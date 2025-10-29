Την ανησυχία τόσο των επιστημόνων όσο και της κυβέρνησης έχει προκαλέσει η δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων στον Μόρνο, κύριου τροφοδότη της Αττικής που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη λειψυδρία. Η τεχνητή λίμνη τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει συρρικνωθεί δραματικά, όπως αποτυπώθηκε στο αποκαλυπτικό video που δημιούργησε η μονάδα Μeteo και δημοσίευσε πρώτο το in.

Για το θέμα αυτό, την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου προπαρασκευαστική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών και μέτρων για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων, ενώ σχετικές ανακοινώσεις για τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες ανησυχούν ότι η τάση συρρίκνωσης της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου επιταχύνεται όσο οι βροχοπτώσεις αλλά και τα χιόνια δεν είναι αρκετά για να αποκαταστήσουν το έλλειμμα νερού. Να σημειωθεί ότι η χιονοκάλυψη τον περασμένο χειμώνα κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύτιμες ποσότητες νερού κατά την περίοδο της τήξης.

«Τόσο ο όγκος του νερού που μας δίνεται από τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ όσο και οι βροχοπτώσεις συνηγορούν σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου νερού»

Τα στοιχεία για τον Μόρνο είναι σοκαριστικά, με τα αποθέματα νερού να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά. Στο σχετικό βίντεο αποτυπώνεται το μέγεθος του προβλήματος, καθώς η επιφάνεια της λίμνης έχει μειωθεί κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024).

Λειψυδρία: Σοβαρός ο κίνδυνος για την Αττική

Ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, έχει προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη για τον κίνδυνο από τις λιγοστές βροχές στην περιοχή. «Στο παρατηρητήριο του Μόρνου που έχουμε φτιάξει βλέπουμε ότι οι βροχές είναι πολύ περιορισμένες, δηλαδή οι βροχοπτώσεις φέτος από την αρχή του χρόνου είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών» σημειώνει ο ίδιος μιλώντας στο Orange Press.

«Επομένως, τόσο η έκταση της λίμνης, ο όγκος του νερού που μας δίνεται από τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, όσο και οι βροχοπτώσεις συνηγορούν όλα στο ίδιο σημείο ότι υπάρχει μία σημαντική μείωση του διαθέσιμου νερού που υπάρχει στην τεχνητή λίμνη, στον ταμιευτήρα, και επομένως είναι κάτι ανησυχητικό. Ελπίζουμε, επειδή είμαστε μπροστά στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, να έχουν βροχές και κυρίως χιονοπτώσεις στην περιοχή ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα» προσθέτει ο ίδιος.

Ο κ. Λαγουβάρδος συνεχίζει διευκρινίζει, ωστόσο, δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση – του 1993 για παράδειγμα – αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση. «Επομένως είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» τονίζει.

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Όπως αναφέρει το Orange, συγκριτικά τα αποθέματα του ταμιευτήρα του Μόρνου – στις 23 Οκτωβρίου κάθε έτους από το 2010 έως το 2025 – βάσει των διαθέσιμων δημοσίων στοιχείων της ΕΥΔΑΠ, παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

• 2025: 156.996.000 m³ (ελάχιστο 15ετίας)

• 2024: 285.021.000 m³

• 2023: 496.455.000 m³

• 2022: 601.375.000 m³

• 2021: 523.928.000 m³

• 2020: 489.881.000 m³

• 2019: 532.841.000 m³

• 2018: 605.563.000 m³ (μέγιστο 15ετίας)

• 2017: 482.332.000 m³

• 2016: 573.263.000 m³

• 2015: 591.653.000 m³

• 2014: 533.100.000 m³

• 2013: 577.015.000 m³

• 2012: 507.466.000 m³

• 2011: 521.016.000 m³

• 2010: 554.770.000 m³

Μόρνος: Δυστοπική εικόνα

«Συνολικά, από το 2022 έως σήμερα, η επιφάνεια της λίμνης έχει μειωθεί κατά 52%», ανέφερε πρόσφατα μιλώντας στο in ο Γιώργος Κύρος, μέλος της μονάδας ΜΕΤΕΟ. Αυτή η τάση συρρίκνωσης της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου που επιταχύνεται όσο περνάει ο καιρός είναι που ανησυχεί περισσότερο τους επιστήμονες.

Όπως εξηγεί ο κ. Κύρος, «από το 2022 μέχρι το 2025, ο ρυθμός μείωσης είναι 2,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά έτος. Ο ρυθμός του 2025, όμως, ανέβηκε στα 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα το έτος. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η μείωση της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου είναι κατά 35% ταχύτερη σε σχέση με το παρελθόν».

Κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, οι ειδικοί αναμένουν η στάθμη της λίμνης να ανέβει, κάτι που πάντα συμβαίνει στο πλαίσιο ενός ετήσιου υδρολογικού κύκλου (τους χειμερινούς μήνες η στάθμη ανεβαίνει, τους καλοκαιρινούς, πέφτει). «Απαιτούνται πολλές βροχές και πολλά χιόνια για να ανακάμψει η λίμνη του Μόρνου. Αλλά ακόμα και αν αυτό συμβεί, δύσκολα θα μπορέσει να φτάσει τον μέσο όρο του 2022, ο οποίος ήταν περίπου 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα» καταλήγει ο ίδιος.