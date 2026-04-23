Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο

Στην παρέμβασή του στην Επιτροπή NAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης υπογράμμισε ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2028–2034) και η ανανέωση των γενεών δεν αποτελούν απλώς μια μεταρρύθμιση πολιτικής, αλλά στρατηγική επιλογή για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει παραγωγή και ζωή στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Στην σχετική του ανάρτηση ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Χωρίς νέους ανθρώπους στη γεωργία, δεν υπάρχει μέλλον. Η προσέλκυσή τους απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο από οικονομικά κίνητρα: αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής, πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση, σύγχρονες υποδομές και πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η ΚΑΠ οφείλει να παραμείνει ισχυρή, δίκαιη και πραγματικά «κοινή», στηρίζοντας έμπρακτα τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, τους νέους αγρότες και τις ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές.

Η διατροφική ασφάλεια αποτελεί πλέον ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας για την Ευρώπη. Και σε αυτή τη μάχη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο, όχι ως διαχειριστής, αλλά ως συνδιαμορφωτής πολιτικών.

Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο:Θα επενδύσουμε στην ύπαιθρο ή θα αποδεχθούμε την ερήμωσή της; Η απάντηση δεν θα δοθεί με λόγια, αλλά με πολιτικές αποφάσεις».