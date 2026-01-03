newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 03 Ιανουαρίου 2026 | 12:12

ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό «να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Spotlight

Την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα καταδικάζει το ΚΚΕ, τονίζοντας πως στόχο έχει «να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας».

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «το ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της. Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως στην 20ετή κατοχή των ΗΠΑ, το Αφγανιστάν μετατράπηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς».

«Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις»

Ακόμη, προστίθεται πως «το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στη χώρα του προς όφελός του και να δώσει αποφασιστική απάντηση στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ».

Τέλος, «το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Κόσμος
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»
«Ωμή επίδειξη ισχύος» 03.01.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, επισημαίνει ότι «αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή»

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας
Νέα Αριστερά 03.01.26

Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας

«Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά», επισημαίνει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ
in Confidential 03.01.26

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος καλεί τον Ανδρουλάκη να συνεννοηθούνε εκ των προτέρων αν χρειαστεί να τον ξαναπαρακολουθήσει σε ποιον θα πάει να το πει και στους αγρότες δίνει και άλλη ευκαιρία για να τους εξηγήσει γιατί το να διαμαρτύρονται είναι ντροπή. Και είμαστε μόλις στην αρχή... Καλή Χρονιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες
Σφοδρά πυρά 02.01.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες

«Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εκτοξεύοντας πυρά κατά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Στηρίζει τους δήμαρχους 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός
Σφοδρά πυρά 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός

«Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον 'μεταμορφώνει' σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις», τονίζει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος
«Τυχαίο;» 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχολιάζει δηκτικά την σπουδή του Κυριάκου Βελόπουλου να απαντήσει στην ανακοίνωση της Τρικούπη για τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. «Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»
Αγροτικά μπλόκα 02.01.26

Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε μια προσπάθεια να κατευνάσει εκ νέου τις αντιδράσεις, βάζει στο κάδρο τους «αγροτοσυνδικαλιστές» - Παραβλέπει τους πραγματικούς λόγους που κρατούν τους αγρότες στον δρόμο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Αιχμές για τον Ανδρουλάκη από τον Νικήτα Κακλαμάνη για το ζήτημα του ορισμού προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Αιχμές για τον Ανδρουλάκη από τον Νικήτα Κακλαμάνη για το ζήτημα του ορισμού προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρθηκε επίσης στην εκλογή νέων προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών, προτείνοντας αλλαγή του τρόπου εκλογής σε περίπτωση «νέου αδιεξόδου»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας
Μπάσκετ 03.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας

Παρακολουθήστε σε live streaming από το OSFP TV την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας (15:00) για την 12η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025
The Good Life 03.01.26

Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025

H Άννα Βίσση επισφράγισε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κυριαρχία της στην ελληνική μουσική βιομηχανία σε δύο βραδιές που πέρασαν στην ιστορία

Σύνταξη
Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
Στη Μαγνησία 03.01.26

Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτιά και δεν μπορούσε να αντιδράσει - Γείτονάς της έτρεξε να τη βοηθήσει και την προέτρεπε να βγει οδηγώντας την με τις φωνές του προς την έξοδο

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»
«Ωμή επίδειξη ισχύος» 03.01.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, επισημαίνει ότι «αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή»

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού
Τα σάρωσε όλα 03.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού στην Κηφισιά

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο σουρωμένος οδηγός να παίρνει σβάρνα το δέντρο και τα αυτοκίνητα στην Κηφισιά - Η κυκλική πορεία που ακολούθησε μέχρι να ακινητοποιηθεί

Σύνταξη
Εύβοια: Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα
Εύβοια 03.01.26

Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα

Μία περιπέτεια έζησαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια, που εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα στην Εύβοια.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας
Νέα Αριστερά 03.01.26

Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας

«Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά», επισημαίνει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Για επίδοξους Τραμπ 03.01.26

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άγιοι Ανάργυροι: Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός – Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα
Άγιοι Ανάργυροι 03.01.26

Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός - Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Κόσμος 03.01.26

«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να μεταφέρει το μήνυμα ελευθερίας σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Σύνταξη
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας
Κόσμος 03.01.26

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του» ανέφερε ο Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο