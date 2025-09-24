Επεισόδια στο «Μαρακανά»: Συγκρούσεις μεταξύ οπαδών στο Φλουμινένσε – Λανούς (vids)

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) στο γήπεδο «Μαρακανά», κατά τη διάρκεια της ρεβάνς της Φλουμινένσε με τη Λανούς για το Copa Sudamericana. Η ένταση στις εξέδρες ανάμεσα στους οπαδούς της Λάνους ανάγκασαν τις αρχές να επέμβουν, προκαλώντας καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Σύμφωνα με αναφορές της Βραζιλιάνικης Στρατιωτικής Αστυνομίας, τα επεισόδια ξεκίνησαν αρχικά μεταξύ οπαδών της Λανούς, πιθανώς σε έναν προθάλαμο ή χώρους υγιεινής του γηπέδου, πριν επεκταθούν στις υπόλοιπες κερκίδες.

Η σύγκρουση οδήγησε τη αστυνομία στη χρήση δακρυγόνων και λαστιχένιων σφαιρών για να διαλύσει τα πλήθη. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Χαρακτηριστικά βίντεο από της συγκρούσεις οπαδών της Λάνους με την αστυνομία

🇧🇷💥🇦🇷 Argentinian side Lanús travelled to Rio de Janeiro last night to face Fluminense in their Copa Sudamericana quarter-final. Lanús won the tie but as always there was violence between the Brazilian local police and travelling Argentinian fans 😔 pic.twitter.com/6HqzYzt4KB — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) September 24, 2025

Λόγω της κατάστασης, οι ποδοσφαιριστές της Λανούς αρνήθηκαν να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να υπάρξει διευκρίνιση, ενώ ο διαιτητής Χεσούς Βαλενθουέλα ανέβαλε προσωρινά την επανέναρξη του αγώνα.

«INCIDENTES» Porque la policía brasileña empezó a golpear a los hinchas de Lanús en el partido ante Fluminense por la Conmebol Sudamericana. Nada nuevo, van los visitantes y los cagan a palazos, son unos hijos de re mil putas, la concha de la lora.

pic.twitter.com/ciAdePUl2G — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 24, 2025

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Φλουμινένσε είχε προηγηθεί με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Λανούς κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο μέρος, παίρνοντας τελικά την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.