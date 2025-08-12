science
Στη μισή Ευρώπη επεκτάθηκε η μεγάλη ξηρασία που συνεχίζεται από την άνοιξη
Περιβάλλον 12 Αυγούστου 2025

Στη μισή Ευρώπη επεκτάθηκε η μεγάλη ξηρασία που συνεχίζεται από την άνοιξη

Η έκταση που επηρεάστηκε από ξηρασία τον Ιούλιο είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί επίσημα στην ήπειρο.

Περισσότερο από το ήμισυ των εδαφών της Ευρώπης, περίπου το 52%, εξακολουθεί να πλήττεται από ξηρασία για τέταρτο συνεχή μήνα, δείχνουν στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO).

Το ποσοστό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί για τον μήνα Ιούλιο από την έναρξη των παρατηρήσεων το 2012 και υπερβαίνει κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων,

Η ξηρασία στην περιοχή έχει ξεπεράσει τα μηνιαία ρεκόρ για κάθε μήνα από την αρχή του έτους.

Ο δείκτης ξηρασίας του Παρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται στην υπηρεσία παρακολούθησης της Γης Copernicus, βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις και συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχοπτώσεις, υγρασία του εδάφους και βλάστηση. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.

Η ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο.

Σε πολλές χώρες, το ποσοστό των εδαφών που έχει περάσει στο επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί: στην Ουγγαρία πέρασε από το 9% τον Ιούνιο στο 56% τον Ιούλιο, στο Κόσοβο από το 6% στο 43% και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη από το 1% στο 23%.

Στεγνά χωράφια στο Γιασζσεντλάσλο της Ουγγαρίας, της οποίας το 56% βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας τον Ιούλιο (Reuters)

Τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται σε ανοικτές χωματερές και απελευθερώνουν τοξικές αναθυμιάσεις.

Στη ανατολική Μεσόγειο, η ξηρασία επεκτάθηκε από τον Μάρτιο στο 60% της Τουρκίας, όπου επίσης ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας οδήγησαν στην εκκένωση τριών κωμοπόλεων και την διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.

Στη Γαλλία, τα 68% των εδαφών επλήγησαν από την ξηρασία τον Ιούλιο, μια σαφής άνοδος σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα έζησε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της με 130.000 στρέμματα να γίνονται στάχτη στην περιφέρεια της Οντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Γαλλία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το δεύτερο του έτους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά περισσότερο από τα δύο τρίτα της χώρας αντιμετωπίζουν λειψυδρία.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν σχετικά προστατευμένες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα).

