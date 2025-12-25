Ο Λευκός Οίκος διέταξε τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επικεντρωθούν σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή της «καραντίνας» στη Βενεζουέλα, δήλωσε χθες Τετάρτη αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters (στη φωτογραφία από το Χ, @defense_civil25, επάνω, αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας).

«Εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης (…) ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος»

«Μολονότι οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν, εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις, ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος», είπε η πηγή αυτή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν χθες τον ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «παράνομη ένοπλη επίθεση» που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει τη στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική και έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα, την οποία κατηγορούν για χρηματοδότηση της «ναρκοτρομοκρατίας».

«Κανένα δικαίωμα»

«Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα μονομερούς επιβολής κυρώσεων μέσω ενός ένοπλου αποκλεισμού», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ειδικοί, που εργάζονται κατόπιν εντολής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να μιλούν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτός ο αποκλεισμός, που επιβάλλεται σε πετρελαιοφόρα τα οποία θεωρούνται ότι υπόκεινται σε κυρώσεις, συνιστά, σύμφωνα με τους ειδικούς, «απαγορευμένη χρήση στρατιωτικής βίας» εναντίον άλλου κράτους, βάσει του Αρθρου 2 του Χάρτη του ΟΗΕ (περισσότερα εδώ).