Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια περιοχή στη Βενεζουέλα όπου σκάφη φορτώνονται με ναρκωτικά. Αυτή είναι η πρώτη γνωστή φορά που η Ουάσιγκτον πραγματοποίησε χερσαία επιχείρηση στη Βενεζουέλα από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία πίεσης κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά», είπε ο Τραμπ. «Χτυπήσαμε όλα τα σκάφη και τώρα χτυπάμε την περιοχή… είναι η περιοχή εκφόρτωσης. Εκεί φορτώνουν -και αυτό δεν υπάρχει πλέον».

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος στόχος χτυπήθηκε ούτε ποιο μέρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ έδρασε.

Ερωτηθείς αν η CIA είχε πραγματοποιήσει την επίθεση, ο Τραμπ είπε: «Δεν θέλω να το πω αυτό. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να πω ποιος ήταν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Ραδιοφωνικά σχόλια

Σε ραδιοφωνική εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έκανε αόριστα σχόλια για μια φαινομενική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον μιας «μεγάλης εγκατάστασης» στη Βενεζουέλα.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA), ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν δώσει δημόσια διευκρινίσεις σχετικά με αυτά τα σχόλια και αρνήθηκαν να σχολιάσουν ερωτήσεις που έθεσε το Reuters. Η κυβέρνηση Μαδούρο δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν έχουν υπάρξει ανεξάρτητες αναφορές από τη Βενεζουέλα σχετικά με αυτό.

Η Primazol, ένα χημικό εργοστάσιο στην πολιτεία Ζούλια που υπέστη πυρκαγιά την παραμονή των Χριστουγέννων, διέψευσε τις διαδικτυακές φήμες ότι η πυρκαγιά ήταν αυτό που υπαινίχθηκε ο Τραμπ στα σχόλιά του. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι η πυρκαγιά σβήστηκε γρήγορα και ότι διεξάγεται έρευνα. Οι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν μια έκρηξη, είδαν τη φωτιά και μύρισαν χλώριο.

Το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας, το οποίο χειρίζεται όλα τα αιτήματα Τύπου για την κυβέρνηση, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό τη Δευτέρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προηγουμένως επαινέσει την επιτυχία της στην εξάλειψη ύποπτων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών και το Πεντάγωνο έχει δημοσιεύσει βίντεο από αρκετές από τις επιθέσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έλλειψη απάντησης από τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είχε εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν το περιστατικό που ανέφερε ο Τραμπ πραγματοποιήθηκε κρυφά. Μια τέτοια επιχείρηση πιθανότατα θα περιόριζε την ικανότητα των Αμερικανών αξιωματούχων να μιλήσουν για το θέμα.

Ασκώντας πίεση στον Νικολάς Μαδούρο

Τον περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει την πίεση στην κυβέρνηση Μαδούρο.

Εκείνη την εποχή, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις πιθανότατα θα ήταν το πρώτο μέρος της νέας εκστρατείας κατά του Μαδούρο.

Η αποστολή των ΗΠΑ έχει επικεντρωθεί κυρίως σε στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ύποπτων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε περισσότερες από 20 επιθέσεις στην Καραϊβική και τον Ανατολικό Ειρηνικό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ ενημέρωσαν τους νομοθέτες για ένα περιστατικό τον Σεπτέμβριο. Σε αυτό σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, αλλά άφησε αρκετούς επιζώντες που σκοτώθηκαν σε μια δεύτερη επιδρομή που διέταξε ο Ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ.

Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου αμφισβήτησαν εάν η δεύτερη επιδρομή διεξήχθη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.