ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα καταδικάζει το ΚΚΕ, τονίζοντας πως στόχο έχει «να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας».

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «το ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της. Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως στην 20ετή κατοχή των ΗΠΑ, το Αφγανιστάν μετατράπηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς».

«Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις»

Ακόμη, προστίθεται πως «το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στη χώρα του προς όφελός του και να δώσει αποφασιστική απάντηση στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ».

Τέλος, «το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της».