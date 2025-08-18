Σήμα SOS, εκπέμπεται για τη λίμνη της Αγυιάς, που αντιμετωπίζει τις τελευταίες εβδομάδες σοβαρή μείωση της στάθμης του νερού (εικόνα πάνω από neakriti.gr). Η λίμνη, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους στα Χανιά και συνολικά στην Κρήτη. Είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 και φιλοξενεί 200 είδη πουλιών ενώ αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες.

Η στάθμη του νερού της λίμνης έχει κατέβει τόσο που διακρίνεται ο πυθμένας της, ενώ το ενδεχόμενο απώλειας μεγάλου μέρους του υγροτόπου δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη διατήρηση του οικοσυστήματος.



Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων «η λίμνη της Αγυιάς είναι ο σημαντικότερος ίσως υγρότοπος της Κρήτης (αν και μικρότερη από τη λίμνη Κουρνά), Αποτελεί καταφύγιο μεταναστευτικών πουλιών που σταματάνε εκεί στο μεγάλο ταξίδι τους από την Ευρώπη προς την Αφρική για να ξεχειμωνιάσουν και αντίστροφα στην επιστροφή τους την άνοιξη από την Αφρική στην Ευρώπη. Έχουν παρατηρηθεί πάνω από 200 είδη πουλιών κάποια ενδημικά αλλά και σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση. Είναι σημαντική η προστασία της για τη φυσική της αξία αλλά και για μας τους ανθρώπους, μιας και αποτελεί τα τελευταία χρόνια χώρο αναψυχής για πολλούς Χανιώτες κι επισκέπτες».

Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς

Όπως σημειώνει η Οικολογική Πρωτοβουλία, «οι αποκαρδιωτικές εικόνες της λίμνης της Αγυιάς χωρίς νερό δεν είναι απλά ένα πλήγμα για τη βιοποικιλότητα, την πανίδα και τη χλωρίδα του υγρότοπου αυτού που (θα έπρεπε να) προστατεύεται με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, μιας και ανήκει στο δίκτυο των τελευταίων ευρωπαϊκών Οικοτόπων NATURA 2000, είναι ταυτόχρονα εικόνες ενός ζοφερού μέλλοντος και για μας τους ανθρώπους, τους κατοίκους των Χανίων και της Κρήτης, ενός δυστοπικού μέλλοντος με λειψυδρία εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και της κατασπατάλησης του νερού στη συμβατική γεωργία και στον μαζικό (υπερ)τουρισμό. Επείγει η δημιουργία Φορέα Διαχείρισης στη λίμνη Αγυιάς, μέτρα εξοικονόμησης νερού στη γεωργία και στον τουρισμό και συνολική αλλαγή πορείας».