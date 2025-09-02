Με νέα γεώτρηση αντιμετωπίζει την ξηρασία ο δήμος Βιάννου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αξιοποίηση της αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Στεροβύζι» της Τ.Κ. Εμπάρου, με στόχο την κάλυψη αναγκών άρδευσης λόγω ξηρασίας.

Πιο συγκεκριμένα το έργο, με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ -τη σύμβαση του οποίου είχε υπογράψει πριν λίγο καιρό ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης- έχει κύριο στόχο την αποκατάσταση του προβλήματος της έλλειψης νερού άρδευσης και της απόδοσης μιας σημαντικής ποσότητας νερού άρδευσης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

«Μια ακόμη παρέμβαση με στόχο την ανακούφιση των δημοτών, στα πλαίσια της καλύτερης διαχείρισης του νερού, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα έργο που θα βοηθήσει την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Εμπάρου, ανακουφίζοντας σημαντικά και τις βεβαρυμμένες υφιστάμενες γεωτρήσεις.

Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που η Πολιτεία διαθέτει προς όφελος των δημοτών μας, ώστε στο μέλλον να έρθουν και άλλες παρεμβάσεις ειδικά στον τομέα ύδρευσης και άρδευσης», δήλωσε ο κ. Μπαριτάκης, που επισημαίνει πως παράλληλα με το έργο έχει υποβληθεί και το αίτημα στον ΔΕΔΗΕ για την σύνδεση με παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

Το έργο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του δήμου, η γεώτρηση στη θέση «Στεροβύζι«, της Κτηματικής Περιφέρειας Τ.Κ. Εμπάρου του Δήμου Βιάννου διαθέτει άδεια χρήσης με αδειοδοτημένη παροχή 35,00 m3/h, ενώ έχει βάθος διάτρησης γεώτρησης 180 m και στάθμη άντλησης 13,48 m.

Η συνολική ετήσια ποσότητα αξιοποίησης νερού με βάση την αδειοδότηση της ορίστηκε στα εκατό δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια (117.600) κυβικά. Η γεώτρηση αυτή μπορεί να καλύψει και να εξυπηρετεί περίπου 400 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.