14.10.2025 | 08:46
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
Ξηρασία: Έντονο το πρόβλημα και τον Οκτώβριο – Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, ανάλυση του Meteo
Ελλάδα 14 Οκτωβρίου 2025 | 08:23

Ξηρασία: Έντονο το πρόβλημα και τον Οκτώβριο – Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, ανάλυση του Meteo

Η ξηρασία στη χώρα παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα - Στις 8 Οκτωβρίου σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παρέμενε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Η ξηρασία, στις αρχές Οκτωβρίου, εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα που προβληματίζουν, σύμφωνα με την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ. Το σχετικό δελτίο παρουσιάζει την ανάλυση για τις συνθήκες ξηρασίας στην Ελλάδα κατά την 1η Οκτωβρίου 2025 καθώς και την μεταβολή αυτών ως συνέπεια των βροχοπτώσεων της πρώτης εβδομάδας του μήνα.

Η ανάλυση βασίζεται στην απόκλιση της υγρασίας των στρωμάτων υπεδάφους από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε δύο στρώματα:

  • α) το επιφανειακό στρώμα 7-28 εκατοστών, όπου η υγρασία εδάφους διαμορφώνεται κυρίως από τις μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων
  • β)το βαθύτερο στρώμα 28-100 εκατοστών, το οποίο έχει μεγαλύτερη αδράνεια στις μεταβολές του καιρού και αντικατοπτρίζει τις συνθήκες των τελευταίων μηνών

Ξηρασία: Πώς υπολογίζονται οι δείκτες

Με βάση τα δεδομένα εδαφικής υγρασίας της υπηρεσίας Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζουμε τον κανονικοποιημένο δείκτη εδαφικής υγρασίας (SSMI) λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές συνθήκες καθώς και αυτές κατά την περίοδο αναφοράς 1991-2020. Στη συνέχεια, ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού κατατάσσουμε την ξηρασία στα επίπεδα 1 έως 5, τα οποία με τη σειρά υποδηλώνουν ήπια, μέτρια, σημαντική, έντονη και ακραία ξηρασία.

Η περιεκτικότητα σε νερό στα στρώματα αυτά είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη και απόδοση πολλών γεωργικών καλλιεργειών και αντικατοπτρίζει την επίδραση του υετού, την εξατμισοδιαπνοής και της απορροής/διήθησης νερού στο έδαφος σε ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν η εδαφική υγρασία σε αυτά είναι αρκετά κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μιας συγκεκριμένης περιοχής, αυτό συνεπάγεται συνθήκες (σχετικής) ξηρασίας και άρα παρατεταμένο υδατικό στρες για τις καλλιέργειες.

Ξηρασία – 1 Οκτωβρίου 2025:

Με βάση τον δείκτη ξηρασίας στο πιο επιφανειακό υπό εξέταση στρώμα υπεδάφους (7-28 εκ.), το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και της Εύβοιας κατά την 1η Οκτωβρίου βρισκόταν σε συνθήκες ήπιας έως σημαντικής ξηρασίας (Εικόνα 1, αριστερός χάρτης).

Όσον αφορά το βαθύτερο στρώμα (28-100 εκ.), μεγάλο μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Λέσβου πλήττονταν από έντονη ή ακραία ξηρασία (επίπεδα 4 και 5). Σε κατάσταση ήπιας έως σημαντικής ξηρασίας (επίπεδα 2 και 3) βρίσκονταν το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης χώρας.

Επίπεδα ξηρασίας στην Ελλάδα κατά την 1η Οκτωβρίου 2025 στα στρώματα υπεδάφους 7-28 εκ. (αριστερά) και 28-100 εκ. (δεξιά). Οι περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση σχετικής ξηρασίας είναι χρωματισμένες σύμφωνα με την 5-βάθμια κλίμακα στο άνω δεξιά άκρο του χάρτη. Περιοχές όπου η εδαφική υγρασία είναι σημαντικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα απεικονίζονται με πράσινο, ενώ περιοχές με εδαφική υγρασία κοντά στην μέση τιμή απεικονίζονται με άσπρο.

Ξηρασία – 8 Οκτωβρίου 2025:

Όπως αναφέρει το meteo, μετά τα διαδοχικά επεισόδια βροχοπτώσεων κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, η υγρασία εδάφους και των δύο στρωμάτων είχε εμφανή άνοδο.

Η συσσώρευση υγρασίας είναι πιο εμφανής στο επιφανειακό στρώμα των 7-28 εκ. που όπως είπαμε αποκρίνεται πιο άμεσα στις μετεωρολογικές συνθήκες. Στο στρώμα αυτό κατά τις 8 Οκτωβρίου, το σύνολο της χώρας πλην της Κρήτης βρίσκεται σε συνθήκες πλεονάσματος υγρασίας.

Στο βαθύτερο στρώμα των 28-100 εκ. έχουμε επίσης αύξηση της υγρασίας εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Όμως, λόγω της μεγαλύτερης αδράνειας του στρώματος αυτού, σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παραμένει μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ από ήπια έως μέτρια ξηρασία πλήττεται η δυτική Μακεδονία, η Θράκη, η Αττική, η Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου.

Επίπεδα ξηρασίας στην Ελλάδα κατά τις 8 Οκτωβρίου 2025 στα στρώματα υπεδάφους 7-28 εκ. (αριστερά) και 28-100 εκ. (δεξιά).

Το meteo, επισημαίνει ότι τα επίπεδα ξηρασίας αυτά έχουν σχετική και όχι απόλυτη έννοια. Αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του εδάφους σε σχέση με τις μέσες συνθήκες της περιόδου αναφοράς (1991-2020). Για παράδειγμα, αν η εδαφική υγρασία είναι αρκετά χαμηλή για τα δεδομένα μιας περιοχής την συγκεκριμένη περίοδο του έτους, τότε ενδέχεται να έχουμε έως και επίπεδο 5 ξηρασίας (ακραία ξηρασία) χωρίς να είναι τελείως ξερό το έδαφος.

Παρομοίως, αν η εδαφική υγρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε απόλυτο βαθμό, αλλά σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, τότε έχουμε κανονικές συνθήκες ξηρασίας (ο δείκτης SSMI είναι ελαφρώς αρνητικός ή θετικός). Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης SSMI είναι σημαντικά θετικός τότε έχουμε σχετικό πλεόνασμα υγρασίας στο έδαφος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ελλείψει επιτόπιων παρατηρήσεων οι τιμές εδαφικής υγρασίας αποτελούν εκτίμηση εξειδικευμένου μοντέλου για την επιφάνεια της Γης (ERA5-Land) και κατά τόπους ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες.

Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Τράπεζες
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

inWellness
inTown
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Απορρίπτεται» 14.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός ξανά ενάντια στο 13ωρο - Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σύνταξη
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Ασχημόμορφη μόδα 14.10.25

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, καθώς έλαβε σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για υπόθεση προηγούμενων ετών

Βάιος Μπαλάφας
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Απορρίπτεται» 14.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός ξανά ενάντια στο 13ωρο - Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν
Σουρτσέι 14.10.25

Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν

Το 1963, ένα νέο νησί ξεπήδησε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σπάνιο παράθυρο για να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά έναν τόπο από το μηδέν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
