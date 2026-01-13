Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)

Επεισόδια σημειώθηκαν σε παιχνίδι 4ης κατηγορίας Νέων στη Γρανάδα της Ισπανίας, μετά από… γενική σύρραξη με τη συμμετοχή τόσο των παικτών των δύο ομάδων, όσο και μερίδας της εξέδρας στην οποία βρισκόντουσαν οι γονείς.

Ήταν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα ανάμεσα στις Γκουεχάρ Σιέρα και Αρένας δε Αρμίγια, όταν ένα σκληρό μαρκάρισμα παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει η ένταση. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι συμπλοκές είχαν… γενικευτεί με τους παίκτες να έρχονται στα χέρια. Ο δε αρχηγός της ομάδας των γηπεδούχων που είχε δεχθεί το αρχικό σκληρό μαρκάρισμα, άρχισε να κλωτσά τον πεσμένο αντίπαλό του και να τον γρονθοκοπεί σε έξαλλη κατάσταση.

Παρότι οι πιο ψύχραιμοι κατάφεραν να χωρίσουν τους παίκτες, η συνέχεια δόθηκε από τους γονείς, όταν κατά την αποχώρηση των ομάδων για τα αποδυτήρια δύο από τις παραβρισκόμενες μητέρες, άρχισαν να ανταλλάζουν «γαλλικά». Αμέσως, περισσότεροι από τους γονείς μπήκαν στον «χορό» και κάπου εκεί ξεκίνησε ο… δεύτερος γύρος.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, στο φύλλο αγώνας έχουν καταγραφεί τα πάντα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στο γήπεδο εμφανίστηκε και περιπολικό της Αστυνομίας, με το παιχνίδι φυσικά να διακόπτεται οριστικά μετά από όλα αυτά.

Δείτε τι συνέβη:

😤 Vuelve otro episodio lamentable a nuestro fútbol de cantera.

Pelea entre jugadores del Güejar Sierra y Arenas de Armilla, que desencadenó otra trifulca con familiares. pic.twitter.com/061BjxTH0M — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) January 10, 2026