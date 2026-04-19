Μια ανοίγουν και μια κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ… Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, η αρχικά εικόνα αισιοδοξία ανατράπηκε πλήρως: από την έντονη κινητικότητα δεξαμενόπλοιων οδηγηθήκαμε σε σχεδόν πλήρη ακινησία.

17 Απριλίου: Ο Αραγτσί δηλώνει ότι τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας. 18 Απριλίου: Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοινώνει ότι κλείνει ξανά τα Στενά.

Το Ορμούζ αποτελεί τη σημαντικότερη ενεργειακή «αρτηρία» του πλανήτη. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα.

Η τελευταία παρέμβαση των Φρουρών της Επανάστασης «πάγωσε» τη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη.

Τα δώδεκα δευτερόλεπτα που τα λένε όλα

Το βίντεο της Marine Traffic που αναπαράγει το HFI Research είναι αποκαλυπτικό της κατάστασης. Η κίνηση των πλοίων αρχικά κατέγραψε αισθητή αύξηση την Παρασκευή (17/04), με δεξαμενόπλοια να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το πέρασμα. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν κράτησε. Οι Φρουροί της Επανάστασης επανήλθαν δυναμικά, επιβάλλοντας εκ νέου περιορισμούς το Σάββατο (18/04). Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: η ροή της ναυσιπλοΐας σχεδόν μηδενίστηκε.

Strait on, Strait off. Strait of Hormuz over the last 24 hours. Tanker activity initially surged, but the IRGC enforced the closure. Now the traffic has dried up. Source: @MarineTraffic pic.twitter.com/cTfiUsE8mR — HFI Research (@HFI_Research) April 19, 2026

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές. Κάθε σενάριο περιορισμού ή διακοπής της διέλευσης, ακόμη και ως απειλή, αρκεί για να εκτινάξει τα ασφάλιστρα κινδύνου και να ανεβάσει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων.