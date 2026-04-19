Στενά του Ορμούζ: Από την έντονη κινητικότητα στην ακινησία – Το σοκαριστικό βίντεο των 12 δευτερολέπτων
Στενά του Ορμούζ: Το θρίλερ με το άνοιγμα και το ξανακλείσιμό τους
- Συλλήψεις δύο γυναικών για έκθεση των 3χρονων παιδιών τους σε κίνδυνο
- Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
- Έσπασε τα κοντέρ: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ σε δρόμο με όριο τα 70
- Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μια ανοίγουν και μια κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ… Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, η αρχικά εικόνα αισιοδοξία ανατράπηκε πλήρως: από την έντονη κινητικότητα δεξαμενόπλοιων οδηγηθήκαμε σε σχεδόν πλήρη ακινησία.
17 Απριλίου: Ο Αραγτσί δηλώνει ότι τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας. 18 Απριλίου: Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοινώνει ότι κλείνει ξανά τα Στενά.
Το Ορμούζ αποτελεί τη σημαντικότερη ενεργειακή «αρτηρία» του πλανήτη. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα.
Η τελευταία παρέμβαση των Φρουρών της Επανάστασης «πάγωσε» τη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη.
Τα δώδεκα δευτερόλεπτα που τα λένε όλα
Το βίντεο της Marine Traffic που αναπαράγει το HFI Research είναι αποκαλυπτικό της κατάστασης. Η κίνηση των πλοίων αρχικά κατέγραψε αισθητή αύξηση την Παρασκευή (17/04), με δεξαμενόπλοια να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το πέρασμα. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν κράτησε. Οι Φρουροί της Επανάστασης επανήλθαν δυναμικά, επιβάλλοντας εκ νέου περιορισμούς το Σάββατο (18/04). Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: η ροή της ναυσιπλοΐας σχεδόν μηδενίστηκε.
Strait on, Strait off.
Strait of Hormuz over the last 24 hours.
Tanker activity initially surged, but the IRGC enforced the closure. Now the traffic has dried up.
Source: @MarineTraffic pic.twitter.com/cTfiUsE8mR
— HFI Research (@HFI_Research) April 19, 2026
Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές. Κάθε σενάριο περιορισμού ή διακοπής της διέλευσης, ακόμη και ως απειλή, αρκεί για να εκτινάξει τα ασφάλιστρα κινδύνου και να ανεβάσει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων.
- 39ο συνέδριο ΓΣΕΕ: Κυρίαρχος ο Γ. Παναγόπουλος – Αύξησε δυνάμεις η ΠΑΣΚΕ
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
- Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
- Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
- Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
- Σίσσυ Χρηστίδου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανήκει στην κατηγορία του άστρου
