Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ενημερώνει τους κατοίκους των Κοινοτήτων Νεοχωρακίου, Αργυράδων και των γειτονικών περιοχών ότι θα σημειωθούν προσωρινές διακοπές υδροδότησης, εξαιτίας δολιοφθορών που προκλήθηκαν από αγνώστους.

Σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει στην επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, αφαιρέθηκαν καλώδια και καταστράφηκαν οι πίνακες ηλεκτροδότησης της γεώτρησης.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών, ώστε η υδροδότηση να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν.

Καταλήγοντας ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας αναφέρει: «Ευχαριστούμε τους δημότες για την κατανόηση και ζητούμε τη συνεργασία τους έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες και αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή υδροδότηση».