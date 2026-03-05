Ρωσία και Λευκορωσία με τη σημαία τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026

Η απόφαση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής να επιτρέψει σε αθλητές από Ρωσία και Λευκορωσία να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα d’Ampezzo το 2026 υπό τις εθνικές τους σημαίες και τα εμβατήρια έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση και έντονες αντιδράσεις. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή πολιτικής μετά από χρόνια αποκλεισμών λόγω γεωπολιτικών συγκρούσεων και προηγούμενων ποινών για παραβάσεις, η οποία ανατρέπει προηγούμενα δεδομένα και δημιουργεί νέο πεδίο έντασης στο πλαίσιο των αθλητικών διοργανώσεων.

Συνολικά, δέκα αθλητές — έξι από τη Ρωσία και τέσσερις από τη Λευκορωσία — έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε διάφορα αθλήματα, όπως αλπικό σκι, cross‑country και snowboard. Η απόφαση της IPC να επιτρέψει τη συμμετοχή τους με πλήρη εθνική αναγνώριση αποτελεί την πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία που οι αθλητές αυτών των χωρών θα παρελάσουν με τα εθνικά τους σύμβολα σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρει την τελετή έναρξης, ενώ στελέχη της κυβέρνησης και αθλητικοί παράγοντες χαρακτηρίζουν την παρουσία των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών υπό εθνικά σύμβολα ως αθέμιτη και υπονομευτική για τις αξίες του Παραολυμπιακού κινήματος. Παράλληλα, χώρες όπως η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην τελετή έναρξης, ενώ ορισμένα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα έχουν προγραμματίσει να διακόψουν τη μετάδοση όταν εμφανιστούν οι αθλητές με τις σημαίες τους. Αντιθέτως, άλλες χώρες όπως η Γαλλία επιλέγουν να παραστούν κανονικά, υποστηρίζοντας ότι οι Αγώνες πρέπει να παραμείνουν αμιγώς αθλητικό γεγονός και να μην χρησιμοποιούνται για πολιτικά μηνύματα.

Η απόφαση της IPC έχει ευρύτερες επιπτώσεις, δημιουργώντας διπλωματικά ρήγματα και εντείνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ορισμένοι διεθνείς παρατηρητές εκφράζουν ανησυχία ότι η παρουσία των αθλητών με εθνικά σύμβολα ενδεχομένως να νομιμοποιεί σε διεθνές επίπεδο πολιτικά καθεστώτα που εμπλέκονται σε συγκρούσεις, θέτοντας ερωτήματα για τη σχέση των αθλητικών θεσμών με την πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, οργανώσεις πολιτών και ακτιβιστές έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις τόσο στο Μιλάνο όσο και κοντά στα κεντρικά γραφεία της IPC, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση.

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026 αναμένεται να είναι από τους πιο πολυπληθείς στην ιστορία τους, με περισσότερους από 600 αθλητές από όλο τον κόσμο. Παρά την αθλητική διάσταση των Αγώνων, η ένταση γύρω από τη συμμετοχή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών και οι αντίστοιχες αντιδράσεις απειλούν να επισκιάσουν το ίδιο το γεγονός και να αναδείξουν τη σχέση αθλητισμού και πολιτικής σε διεθνές επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς αθλητικοί θεσμοί, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ουδετερότητα και τις αξίες του αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται σε πολυσύνθετα πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Η απόφαση της IPC ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον διάλογο σχετικά με τον ρόλο των αθλητικών διοργανώσεων σε περιόδους κρίσης και για την προστασία της αθλητικής δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Ουκρανική Παραολυμπιακή Επιτροπή και αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει την απόφαση “πολιτικά και ηθικά λανθασμένη” και έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι Ουκρανοί αθλητές θα συμμετέχουν στους αγώνες αλλά οι επίσημοι εκπρόσωποι δεν θα παραστούν στην τελετή.

Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας έχει δηλώσει ότι η εν λόγω απόφαση “υπονομεύει την ακεραιότητα των Αγώνων” και ότι δεν πρόκειται να παραβρεθεί σε επίσημες εκδηλώσεις της διοργάνωσης.

Η δημόσια τηλεόραση της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη μετάδοση της τελετής όταν εμφανιστούν οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές με τις σημαίες τους, καθώς θεωρεί ότι η συμμετοχή τους «θολώνει την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Η Εσθονική Παραολυμπιακή Επιτροπή έχει εκφράσει έντονη καταδίκη για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία αθλητών υπό τα εθνικά τους σύμβολα “δεν σέβεται τις αρχές του Παραολυμπισμού”. Η ουκρανική πλευρά δήλωσε επίσης ότι η συμμετοχή των σημαιών των δύο χωρών στην τελετή «μετατρέπει μια αθλητική εκδήλωση σε πολιτικό μήνυμα πολέμου».

Η IPC επιβεβαίωσε επίσημα ότι οι αθλητές από Ρωσία και Λευκορωσία θα μπορούν να συμμετάσχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2026 με τις εθνικές τους σημαίες και εμβατήρια, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντιστοιχία φορέων που ανέτρεψε προηγούμενους περιορισμούς.

Ο πρόεδρος της IPC, Andrew Parsons, δήλωσε ότι αυτή η απόφαση «δεν μπορεί να ανατραπεί» από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλη επιτροπή, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές και έχουν ληφθεί με σκοπό να διατηρηθεί η ενότητα και η συμπερίληψη στον παραολυμπιακό χώρο εν μέσω πολύπλοκων συνθηκών.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (RPC) επιβεβαίωσε τη λίστα των έξι Ρώσων αθλητών που θα λάβουν μέρος στους Αγώνες, σε αθλήματα όπως το alpine σκι, το cross‑country σκι και το snowboard, και θα αγωνιστούν με την εθνική τους σημαία. Η ανακοίνωση αυτή τονίζει ότι η επάνοδος της Ρωσίας στο παραολυμπιακό στερέωμα έχει γίνει πραγματικότητα μετά την απόφαση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής να ακυρώσει προηγούμενους αποκλεισμούς και να δώσει πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στη χώρα την περίοδο 2026.

Ο γραμματέας της Λευκορωσικής Παραολυμπιακής Επιτροπής έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι τέσσερις Λευκορώσοι αθλητές — με έμφαση στο cross‑country σκι — θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στους αγώνες, σηματοδοτώντας την πρώτη τους συμμετοχή υπό τη δική τους εθνική αναγνώριση μετά από χρόνια απουσίας. Η συμμετοχή αυτή έχει υποστηριχθεί ως επιστροφή στο παραολυμπιακό σκηνικό.

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτοί οι αθλητές θα αντιμετωπιστούν «όπως οι εκπρόσωποι οποιασδήποτε άλλης χώρας», χωρίς πρόσθετους περιορισμούς σχετικά με σημαίες, εμβατήρια ή εθνικά σύμβολα — κάτι που εμφανίζεται σαν θετική απόφαση για τους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι πλέον συμμετέχουν πλήρως στο πλαίσιο των Αγώνων.

Αρκετοί αξιωματούχοι αθλητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, έχουν δηλώσει ότι είναι αντίθετοι με την επάνοδο των Ρώσων και Λευκορώσων, υποστηρίζοντας ότι «όσο συνεχίζεται η εισβολή στην Ουκρανία δεν υπάρχει χώρος για αυτούς στις διεθνείς διοργανώσεις».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU Commission) ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στην τελετή έναρξης, με τον Επίτροπο για θέματα αθλητισμού να υπογραμμίζει ότι το να επιτρέπονται οι Ρώσοι και Λευκορώσοι με τις σημαίες τους «παραβιάζει την ηθική βάση που πρέπει να διέπει τον παραολυμπιακό χώρο».