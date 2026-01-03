Ο Νικολάς Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα, καταγγέλλοντας τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας και σε άλλες περιοχές. Ο πρόεδρος της χώρας που έχει επιβιώσει από απόπειρες πραξικοπημάτων και έχει γίνει στόχος αμερικανών αξιωματούχων τους τελευταίους μήνες, με διάγγελμά του ζήτησε από τον λαό της χώρας να βγει στους δρόμους ενώ ανέφερε ότι γίνονται προετοιμασίες για ένοπλο αγώνα απέναντι στην ξένη επίθεση.

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι η Βενεζουέλα θα προσφύγει στον ΟΗΕ για την παραβίαση της κυριαρχίας της και του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ και κάλεσε τους λαούς και τις κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής και όλου του κόσμου να κινητοποιηθούν απέναντι σε αυτή την «αυτοκρατορική επιθετικότητα».

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας απορρίπτει, καταδικάζει και καταγγέλλει στη διεθνή κοινότητα την εξαιρετικά σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα που διαπράττει η σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της Βενεζουέλας στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες της πόλης Καράκας, της πρωτεύουσας της Δημοκρατίας, και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα.

Η πράξη αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως των Άρθρων 1 και 2, τα οποία καθιερώνουν τον σεβασμό της κυριαρχίας, τη νομική ισότητα των κρατών και την απαγόρευση της χρήσης βίας. Μια τέτοια επιθετικότητα απειλεί τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, ιδίως στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος από την κατάσχεση των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας, ιδίως του πετρελαίου και των ορυκτών της, επιχειρώντας με τη βία να διασπάσει την πολιτική ανεξαρτησία του Έθνους. Δεν θα τα καταφέρουν. Μετά από περισσότερα από διακόσια χρόνια ανεξαρτησίας, ο λαός και η νόμιμη κυβέρνησή του παραμένουν σταθεροί στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και του αναφαίρετου δικαιώματος να καθορίζουν το πεπρωμένο τους. Η προσπάθεια επιβολής ενός αποικιακού πολέμου για την καταστροφή της δημοκρατικής μορφής διακυβέρνησης και την επιβολή μιας «αλλαγής καθεστώτος», σε συμμαχία με τη φασιστική ολιγαρχία, θα αποτύχει όπως όλες οι προηγούμενες προσπάθειες.

Από το 1811, η Βενεζουέλα έχει αντιμετωπίσει και νικήσει αυτοκρατορίες. Όταν ξένες δυνάμεις βομβάρδισαν τις ακτές μας το 1902, ο Πρόεδρος Cipriano Castro διακήρυξε: «Η θρασύτατη παρουσία των ξένων έχει βεβηλώσει το ιερό έδαφος της Πατρίδας». Σήμερα, με το πνεύμα του Μπολιβάρ, ​​τoυ Μιράντα και των απελευθερωτών μας, ο λαός της Βενεζουέλας ξεσηκώνεται για άλλη μια φορά για να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.

Ο λαός στους δρόμους

Η Μπολιβαριανή Κυβέρνηση καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν σχέδια κινητοποίησης και να καταδικάσουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση. Ο λαός της Βενεζουέλας και οι Μπολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις του, σε τέλεια πολιτική-στρατιωτική-αστυνομική σύντηξη, αναπτύσσονται για να εγγυηθούν την κυριαρχία και την ειρήνη.

Ταυτόχρονα, η Μπολιβαριανή Διπλωματία Ειρήνης θα υποβάλει τις αντίστοιχες καταγγελίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα αυτού του οργανισμού, CELAC, και στο Κίνημα των Αδεσμεύτων, απαιτώντας καταδίκη και λογοδοσία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο διέταξε την εφαρμογή όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων στον κατάλληλο χρόνο και στις κατάλληλες συνθήκες, σε αυστηρή συμμόρφωση με το Σύνταγμα της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, τον Οργανικό Νόμο για τις Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης και τον Οργανικό Νόμο για την Εθνική Ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο υπέγραψε και διέταξε την εφαρμογή του Διατάγματος που κηρύσσει Κατάσταση Εξωτερικής Αναταραχής σε όλη την εθνική επικράτεια, για την προστασία των δικαιωμάτων του πληθυσμού, την πλήρη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την άμεση μετάβαση σε ένοπλο αγώνα. Ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.

Διέταξε επίσης την άμεση ανάπτυξη της Διοίκησης για την Ολοκληρωμένη Άμυνα του Έθνους και των Κατευθυντικών Οργάνων για την Ολοκληρωμένη Άμυνα σε όλες τις πολιτείες και τους δήμους της χώρας.

Όπως δήλωσε ο Ανώτατος Διοικητής Ούγκο Τσάβες Φρίας, «σε οποιεσδήποτε συνθήκες νέων δυσκολιών, οποιουδήποτε μεγέθους, η απάντηση όλων των πατριωτών… είναι η ενότητα, ο αγώνας, η μάχη και η νίκη».