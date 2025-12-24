Με πολύ σοβαρές κατηγορίες περί ναρκωτικών βαρύνεται ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν, ο οποίος την Τετάρτη (24/12) συνελήφθη, όπως αναφέρουν μεγάλα τουρκικά ΜΜΕ όπως το CNN Turk. Στην υπόθεση εμπλέκονται κι αρκετοί ακόμη γνωστά και δημοφιλή πρόσωπα στην Τουρκία.

Ειδικότερα όπως σημειώνουν τα τουρκικά Μέσα «…Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη από ομάδες της Επαρχιακής Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά. Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε στην ανακοίνωσή της: «Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας εναντίον του υπόπτου Στίβεν Σαντετίν Σαράν (σ.σ. έχει γεννηθεί στο Κολοράντο των ΗΠΑ και εκτός από τουρκική έχει και αμερικάνικη υπηκοότητα) πρόσθετων στοιχείων που συλλέχθηκαν, συνελήφθη από ομάδες της Επαρχιακής Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης με την κατηγορία της προμήθειας ναρκωτικών, της διευκόλυνσης της χρήσης ναρκωτικών και της χρήσης ναρκωτικών».

Με βάση πρόσθετα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της έρευνας, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προμήθεια ναρκωτικών, διευκόλυνση στη χρήση ναρκωτικών και χρήση ναρκωτικών. Ακολουθώντας τις οδηγίες του εισαγγελέα, ομάδες χωροφυλακής συνέλαβαν τον Saran και κίνησαν τις διαδικασίες.

Η είδηση της εμπλοκής του ισχυρού άνδρα της Φενέρμπαχτσε στην υπόθεση ναρκωτικών «έσκασε» αρχικά στις 18 Δεκεμβρίου κι ενώ βρισκόταν στην Ιταλία για το παιχνίδι της μπασκετικής ομάδα με την Αρμάνι Μιλάνο για την 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Τότε ο Σαράν είχε επιστρέψει στην Τουρκία εσπευσμένα με ιδιωτικό τζετ προκειμένου να καταθέσει στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οπως αποδεικνύεται οι εξηγήσεις που έδωσε ο 61χρονος παράγοντας μαζί με τις έρευνες που έκαναν οι τουρκικές Αρχές και τον ενοχοποιούν. Μάλιστα το τεστ στο οποίο υπεβλήθη για να φανεί αν κάνει και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών βγήκε θετικό.

Συγκεκριμένα η έκθεση που συνέταξε το ATK (Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής) ανέφερε ότι τα δείγματα μαλλιών του Σαρά βρέθηκαν θετικά για ναρκωτικά, ενώ τα δείγματα αίματος, ούρων και νυχιών ήταν αρνητικά.

Ο ίδιος δεν αρνείται πως είναι χρήστης κι έτσι υπέβαλε αίτηση σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό για να υποβληθεί ξανά σε τεστ τις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής. Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό», αναφέρει η Φενέρ σε ανακοίνωσή της.

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti… pic.twitter.com/FWbNf1kUM9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2025

Κινητοποιήσεις οπαδών της Φενέρ

Μετά από αυτή την εξέλιξη, πολλοί οπαδοί της Φενέρμπαχτσε οργανώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους συνοπαδούς τους για συγκέντρωση στήριξης του προέδρου της ομάδας τους στο γήπεδο. Έτσι όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ λίγο μετά από αυτές τις εκκλήσεις, ένα πλήθος άρχισε να συγκεντρώνεται μπροστά από το γήπεδο «Şükrü Saracoğlu». Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε φώναξαν συνθήματα υπέρ του Σαράν και της ομάδας τους,