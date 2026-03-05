sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ρωσία και Λευκορωσία με τη σημαία τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026
Άλλα Αθλήματα 05 Μαρτίου 2026, 10:41

Ρωσία και Λευκορωσία με τη σημαία τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026

Πολιτική, αντιδράσεις και προεκτάσεις ανατρέπουν τα δεδομένα στον αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η απόφαση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής να επιτρέψει σε αθλητές από Ρωσία και Λευκορωσία να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα d’Ampezzo το 2026 υπό τις εθνικές τους σημαίες και τα εμβατήρια έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση και έντονες αντιδράσεις. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή πολιτικής μετά από χρόνια αποκλεισμών λόγω γεωπολιτικών συγκρούσεων και προηγούμενων ποινών για παραβάσεις, η οποία ανατρέπει προηγούμενα δεδομένα και δημιουργεί νέο πεδίο έντασης στο πλαίσιο των αθλητικών διοργανώσεων.

Συνολικά, δέκα αθλητές — έξι από τη Ρωσία και τέσσερις από τη Λευκορωσία — έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε διάφορα αθλήματα, όπως αλπικό σκι, cross‑country και snowboard. Η απόφαση της IPC να επιτρέψει τη συμμετοχή τους με πλήρη εθνική αναγνώριση αποτελεί την πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία που οι αθλητές αυτών των χωρών θα παρελάσουν με τα εθνικά τους σύμβολα σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρει την τελετή έναρξης, ενώ στελέχη της κυβέρνησης και αθλητικοί παράγοντες χαρακτηρίζουν την παρουσία των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών υπό εθνικά σύμβολα ως αθέμιτη και υπονομευτική για τις αξίες του Παραολυμπιακού κινήματος. Παράλληλα, χώρες όπως η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην τελετή έναρξης, ενώ ορισμένα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα έχουν προγραμματίσει να διακόψουν τη μετάδοση όταν εμφανιστούν οι αθλητές με τις σημαίες τους. Αντιθέτως, άλλες χώρες όπως η Γαλλία επιλέγουν να παραστούν κανονικά, υποστηρίζοντας ότι οι Αγώνες πρέπει να παραμείνουν αμιγώς αθλητικό γεγονός και να μην χρησιμοποιούνται για πολιτικά μηνύματα.

Η απόφαση της IPC έχει ευρύτερες επιπτώσεις, δημιουργώντας διπλωματικά ρήγματα και εντείνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ορισμένοι διεθνείς παρατηρητές εκφράζουν ανησυχία ότι η παρουσία των αθλητών με εθνικά σύμβολα ενδεχομένως να νομιμοποιεί σε διεθνές επίπεδο πολιτικά καθεστώτα που εμπλέκονται σε συγκρούσεις, θέτοντας ερωτήματα για τη σχέση των αθλητικών θεσμών με την πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, οργανώσεις πολιτών και ακτιβιστές έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις τόσο στο Μιλάνο όσο και κοντά στα κεντρικά γραφεία της IPC, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση.

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026 αναμένεται να είναι από τους πιο πολυπληθείς στην ιστορία τους, με περισσότερους από 600 αθλητές από όλο τον κόσμο. Παρά την αθλητική διάσταση των Αγώνων, η ένταση γύρω από τη συμμετοχή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών και οι αντίστοιχες αντιδράσεις απειλούν να επισκιάσουν το ίδιο το γεγονός και να αναδείξουν τη σχέση αθλητισμού και πολιτικής σε διεθνές επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς αθλητικοί θεσμοί, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ουδετερότητα και τις αξίες του αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται σε πολυσύνθετα πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Η απόφαση της IPC ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον διάλογο σχετικά με τον ρόλο των αθλητικών διοργανώσεων σε περιόδους κρίσης και για την προστασία της αθλητικής δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Ουκρανική Παραολυμπιακή Επιτροπή και αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει την απόφαση “πολιτικά και ηθικά λανθασμένη” και έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι Ουκρανοί αθλητές θα συμμετέχουν στους αγώνες αλλά οι επίσημοι εκπρόσωποι δεν θα παραστούν στην τελετή.
Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας έχει δηλώσει ότι η εν λόγω απόφαση “υπονομεύει την ακεραιότητα των Αγώνων” και ότι δεν πρόκειται να παραβρεθεί σε επίσημες εκδηλώσεις της διοργάνωσης.

Η δημόσια τηλεόραση της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη μετάδοση της τελετής όταν εμφανιστούν οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές με τις σημαίες τους, καθώς θεωρεί ότι η συμμετοχή τους «θολώνει την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Η Εσθονική Παραολυμπιακή Επιτροπή έχει εκφράσει έντονη καταδίκη για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία αθλητών υπό τα εθνικά τους σύμβολα “δεν σέβεται τις αρχές του Παραολυμπισμού”. Η ουκρανική πλευρά δήλωσε επίσης ότι η συμμετοχή των σημαιών των δύο χωρών στην τελετή «μετατρέπει μια αθλητική εκδήλωση σε πολιτικό μήνυμα πολέμου».

Η IPC επιβεβαίωσε επίσημα ότι οι αθλητές από Ρωσία και Λευκορωσία θα μπορούν να συμμετάσχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2026 με τις εθνικές τους σημαίες και εμβατήρια, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντιστοιχία φορέων που ανέτρεψε προηγούμενους περιορισμούς.

Ο πρόεδρος της IPC, Andrew Parsons, δήλωσε ότι αυτή η απόφαση «δεν μπορεί να ανατραπεί» από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλη επιτροπή, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές και έχουν ληφθεί με σκοπό να διατηρηθεί η ενότητα και η συμπερίληψη στον παραολυμπιακό χώρο εν μέσω πολύπλοκων συνθηκών.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (RPC) επιβεβαίωσε τη λίστα των έξι Ρώσων αθλητών που θα λάβουν μέρος στους Αγώνες, σε αθλήματα όπως το alpine σκι, το cross‑country σκι και το snowboard, και θα αγωνιστούν με την εθνική τους σημαία. Η ανακοίνωση αυτή τονίζει ότι η επάνοδος της Ρωσίας στο παραολυμπιακό στερέωμα έχει γίνει πραγματικότητα μετά την απόφαση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής να ακυρώσει προηγούμενους αποκλεισμούς και να δώσει πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στη χώρα την περίοδο 2026.

Ο γραμματέας της Λευκορωσικής Παραολυμπιακής Επιτροπής έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι τέσσερις Λευκορώσοι αθλητές — με έμφαση στο cross‑country σκι — θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στους αγώνες, σηματοδοτώντας την πρώτη τους συμμετοχή υπό τη δική τους εθνική αναγνώριση μετά από χρόνια απουσίας. Η συμμετοχή αυτή έχει υποστηριχθεί ως επιστροφή στο παραολυμπιακό σκηνικό.

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτοί οι αθλητές θα αντιμετωπιστούν «όπως οι εκπρόσωποι οποιασδήποτε άλλης χώρας», χωρίς πρόσθετους περιορισμούς σχετικά με σημαίες, εμβατήρια ή εθνικά σύμβολα — κάτι που εμφανίζεται σαν θετική απόφαση για τους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι πλέον συμμετέχουν πλήρως στο πλαίσιο των Αγώνων.
Αρκετοί αξιωματούχοι αθλητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, έχουν δηλώσει ότι είναι αντίθετοι με την επάνοδο των Ρώσων και Λευκορώσων, υποστηρίζοντας ότι «όσο συνεχίζεται η εισβολή στην Ουκρανία δεν υπάρχει χώρος για αυτούς στις διεθνείς διοργανώσεις».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU Commission) ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στην τελετή έναρξης, με τον Επίτροπο για θέματα αθλητισμού να υπογραμμίζει ότι το να επιτρέπονται οι Ρώσοι και Λευκορώσοι με τις σημαίες τους «παραβιάζει την ηθική βάση που πρέπει να διέπει τον παραολυμπιακό χώρο».

Economy
Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05.03.26
Media 05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
