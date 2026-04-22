Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 08:44
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22 Απριλίου 2026, 09:00

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Η συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί να προκαλέσει ένα παγκόσμιο ντόμινο ελλείψεων και αυξήσεων τιμών στα τρόφιμα. Καθώς η ροή πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων διακόπτεται, το κόστος παραγωγής τροφίμων εκτοξεύεται, πιέζοντας αγρότες και καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Οι πρώτες επιπτώσεις ήδη φαίνονται στις καλλιέργειες και στις τιμές των βασικών αγαθών, ενώ οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Ένας αποκλεισμός ήταν ήδη αρκετά σοβαρός. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα λιπάσματα, μεταξύ άλλων βασικών εμπορευμάτων. Στις 13 Απριλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν έναν δικό τους αποκλεισμό, σταματώντας τα λίγα πλοία που το Ιράν άφηνε να περάσουν, κάτι που πιθανότατα θα επιδεινώσει το πρόβλημα.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP, υπηρεσία του ΟΗΕ) εκτιμά ότι αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί μέχρι τα μέσα του έτους, επιπλέον 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν

Οι τιμές των βασικών αγαθών αυξάνονται ξανά, προς δυσαρέσκεια όχι μόνο των οδηγών αλλά και των αγροτών, που χρειάζονται λιπάσματα για τα χωράφια τους και ντίζελ για τα τρακτέρ τους. Ορισμένοι μειώνουν τις καλλιέργειες ή τη χρήση λιπασμάτων, κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε μικρότερες σοδειές αργότερα μέσα στη χρονιά. Οι τιμές των τροφίμων αρχίζουν ήδη να ανεβαίνουν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP, υπηρεσία του ΟΗΕ) εκτιμά ότι αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί μέχρι τα μέσα του έτους, επιπλέον 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν, πέρα από τα περισσότερα από 300 εκατομμύρια που ήδη δυσκολεύονται να τραφούν. Αν το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, όπως θεωρούν πιθανό πολλοί επιστήμονες, η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο, σε ορισμένες από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου μπορεί να υπάρξουν υπερβολικές βροχοπτώσεις και αλλού ξηρασία, με αποτέλεσμα αποτυχία των καλλιεργειών, σύμφωνα με τον Economist.

Η αρχή της εξελισσόμενης κρίσης είναι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας. Αυτές επηρεάζουν κάθε στάδιο της παραγωγής τροφίμων: σπορά, συγκομιδή, επεξεργασία, μεταφορά. Στις πλούσιες χώρες, η ενέργεια μπορεί να αντιστοιχεί έως και στο μισό του μεταβλητού κόστους της γεωργίας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Οι παγκόσμιοι δείκτες τιμών τροφίμων συνήθως ακολουθούν τις τιμές του αργού πετρελαίου, έστω και με καθυστέρηση. Ένας αγρότης στην Καλιφόρνια αναφέρει ότι το ντίζελ για τα τρακτέρ του έχει φτάσει τα 6,13 δολάρια το γαλόνι, από 3,41 πριν ξεκινήσουν οι συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να καλλιεργεί λιγότερο σέλερι αυτή την άνοιξη.

Σοβαρές συνέπειες

Η τιμή των λιπασμάτων, που σε μεγάλο βαθμό παράγονται με φυσικό αέριο, αυξάνεται επίσης. Ο Περσικός Κόλπος είναι ίσως πιο κρίσιμος για τα λιπάσματα απ’ ό,τι για την ενέργεια. Από εκεί προέρχεται το 30–35% του παγκόσμιου εμπορίου ουρίας και περίπου 20–30% της αμμωνίας. Περίπου το 30% του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων περνά από το Ορμούζ. Ο πόλεμος έχει διακόψει αυτή τη ροή. Εκατομμύρια τόνοι έχουν μείνει εγκλωβισμένοι, ενώ μεγάλες παραγωγικές μονάδες έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους.

Άλλοι προμηθευτές δεν μπορούν να καλύψουν το κενό: η Ρωσία αντιμετωπίζει επιθέσεις στις υποδομές της, η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές της, ενώ σε χώρες όπως η Ινδία και το Μπανγκλαντές η έλλειψη αερίου μειώνει την παραγωγή. Δεν υπάρχει παγκόσμιο σύστημα αποθεμάτων λιπασμάτων όπως υπάρχει για το πετρέλαιο. Οι τιμές της ουρίας και της αμμωνίας έχουν εκτοξευθεί, ενώ η προσιτότητα των λιπασμάτων έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Η συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς πολλές περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου βρίσκονται σε περίοδο σποράς. Οι αγρότες ήδη προσαρμόζουν τις καλλιέργειές τους σε λιγότερο απαιτητικές επιλογές. Για τους μικρούς αγρότες στις φτωχές χώρες, όμως, οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρότερες, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος των λιπασμάτων και μειώνουν τις αποδόσεις τους.

Πού είναι πιο έντονες οι επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στην Ασία και την Αφρική, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα λιπάσματα του Κόλπου. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές προμήθειες, αλλά αυτό γίνεται με υψηλότερο κόστος.

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που περιγράφεται ως μια «αργή μηχανή λιμού». Ήδη ανθρωπιστικές αποστολές δυσκολεύονται να παραδώσουν τρόφιμα, καθώς οι μεταφορές έχουν εκτραπεί και το κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια από τις πλούσιες χώρες επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Οι αυξημένες τιμές καυσίμων σημαίνουν και μειωμένα γεύματα για τους φτωχότερους. Σε ορισμένες περιοχές, το κόστος του μαγειρικού αερίου έχει εκτοξευθεί, οδηγώντας ανθρώπους ακόμη και στο να παραλείπουν γεύματα.

Αν η διακοπή των ροών μέσω του Ορμούζ συνεχιστεί για μήνες, οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων μπορεί να αυξηθούν σημαντικά. Οι πιο φτωχές χώρες θα πληγούν δυσανάλογα, ενώ η επισιτιστική κρίση θα εξαπλωθεί παγκοσμίως, χωρίς να περιορίζεται σε μία μόνο περιοχή.

Αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η ροή πετρελαίου και λιπασμάτων, η κρίση θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου σοβαρή ή και χειρότερη από προηγούμενες παγκόσμιες επισιτιστικές κρίσεις.

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας
Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»
Το Ιράν απειλεί να τερματιστεί η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά, καθώς θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
«Καβγάς» σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε έγκλειστοι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
Ο Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο γειτόνισσάς του το 1990, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη Φλόριντα.

Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία. Υποστηρίζει ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση της Τεχεράνης και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
Η επικράτηση του Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς ο πρώην πιλότος μαχητικών και υποστηρικτής του «πραγματισμού» θεωρείται ο νέος ισχυρός πόλος του ευρωσκεπτικισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα
Επανεμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε ότι «ο στρατός του Ιράν είναι έτοιμος να χτυπήσει τους αμερικανικούς και σιωνιστικούς στόχους σαν αστραπή».

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας
Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»
Πληθώρα εργαλείων στη μάχη για εξειδικευμένη πρόγνωση καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο- Τα Σύστηματα Εγκαίρης Προρειδοποίησης σε 4 περιοχές της χώρας ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων

«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη
Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λ. Κοβέσι θα βρεθεί στους Δελφούς θέλοντας να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

