτησε το Super Cup στο βόλεϊ ανδρών.
Τίτλος νούμερο 339 για τους Πειραιώτες, στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα και αναμένεται να προστεθούν πολλοί ακόμη μέχρι το τέλος της σεζόν.
Η λίστα με τους 339 τίτλους του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο: 84
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 66
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Γυναικών: 31
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 16
Χάντμπολ Ανδρών: 12
Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο 84
UEFA Europa Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Super Cup Ελλάδας: 5
Πόλο Ανδρών 72
LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 39
Κύπελλα: 26
Super Cup: 5
Βόλεϊ Ανδρών 66
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 19
League Cup: 8
Super Cup: 4
Μπάσκετ 35
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Super Cup Ελλάδας: 4
Πόλο Γυναικών 31
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 6
Super Cup: 3
Βόλεϊ Γυναικών 22
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Super Cup: 1
Μπάσκετ Γυναικών 15
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Super Cup: 1
Χάντμπολ 12
Πρωταθλήματα: 5
Κύπελλα: 3
Σούπερ Καπ 4
- Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 339 τίτλους
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-3: «Ερυθρόλευκο» το Σούπερ Καπ με επική ανατροπή!
- Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
- Ο φόβος της Παρί γι’ «αρπαγή» του Λουίς Ενρίκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Παίρνει Φιζέλ για αντί – Σίλβα η ΑΕΚ (vid)
- Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
- Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
- Ολυμπιακός: Ολοταχώς για sold out το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις