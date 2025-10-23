Oι αφίσες των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026

Οι δύο αφίσες παρουσιάστηκαν στο Μιλάνο για πρώτη φορά στο κοινό. Δημιουργημένες για να αποτυπώσουν οπτικά την ταυτότητα κάθε διοργάνωσης, οι αφίσες αυτές αναγνωρίζονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή ως αληθινά πολιτιστικά σύμβολα και έχουν καθιερωθεί στην Ολυμπιακή παράδοση.

Προέρχονται από τη συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026 και της Triennale Milano, αυτά τα δύο έργα τέχνης είναι δημιουργίες γυναικών καλλιτεχνών και ενσαρκώνουν τη διττή ουσία των Αγώνων: αφενός, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό των αγωνισμάτων· αφετέρου, τη σύνδεση με τις ατμόσφαιρες, τα τοπία και το συλλογικό πνεύμα που καθιστούν δυνατή αυτήν τη μοναδική περιπέτεια.

Η αφίσα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου, είναι δημιουργία της Olimpia Zagnoli και έχει στο επίκεντρο μία γυναίακ με γυαλιά στο σχήμα των Ολυμπιακών κύκλων και στο βάθος τα χιονισμένα βουνά, συγχωνεύοντας σε μία εικόνα τη δημιουργικότητα του Μιλάνου — πόλης του σχεδίου και της μόδας με την ομορφιά και τη δύναμη του αλπικού τοπίου της Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Η Carolina Altavilla δημιούργησε την Παραολυμπιακή Αφίσα, που αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κοινότητα και την ένταξη. Το έργο γιορτάζει τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, να υποστηρίζει και να εμπνέει, μεταδίδοντας το παγκόσμιο μήνυμα της αλληλεγγύης. Σχεδιασμένη με ένα σύγχρονο ύφος, απαλλαγμένο από στερεότυπα, η αφίσα ενσαρκώνει τη δύναμη του Παραολυμπιακού πνεύματος, όπου κανείς δεν μένει στο περιθώριο.

Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου (11.30) και η Παράδοση στις 4 Νοεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου (11.00) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.