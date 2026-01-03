Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας και σε άλλες πόλεις, καθώς, όπως έγινε γνωστό, οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο με τον σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Μαδούρο και η σύζυγός του οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέρος όπου μεταφέρονται.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της Χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».