Ψαράδες χωρίς… νερό στις Πρέσπες λόγω ξηρασίας

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Δημοτική Κοινότητα Ψαράδων του Δήμου Πρεσπών λόγω των συνεπειών από φαινόμενα ξηρασίας που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή και έχουν επιπτώσεις σε υποδομές του λιμένα των Ψαράδων.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Δήμου Πρεσπών προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νικόλαο Παπαευσταθίου, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει καταγραφεί δραματική πτώση της στάθμης της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας, η οποία έχει πλέον υποχωρήσει σε πρωτοφανές χαμηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πρεσπών, «η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ψαράδων, καθώς ο λιμένας του οικισμού, που είναι ο μοναδικός που διαθέτει η χώρα μας στην Μεγάλη Πρέσπα έχει καταστεί σε μεγάλο βαθμό μη λειτουργικός για βασικές υπηρεσίες.

Τα πλωτά σκάφη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α.) δεν μπορούν πλέον να προσεγγίσουν ή να επιχειρήσουν από τον λιμένα, με άμεσο αντίκτυπο στην αστυνόμευση της μεθορίου με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, στην πολιτική προστασία, αλλά και στην προστασία του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Οι τουριστικές δραστηριότητες (εκδρομές με πλοιάρια για την περιήγηση της λίμνης, επισκέψεις σε σπήλαια, ασκηταριά και αξιοθέατα) έχουν περιοριστεί δραματικά, καθώς οι βάρκες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια τον λιμένα.

Οι επαγγελματίες ψαράδες και όσοι ασκούν δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη λίμνη δυσκολεύονται σημαντικά, αφού η πρόσβαση στο νερό είναι πλέον περιορισμένη.

Ο Δήμος Πρεσπών στο αίτημά του υπογραμμίζει πως, τυχόν περαιτέρω μείωση της στάθμης στο επόμενο υδρολογικό έτος θα καταστήσει το λιμάνι πλήρως μη λειτουργικό ενώ μια καταιγίδα είναι πιθανόν θα καταστρέψει μερικούς ή όλους τους προβλήτες και κυματοθραύστες χτυπώντας τους στον πυθμένα της λίμνης.

Με την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που θα είναι σε ισχύ έως και τις 7 Ιανουαρίου 2026, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση έργων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω του φαινομένου και να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με την λίμνη».