Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία, όταν Ρώσος μποξέρ έκανε το… «λάθος» να νικήσει τον Τούρκο αντίπαλό του. Δεκάδες εξαγριωμένοι οπαδοί εισέβαλαν στο ρινγκ και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Το περιστατικό έγινε σε αγώνα μποξ την Τραπεζούντα, όπου ο Ρώσος Σεργκέι Γκορόκοφ επικράτησε του Τούρκου Εμιράν Καλκάν.

Την ώρα που ο Ρώσος αθλητής πανηγύριζε τον παγκόσμιο τίτλο UBO ( Universal Boxing Organization) μαζί με την ομάδα του, ξαφνικά ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ ενός μέλους του Καλκάν και μέλους της ομάδας του Γκορόκοφ.

Η σύγκρουση ξέσπασε στον τρίτο γύρο μετά την διακοπή του αγώνα: Ο Γκορόκοφ ξεκίνησε πρόωρα να γιορτάζει τη νίκη του, τρέχοντας γύρω από το ρινγκ, κάτι που εξόργισε τους Τούρκους.

Στη συνέχεια δεκάδες θεατές ανέβηκαν στο ρινγκ. Ακολούθησε πανικός ενώ πολλοί επιτέθηκαν στον Ρώσο πυγμάχο, που αρχικά προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν βάναυσα.

Στα πλάνα φαίνεται ο όχλος να χτυπά με μανία τον Γκορόκοφ με καρέκλες, γροθιές και κλοτσιές ενώ ο εκφωνητής παρακαλεί από τα μικρόφωνα το πλήθος να ηρεμήσει.