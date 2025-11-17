Χαμός στην Αργεντινή – «Άγριο» ξύλο μεταξύ παικτών και αστυνομίας (vids)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην Αργεντινή, μετά το τέλος αγώνα μπαράζ για την δεύτερη κατηγορία ανάμεσα στην Μαντρίν και την Μορόν. Η πρώτη επικράτησε με 1-0 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των πλέι οφ και θα διεκδικήσει την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

hoy lo de deportivo morón y deportivo madryn refleja lo que es el futbol argentino, un desastre. pic.twitter.com/EYGcCsJdjP — tobicavs 🇫🇮⭐ (@tobicavss) November 17, 2025

Με το σφύριγμα της λήξης όμως, υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ παικτών των δύο ομάδων και ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου μετατράπηκε σε… ρινγκ, πριν μπει στο γήπεδο η αστυνομία. Το σκηνικό ήταν… χαοτικό καθώς παίκτες και μέλη των δύο ομάδων έδωσαν «μάχη» σώμα με σώμα και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Όχι βέβαια ότι η κατάσταση έγινε… καλύτερη από την στιγμή που επενέβη η αστυνομία, όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες.

Οι φιλοξενούμενοι που έχασαν το ματς, «έβραζαν» για την διαιτησία στον κρίσιμο αυτό αγώνα και στο φινάλε της αναμέτρησης, προσπάθησαν να πλησιάσουν (με άγριες διαθέσεις) τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Footballers pepper sprayed by riot police after attacking cops in shock scenes https://t.co/HMluyelE6N — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 17, 2025

Οι αστυνομικοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να φυγαδευτεί ο ρέφερι του αγώνα και να απομακρύνουν τους παίκτες των δύο ομάδων αλλά κάπου εκεί έγινε το… έλα να δεις.

Μετά τις «μάχες» των παικτών των δύο ομάδων, οι ποδοσφαιριστές της Μορόν συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και χάθηκε η… μπάλα, καθώς από την μία πλευρά οι αστυνομικοί χτυπούσαν με τα γκλομπ τους παίκτες και οι τελευταίοι κλωτσούσαν τις δυνάμεις καταστολής.

Θα πρέπει μάλιστα σημειωθεί ότι η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση ακόμα και σπρέι πιπεριού, για να απομακρύνουν τους παίκτες της Μορόν.

Η κατάσταση ήταν έκρυθμη και στις εξέδρες του γηπέδου, με τους οπαδούς των ηττημένων να πετούν μπουκάλια και κάθε λογής αντικείμενο κατά της αστυνομίας ενώ κάποιοι εξ αυτών μπήκαν και στον αγωνιστικό χώρο.

Το κλίμα ήταν εκρηκτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά τα επεισόδια έληξαν όταν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας πήγαν στα αποδυτήρια του γηπέδου.

🔴 Destrozos en el vestuario que ocupó Morón La delegación de Deportivo Morón dejó el vestuario visitante en condiciones deplorables tras el partido de hoy: • Paredes dañadas • Una puerta arrancada • El banderín del saludo destruido • Pisos orinados Un cierre lamentable… pic.twitter.com/7Ifm6w7tjv — MadrynAhora (@MadrynAhora) November 17, 2025

Για την ιστορία, η νικήτρια του αγώνα, Μαντρίν θ’ αντιμετωπίσει στον τελικό των πλέι οφ την Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο για μια θέση στην μεγάλη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.