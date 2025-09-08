newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ξηρασία: Οι περιοχές της Ελλάδας που πλήττονται περισσότερο
Ελλάδα 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:51

Ξηρασία: Οι περιοχές της Ελλάδας που πλήττονται περισσότερο

Η ξηρασία εξακολουθεί να ταλανίζει την Ελλάδα και αποτελεί σοβαρό πρόβλημα με εκτεταμένες επιπτώσεις στη γεωργία, την υδροδότηση και το περιβάλλον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Spotlight

Οι χαμηλές για την εποχή βροχοπτώσεις διατηρούν την ξηρασία σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας εκτεταμένες επιπτώσεις στη γεωργία, την υδροδότηση και το περιβάλλον.

Ο δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα την 1η Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας ΜΕΤΕΟ του ΕΑΑ, με εξαίρεση αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος.

Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο

Μεγάλο μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Λέσβου πλήττονται από έντονη ή ακραία ξηρασία (επίπεδα 4 και 5). Σε κατάσταση μέτριας ή σημαντικής ξηρασίας (επίπεδα 2 και 3) βρίσκονται πολλές περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, καθώς και πολλά νησιά της χώρας.

Επίπεδα ξηρασίας στην Ελλάδα κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Οι περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση σχετικής ξηρασίας είναι χρωματισμένες σύμφωνα με την 5-βάθμια κλίμακα στο άνω δεξιά άκρο του χάρτη. Περιοχές όπου η εδαφική υγρασία είναι σημαντικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα απεικονίζονται με πράσινο, ενώ περιοχές με εδαφική υγρασία κοντά στην μέση τιμή απεικονίζονται με άσπρο

Συνολικά, η γεωγραφική κατανομή της υγρασίας εδάφους στη χώρα δεν διαφέρει πολύ σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου, αλλά οι χαμηλές για την εποχή βροχοπτώσεις κατά τον προηγούμενο μήνα οδήγησαν σε αύξηση της έντασης της ξηρασίας σε περιοχές που ήδη πλήττονταν από αυτήν.

Mε εξαίρεση αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες ξηρασίας

Η αξιολόγηση των συνθηκών ξηρασίας βασίζεται στην εδαφική υγρασία του στρώματος μεταξύ 28 και 100 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια. Η περιεκτικότητα σε νερό στο στρώμα αυτό είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και απόδοση πολλών γεωργικών καλλιεργειών και αντικατοπτρίζει την επίδραση του υετού, της εξατμισοδιαπνοής και της απορροής/διήθησης νερού στο έδαφος σε ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όταν η εδαφική υγρασία σε αυτό το στρώμα είναι αρκετά κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μιας συγκεκριμένης περιοχής, αυτό συνεπάγεται συνθήκες (σχετικής) ξηρασίας και άρα παρατεταμένο υδατικό στρες για τις καλλιέργειες.

Τα δεδομένα εδαφικής υγρασίας

Τα στοιχεία προκύπτουν με βάση τα δεδομένα εδαφικής υγρασίας της υπηρεσίας Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπολογίζουν τον κανονικοποιημένο δείκτη απόκλισης εδαφικής υγρασίας (SSMI) λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές συνθήκες καθώς και αυτές κατά την περίοδο αναφοράς 1991-2020.

Ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού το Meteo κατατάσσει την ξηρασία στα επίπεδα 1 έως 5, τα οποία με τη σειρά υποδηλώνουν ήπια, μέτρια, σημαντική, έντονη και ακραία ξηρασία. Οι καταστάσεις αυτές έχουν σχετική και όχι απόλυτη έννοια. Για παράδειγμα, αν η εδαφική υγρασία είναι αρκετά χαμηλή για τα δεδομένα μιας περιοχής την συγκεκριμένη περίοδο του έτους, τότε ενδέχεται να έχουμε έως και ακραία ξηρασία χωρίς να είναι τελείως ξερό το έδαφος. Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης SSMI είναι ελαφρώς αρνητικός ή θετικός, τότε βρισκόμαστε σε κανονικές για την εποχή συνθήκες, ενώ αν είναι σημαντικά θετικός τότε έχουμε πλεόνασμα υγρασίας στο έδαφος.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ελλείψει επιτόπιων παρατηρήσεων οι τιμές εδαφικής υγρασίας αποτελούν εκτίμηση εξειδικευμένου μοντέλου για την επιφάνεια της Γης (ERA5-Land) και κατά τόπους ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καρολίνα Πελενδρίτου: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει την χρυσή Παραολυμπιονίκη λόγω του σκύλου-οδηγού της
Ελλάδα 08.09.25

«Δικό μου είναι το ταξί, εγώ κάνω κουμάντο»: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει σκύλο-οδηγό τυφλής παραολυμπιονίκη

Θύμα μισαναπηρικής συμπεριφοράς έπεσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, καθώς οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση λόγω του σκύλου-οδηγού της.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία
Ελλάδα 08.09.25

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
Ελλάδα 08.09.25

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο

Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξε ελικόπτερο προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας με την αποστολή να ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Ελλάδα 08.09.25 Upd: 11:32

Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ

Ο ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός του προσπαθούσαν να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια του 18ου αιώνα - Πιάστηκε επ αυτοφώρω

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»
ΔΕΘ 08.09.25

Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»

«Διατυπώνουμε το δικό μας εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη φιλοσοφία πελατειακής λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Καρολίνα Πελενδρίτου: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει την χρυσή Παραολυμπιονίκη λόγω του σκύλου-οδηγού της
Ελλάδα 08.09.25

«Δικό μου είναι το ταξί, εγώ κάνω κουμάντο»: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει σκύλο-οδηγό τυφλής παραολυμπιονίκη

Θύμα μισαναπηρικής συμπεριφοράς έπεσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, καθώς οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση λόγω του σκύλου-οδηγού της.

Σύνταξη
Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα
Μεγάλες προσδοκίες 08.09.25

Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα

Σε μια επίσκεψη φορτισμένη με συμβολισμούς και προσδοκίες ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποτίσει φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’, αλλά το ταξίδι του αναζωπυρώνει το διαρκές ερώτημα: Θα συμφιλιωθεί επιτέλους με τον βασιλιά πατέρα του, Κάρολο Γ’, ή η ρήξη θα είναι παντοτινή;

Σύνταξη
Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρμόδιος να απαντήσει δηλώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για την ομολογία Μπουκώρου και τον ρόλο του Μαξίμου αναφορικά με τις παρακολουθήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν απαντά στην Ερώτηση Κωνσταντοπούλου, την κατηγορεί ότι «κατασκευάζει κατηγορητήρια με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο