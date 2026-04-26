«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.
Ενέργεια αμφισβήτησης του θεσμού της Δημοκρατίας χαρακτηρίζει την επίθεση από ομάδα αγνώστων στο κτιριακό συγκρότημα των Διοικητικών Δικαστηρίων η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Συγκεκριμένα με ανακοίνωση της η εκπρόσωπος Τύπου της Γενικής Επιτροπεία, η Αντεπίτροπος Θεοδώρα Βιτουλαδίτη αναφέρει τα εξής:
«Η επίθεση από ομάδα αγνώστων το βράδυ του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις του Κτηριακού Συγκροτήματος των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και, συγκεκριμένα, στην πρόσοψη του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, καταγράφεται ως μία ακόμη ενέργεια αμφισβήτησης του θεσμού της Δικαιοσύνης.
Παρόμοιες ενέργειες, με τις οποίες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου, είναι επικίνδυνες και καταδικαστέες και, προφανώς, δεν εκφοβίζουν, ούτε παρακωλύουν το έργο της. Οι δικαστικοί λειτουργοί, εγγυητές της νομιμότητας, θα συνεχίσουν απερίσπαστοι να επιτελούν το καθήκον τους, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας.
Αναδεικνύουν, όμως, πιο έντονα, οι ενέργειες αυτές, το διαχρονικό αίτημα σεβασμού από όλους, της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, ουσιώδες στοιχείο του θεμελιώδους δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και προαπαιτούμενο της εμπιστοσύνης που πρέπει να εμπνέουν τα δικαστήρια στους πολίτες.
Η Γενική Επιτροπεία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και την ταυτοποίηση των δραστών. Ο Γενικός Επίτροπος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του Κτηρίου, επιμελείται ώστε οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στην κεντρική είσοδο του κτηρίου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν».
