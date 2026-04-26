Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Το περιστατικό συνέβη σε αγώνα μποξ στην Τραπεζούντα, όπου ο Ρώσος Σεργκέι Γκορόκοφ επικράτησε του Τούρκου Εμιράν Καλκάν
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία, όταν Ρώσος μποξέρ έκανε το… «λάθος» να νικήσει τον Τούρκο αντίπαλό του. Δεκάδες εξαγριωμένοι οπαδοί εισέβαλαν στο ρινγκ και τον ξυλοκόπησαν άγρια.
Την ώρα που ο Ρώσος αθλητής πανηγύριζε τον παγκόσμιο τίτλο UBO ( Universal Boxing Organization) μαζί με την ομάδα του, ξαφνικά ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ ενός μέλους του Καλκάν και μέλους της ομάδας του Γκορόκοφ.
Η σύγκρουση ξέσπασε στον τρίτο γύρο μετά την διακοπή του αγώνα: Ο Γκορόκοφ ξεκίνησε πρόωρα να γιορτάζει τη νίκη του, τρέχοντας γύρω από το ρινγκ, κάτι που εξόργισε τους Τούρκους.
Στη συνέχεια δεκάδες θεατές ανέβηκαν στο ρινγκ. Ακολούθησε πανικός ενώ πολλοί επιτέθηκαν στον Ρώσο πυγμάχο, που αρχικά προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν βάναυσα.
Στα πλάνα φαίνεται ο όχλος να χτυπά με μανία τον Γκορόκοφ με καρέκλες, γροθιές και κλοτσιές ενώ ο εκφωνητής παρακαλεί από τα μικρόφωνα το πλήθος να ηρεμήσει.
🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight
Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan.
Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks.
The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D
— NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026
- Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
- ΠΑΣΟΚ: Οι «πρωτιές» στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο – Ποιοι οδηγούν μέχρι στιγμής την κούρσα
- AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
- Λονδίνο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν «παγώνει» τα πολυτελή ξενοδοχεία και τη ζήτηση από τη Μέση Ανατολή
- LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
- Μπορεί το Μουντιάλ 2026 να βάλει τέλος στον πόλεμο των Μπέκαμ; – «Κοινή λατρεία»
- Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
- Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις