Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Χαμός στην Αργεντινή – «Άγριο» ξύλο μεταξύ παικτών και αστυνομίας (vids)
Οι παίκτες της Ντεπορτίβο Μορόν συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις μετά την ήττα τους σε μπαράζ ανόδου και η κατάσταση ξέφυγε…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην Αργεντινή, μετά το τέλος αγώνα μπαράζ για την δεύτερη κατηγορία ανάμεσα στην Μαντρίν και την Μορόν. Η πρώτη επικράτησε με 1-0 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των πλέι οφ και θα διεκδικήσει την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Με το σφύριγμα της λήξης όμως, υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ παικτών των δύο ομάδων και ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου μετατράπηκε σε… ρινγκ, πριν μπει στο γήπεδο η αστυνομία. Το σκηνικό ήταν… χαοτικό καθώς παίκτες και μέλη των δύο ομάδων έδωσαν «μάχη» σώμα με σώμα και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Όχι βέβαια ότι η κατάσταση έγινε… καλύτερη από την στιγμή που επενέβη η αστυνομία, όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες.

Οι φιλοξενούμενοι που έχασαν το ματς, «έβραζαν» για την διαιτησία στον κρίσιμο αυτό αγώνα και στο φινάλε της αναμέτρησης, προσπάθησαν να πλησιάσουν (με άγριες διαθέσεις) τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να φυγαδευτεί ο ρέφερι του αγώνα και να απομακρύνουν τους παίκτες των δύο ομάδων αλλά κάπου εκεί έγινε το… έλα να δεις.

Μετά τις «μάχες» των παικτών των δύο ομάδων, οι ποδοσφαιριστές της Μορόν συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και χάθηκε η… μπάλα, καθώς από την μία πλευρά οι αστυνομικοί χτυπούσαν με τα γκλομπ τους παίκτες και οι τελευταίοι κλωτσούσαν τις δυνάμεις καταστολής.

Θα πρέπει μάλιστα σημειωθεί ότι η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση ακόμα και σπρέι πιπεριού, για να απομακρύνουν τους παίκτες της Μορόν.

Η κατάσταση ήταν έκρυθμη και στις εξέδρες του γηπέδου, με τους οπαδούς των ηττημένων να πετούν μπουκάλια και κάθε λογής αντικείμενο κατά της αστυνομίας ενώ κάποιοι εξ αυτών μπήκαν και στον αγωνιστικό χώρο.

Το κλίμα ήταν εκρηκτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά τα επεισόδια έληξαν όταν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας πήγαν στα αποδυτήρια του γηπέδου.

Για την ιστορία, η νικήτρια του αγώνα, Μαντρίν θ’ αντιμετωπίσει στον τελικό των πλέι οφ την Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο για μια θέση στην μεγάλη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
