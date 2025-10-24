Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία – Σχέδιο δράσης τις επόμενες εβδομάδες
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων.
- Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
- Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου
- Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
- Ψαρόπουλος: Φοβάμαι προβοκάτσια στη συγκέντρωση της 28ης Οκτωβρίου
Το φαινόμενο της λειψυδρίας στην Αττική, που ολοένα και γίνεται πιο σοβαρό, φαίνεται πως ανησυχεί την κυβέρνηση.
Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου προπαρασκευαστική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Εξετάζονται τα πρώτα μέτρα
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών και μέτρων για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων που εγκυμονεί η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.
Σύμφωνα με την πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τέθηκε η προστασία του δημόσιου αγαθού του νερού για όλους τους πολίτες.
Σχετικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, αναμένεται να υπάρξουν τις επόμενες εβδομάδες.
- Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά στους «πράσινους» ο Ράφα Μπενίτεθ (vid+pics)
- Ληστεία στο Λούβρο: Οι διαρρήκτες φέρονται να έκλεψαν και το διάσημο ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν εν δράσει
- «Εκδίκηση για τον Καντάφι» ορκίζονται κρατούμενοι που απειλούν τον Σαρκοζί [Βίντεο]
- Γκάζι: Εξετάζονται νέες μαρτυρίες για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ – Τα αναπάντητα ερωτήματα
- LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
- Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις