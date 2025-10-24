Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία – Σχέδιο δράσης τις επόμενες εβδομάδες

Το φαινόμενο της λειψυδρίας στην Αττική, που ολοένα και γίνεται πιο σοβαρό, φαίνεται πως ανησυχεί την κυβέρνηση.

Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου προπαρασκευαστική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εξετάζονται τα πρώτα μέτρα

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών και μέτρων για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων που εγκυμονεί η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύμφωνα με την πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τέθηκε η προστασία του δημόσιου αγαθού του νερού για όλους τους πολίτες.

Σχετικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, αναμένεται να υπάρξουν τις επόμενες εβδομάδες.