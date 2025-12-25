newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Ο Λευκός Οίκος διέταξε τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επικεντρωθούν σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή της «καραντίνας» στη Βενεζουέλα, δήλωσε χθες Τετάρτη αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters (στη φωτογραφία από το Χ, @defense_civil25, επάνω, αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας).

«Εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης (…) ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος»

«Μολονότι οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν, εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις, ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος», είπε η πηγή αυτή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν χθες τον ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «παράνομη ένοπλη επίθεση» που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει τη στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική και έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα, την οποία κατηγορούν για χρηματοδότηση της «ναρκοτρομοκρατίας».

«Κανένα δικαίωμα»

«Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα μονομερούς επιβολής κυρώσεων μέσω ενός ένοπλου αποκλεισμού», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ειδικοί, που εργάζονται κατόπιν εντολής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να μιλούν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτός ο αποκλεισμός, που επιβάλλεται σε πετρελαιοφόρα τα οποία θεωρούνται ότι υπόκεινται σε κυρώσεις, συνιστά, σύμφωνα με τους ειδικούς, «απαγορευμένη χρήση στρατιωτικής βίας» εναντίον άλλου κράτους, βάσει του Αρθρου 2 του Χάρτη του ΟΗΕ (περισσότερα εδώ).

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κατάργηση επιδοτήσεων 25.12.25

Κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων στα ορυχεία της Βολιβίας

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Ιορδανίας εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών
Κυκλώματα ναρκωτικών 25.12.25

Η Ιορδανία βομβαρδίζει στη νότια Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στη νότια Συρία.

Σύνταξη
Ονδούρα: Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο της χώρας
Ανακηρύχθηκε νικητής 25.12.25

Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο στην Ονδούρα

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνησή του» ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αμέσως μόλις ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα ο εκλεκτός του Τραμπ.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ο εκλεκτός του Τραμπ αναδεικνύεται πρόεδρος σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία
Αμφισβητούμενη διαδικασία 25.12.25

Ο εκλεκτός του Τραμπ πρόεδρος στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών

Ο εκλεκτός του Τραμπ, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, και επικράτησε του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%, στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.

Σύνταξη
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
