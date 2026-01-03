Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Ο αμερικανός πρόδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και δεν έχουν εξακριβωθεί δείχνουν εκρήξεις σε περιοχή που είναι η στρατιωτική βάση.

🚨🇻🇪🇺🇸 | URGENTE/U.S.-VENEZUELA: Apparent airstrikes in Caracas caught on camera by local residents, targets appear to be Venezuelan military sites near the capital. Unconfirmed.

pic.twitter.com/rsUFg0LC0V — Sociedad Media (@sociedadmedia) January 3, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανέφερε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον επτά εκρήξεις και αεροσκάφη πετούσαν σε χαμηλό ύψος στο Καράκας.

Τις τελευταίες ημέρες, η Βενεζουέλα έδειξε ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, ;όπως δήλωσε ο πρόεδρος Νικολάw Μαδούρο, παρόλο που παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με την αναφερόμενη επίθεση της CIA στη χώρα του την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μαδούρο επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του και να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας μέσω της πίεσης που ασκείται στη Βενεζουέλα με επιθέσεις και κυρώσεις από την Ουάσιγκτον.

«Αν θέλουν πετρέλαιο, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για επενδύσεις από τις ΗΠΑ, όπως με τη Chevron», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον αμερικανικό πετρελαϊκό γίγαντα, που είναι η μόνη μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία που εξάγει βενεζουελάνικο αργό στις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν επιβεβαιώνει ή αρνείται την αμερικανική επίθεση σε βενεζουελανικό έδαφος, ο Μαδούρο απάντησε: «Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε σε λίγες μέρες».

Περισσότερα σε λίγο…