Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026
Η σχέση της TUDOR με τους αγώνες ταχύτητας έχει βαθιές ρίζες. Από τη στήριξη νικηφόρων ομάδων κατά τη χρυσή εποχή του motorsport – ξεκινώντας με την Tudor Watch Racing Team στα τέλη της δεκαετίας του ’60 – έως τη σύγχρονη εποχή του IMSA TUDOR United Sports Car Championship, η μάρκα έχει συνδέσει την ταυτότητά της με το πνεύμα της αγωνιστικής πρόκλησης. Σήμερα, η TUDOR συνεχίζει αυτή την παράδοση ως επίσημος χρονομέτρης του θρυλικού Dakar Rally, ενώ πλέον ενισχύει την παρουσία της και στο πρωτάθλημα της Formula 1.
Η Visa Cash App Racing Bulls, μία από τις νεότερες ομάδες του πρωταθλήματος, έχει προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, από το εντυπωσιακό νέο look – στο οποίο δεσπόζει το λογότυπο της TUDOR στην πίσω αεροτομή – και τις αγωνιστικές στολές των οδηγών, έως τη διοικητική και τεχνική της δομή, ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία στο πρωτάθλημα της Formula 1.
Born To Dare
Η φιλοσοφία “Born To Dare” βρίσκεται στο DNA της TUDOR. Η μάρκα ακολουθεί τον δικό της δρόμο, επιλέγοντας συνεργασίες που αντικατοπτρίζουν το ίδιο τολμηρό πνεύμα. Η συνεργασία με τη Visa Cash App Racing Bulls αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Δεν πρόκειται απλώς για τη στήριξη μιας καθιερωμένης ομάδας, αλλά για τη συνεργασία με ένα δυναμικό project με προοπτική, φιλοδοξία και έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα.
Το Black Bay Chrono στο επίκεντρο της παρουσίας της TUDOR στη Formula 1
Παράλληλα, το TUDOR Black Bay Chrono, ο εμβληματικός χρονογράφος της TUDOR, βρίσκεται στο επίκεντρο της παρουσίας της μάρκας στον κόσμο της Formula 1. Το μοντέλο συνδυάζει την αγωνιστική κληρονομιά της TUDOR με την τεχνογνωσία της στην κατασκευή χρονογράφων, εκφράζοντας τη στενή σχέση της μάρκας με το motorsport και το πνεύμα υψηλών επιδόσεων.
