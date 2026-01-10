Ξυλοδαρμός οπαδού της Γαλατάσαραϊ από οπαδούς της Φενέρμπαχτσε! (vid)
Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο πριν τον τελικό του Super Cup Τουρκίας, όταν οπαδοί της Φενέρμπαχτσε επιτέθηκαν σε οπαδό της Γαλατάσαραϊ και τον ξυλοκόπησαν.
- Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
- Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
- Βυζαντινό μοναστήρι 1.500 ετών ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο
- Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Δεν έλειψαν τα επεισόδια από τον τελικό του Super Cup Τουρκίας στο «Atatürk Olympic Stadium», ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε το Σάββατο (10/1).
Συγκεκριμένα αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα οπαδοί και των δύο μεγάλων ομάδων της Τουρκίας κυκλοφορούσαν στους δρόμους με διακριτικά και το…. κακό δεν ήθελε και πολύ να συμβεί. Άλλωστε το μίσος ανάμεσα στους οπαδούς τους είναι γνωστό.
Συγκεκριμένα οπαδοί της Φενέρμπαχτσε εντόπισαν έναν μεμονωμένο οπαδό της Γαλατά σε κάποιον κεντρικό δρόμο της Κωνσταντινούπολης και του επιτέθηκαν! Οπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο τουλάχιστον οκτώ με 10 οπαδοί της Φενέρ του επιτίθενται και τον γρθονθοκοπούν για μερικά λεπτά. ενώ κάποιοι περαστικοί προσπαθούν να τους πουν να σταματήσουν.
Οπως γράφτηκε σε ΜΜΕ της Τουρκίας αρχικά οι οπαδοί της Φενέρ έσπασαν το αυτοκίνητό του άτυχου φίλου της Γαλατά και στη συνέχεια επιτέθηκαν και στον ίδιο.
Τουλάχιστον δεν θρηνήσαμε θύματα, ενώ για την ιστορία η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 2-0 και κατέκτησε το τουρκικό Σούπερ Καπ.
Δείτε παρακάτω βίντεο από το επεισόδιο
10 kişilik Fenerbahçe taraftarı trafikte tartışmış olduğu Galatasaraylı bir kişiyi darbetti.#FBvGS #SüperKupa #Fenerbahçe
pic.twitter.com/ROcWHvUVcK
— Radar (@radardanevar) January 10, 2026
- Ξυλοδαρμός οπαδού της Γαλατάσαραϊ από οπαδούς της Φενέρμπαχτσε! (vid)
- Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2: Στην τετράδα του Κόπα Άφρικα ο Σαλάχ και η παρέα του
- Το respect του ΛεΜπρόν στην «υπόκλιση» του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα σε εκείνον»
- Κέρκεζ: «Ομάδα με πολλή ποιότητα ο Ολυμπιακός, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του»
- Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)
- Έργα τέχνης στο χορτάρι
- Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις