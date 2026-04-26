Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26 Απριλίου 2026, 08:12

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Μια απόφαση με ισχυρό συμβολισμό και βαθύτερες προεκτάσεις για τον διεθνή αθλητισμό έλαβε η Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, ανακοινώνοντας ότι η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παραολυμπιακής Κολύμβησης, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία. Η απόφαση, που ελήφθη ομόφωνα, δεν σχετίζεται με αγωνιστικά ή οργανωτικά ζητήματα, αλλά με έναν παράγοντα που τα τελευταία χρόνια επηρεάζει όλο και περισσότερο τον αθλητισμό: την ασφάλεια.

Η ιταλική ομοσπονδία επικαλέστηκε ευθέως την ανησυχία για τις γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή, εκφράζοντας φόβους ότι η μετακίνηση και η παραμονή της αποστολής ενδέχεται να συνοδευτούν από κινδύνους που υπερβαίνουν τα όρια ενός αθλητικού ταξιδιού. Η εγγύτητα της Τουρκίας με περιοχές υψηλής έντασης, όπως το Ιράν και το Ισραήλ, αποτέλεσε βασικό στοιχείο προβληματισμού για τη λήψη της απόφασης.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της ομοσπονδίας, προτεραιότητα αποτέλεσε η προστασία των αθλητών, των αθλητριών και του τεχνικού επιτελείου, όχι μόνο σε επίπεδο φυσικής ασφάλειας αλλά και ψυχολογικής σταθερότητας. Η αναφορά στην «ηρεμία της αποστολής» δεν είναι τυχαία, καθώς σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου η ψυχική κατάσταση των αθλητών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα απόδοσης.

Η απόφαση δεν ελήφθη αιφνιδιαστικά. Προηγήθηκαν συσκέψεις, αξιολόγηση δεδομένων και διαβούλευση με τους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι, σύμφωνα με την ομοσπονδία, σε μεγάλο βαθμό εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη συμμετοχή. Παράλληλα, εξετάστηκαν και πρακτικά ζητήματα, όπως η ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων, σε μια περίοδο όπου η αστάθεια μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις βασικές υποδομές μεταφοράς.

Η σημασία της απόφασης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη το αγωνιστικό επίπεδο της Ιταλίας στην παραολυμπιακή κολύμβηση. Στην προηγούμενη διοργάνωση, η ιταλική ομάδα είχε κυριαρχήσει, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων με εντυπωσιακή συγκομιδή. Η απουσία της από το φετινό πρωτάθλημα δεν αποτελεί απλώς μια απώλεια για την ίδια τη χώρα, αλλά επηρεάζει συνολικά το επίπεδο και την ανταγωνιστικότητα της διοργάνωσης.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα για τον διεθνή αθλητισμό. Οι μεγάλες διοργανώσεις δεν λειτουργούν πλέον σε αποκομμένο περιβάλλον, αλλά επηρεάζονται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι ομοσπονδίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη συμμετοχής και την ευθύνη προστασίας των αποστολών τους, σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι δεν είναι πάντα προβλέψιμοι.

Η περίπτωση της Ιταλίας ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο και για άλλες χώρες, που ίσως επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι σε διοργανώσεις που διεξάγονται σε περιοχές με αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο. Αν συμβεί αυτό, τότε ο αθλητισμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση: τη διατήρηση της διεθνούς του συνοχής σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ασταθής.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της ιταλικής ομοσπονδίας δεν είναι απλώς μια αθλητική επιλογή. Είναι μια ένδειξη των καιρών. Ένα μήνυμα ότι, ακόμη και στο πιο καθαρό πεδίο του ανταγωνισμού, η ασφάλεια και η γεωπολιτική πραγματικότητα έχουν πλέον τον πρώτο λόγο.

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Σύνταξη
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’

Η Μπιλμπάο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη οι Μαδριλένοι μπήκαν δυνατά και το 0-1 έγινε 2-1 και στο τέλος 3-1 και 3-2. Η Ατλέτικο επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις ήττες

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Σύνταξη
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

