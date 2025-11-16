Το Ιράν αντιμέτωπο με «υδατική χρεοκοπία» – Προσευχές για βροχή και σκέψεις για αλλαγή πρωτεύουσας

Δεκαετίες κακοδιαχείρισης, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, έχουν ωθήσει το Ιράν στα πρόθυρα αυτού που οι ειδικοί αποκαλούν «χρεοκοπία» στον τομέα του νερού.

Με τους υδατικούς ταμιευτήρες να είναι άδειοι και τις βροχοπτώσεις να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι αρχές έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις προμήθειες νερού στην ιρανική πρωτεύουσα, Τεχεράνη, μια πόλη περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η κρίση νερού θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκκένωση περιοχών της Τεχεράνης και έφτασε στο σημείο να συζητήσει το ενδεχόμενο μεταφοράς της πρωτεύουσας.

Ο Καβέ Μαντάνι, διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία, με έδρα τον Καναδά, δήλωσε ότι οι προειδοποιήσεις των αρχών δεν ήταν αρκετές.

«Το επίπεδο των προειδοποιήσεών τους είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με την πραγματικότητα επί τόπου», δήλωσε ο Μαντάνι, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε αναπληρωτής επικεφαλής του Υπουργείου Περιβάλλοντος του Ιράν, μιλώντας στο Radio Farda του RFE/RL

«Η κυβέρνηση είναι πολύ επιφυλακτική επειδή δεν θέλει να αγχώσει το κοινό και να αναστατώσει ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Η χρεοκοπία του νερού συμβαίνει όταν η κατανάλωση υπερβαίνει την προσφορά και η εξάντληση των πόρων είναι μη αναστρέψιμη. Συχνά οφείλεται σε αυτό που οι ειδικοί λένε ότι είναι λανθασμένες κυβερνητικές πολιτικές που αποσκοπούν στην τόνωση της γεωργίας και της ανάπτυξης.

Πόσο σοβαρή είναι η κρίση νερού στο Ιράν;

Το Ιράν πλήττεται αυτή τη στιγμή από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων περίπου 60 ετών.

«Αν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε δελτίο νερού τον [Νοέμβριο]. Εάν η έλλειψη βροχοπτώσεων συνεχιστεί πέρα ​​από αυτό, απλώς δεν θα έχουμε νερό και θα πρέπει να εκκενώσουμε την Τεχεράνη», δήλωσε ο Πεζεσκιάν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αν και άλλοι αξιωματούχοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν την ανάγκη μετακίνησης της πρωτεύουσας.

Από την περασμένη εβδομάδα, η παροχή νερού έχει διακοπεί τα βράδια στην Τεχεράνη. Οι αρχές έχουν επίσης καλέσει τους ανθρώπους να περιορίσουν την κατανάλωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν έχουν ακόμη αναφερθεί περιπτώσεις δελτίου νερού σε άλλα μέρη του Ιράν.

Οι πέντε κύριοι ταμιευτήρες που τροφοδοτούν την Τεχεράνη με νερό βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με την πλήρωσή τους να είναι επί του παρόντος μόνο στο 11% της συνολικής χωρητικότητας.

Στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν με 4 εκατομμύρια κατοίκους, οι δεξαμενές έχουν μειωθεί κάτω από το 3% της χωρητικότητάς τους, με τρία από τα τέσσερα φράγματα που τροφοδοτούν την πόλη να είναι πλέον εκτός λειτουργίας.

Σε εθνικό επίπεδο, 19 μεγάλα φράγματα — που αντιπροσωπεύουν το 10% των ταμιευτήρων του Ιράν — έχουν στερέψει εντελώς και περισσότερα από 20 φράγματα διατηρούν κάτω από το 5% της χωρητικότητάς τους.

Ποιο είναι το σχέδιο;

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές στο Ιράν συνήθως υποβαθμίζουν τις κρίσεις για να αποφύγουν την ενοχοποίηση και να αποφύγουν την εξάπλωση του πανικού. Ωστόσο, το γεγονός ότι αξιωματούχοι εγείρουν το ενδεχόμενο εκκένωσης της Τεχεράνης έχει υπογραμμίσει τη σοβαρότητα – και τον επείγοντα χαρακτήρα – της κατάστασης.

Απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πεζεσκιάν δήλωσε στους επικριτές του στην αίθουσα ότι θα «δώσει σε όσους ισχυρίζονται ότι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα του νερού πλήρη εξουσία» για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Αυτό που επιδεινώνει την κατάσταση, είπε ο Μαντάνι, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού στις αρχές.

«Η κοινωνία δεν έχει επίγνωση του πόσο τρομερή είναι η κατάσταση και η κυβέρνηση φοβάται να ζητήσει από τον κόσμο να μειώσει την κατανάλωση», είπε.

Η έλλειψη νερού έχει επανειλημμένα πυροδοτήσει διαμαρτυρίες σε όλο το Ιράν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στην επαρχία Χουζεστάν, όπου οι διαδηλώσεις του Ιουλίου 2021 αντιμετωπίστηκαν με αιματηρή καταστολή .

Βραχυπρόθεσμες λύσεις υπάρχουν, αλλά οι ειδικοί λένε ότι απαιτούνται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και δύσκολες πολιτικές αποφάσεις για να αποτραπεί μια καταστροφή.

Ο Azam Bahrami, ειδικός στη βιώσιμη ανάπτυξη με έδρα την Ιταλία, δήλωσε στο Radio Farda ότι χρειάζεται σχεδιασμός και αξιολόγηση για το πού σπαταλιέται το νερό, ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα μακροπρόθεσμα.

«Έχουμε σπαταλήσει πολύ νερό προσπαθώντας να γίνουμε αυτάρκεις στην παραγωγή πολλών πραγμάτων», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν παράγει το 85% των διατροφικών του αναγκών εγχώρια — μια στρατηγική αυτάρκειας που καθοδηγείται από δεκαετίες διεθνών κυρώσεων και στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από τις παγκόσμιες αγορές σιτηρών.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι το Ιράν, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό άνυδρο, δεν διαθέτει τους υδάτινους πόρους για να το συντηρήσει.

Πηγή: OT.gr