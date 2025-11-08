Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Η Τεχεράνη ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενωθεί λόγω της έλλειψης νερού, εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το Ιράν αντιμετωπίζει φέτος τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Στην Τεχεράνη, το φαινόμενο «δεν έχει προηγούμενο εδώ και έναν αιώνα» σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Μασούντ Πεζεσκιάν σημείωσε: «Εάν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να μοιράζουμε το νερό με το δελτίο στην Τεχεράνη, γύρω στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου». Ωστόσο, πρόσθεσε, «ακόμη και αν το διανέμουμε με δελτίο, εάν δεν βρέξει μέχρι τότε, θα έχουμε έλλειψη νερού και θα πρέπει να εκκενώσουμε την Τεχεράνη».

Ο Πεζεσκιάν δεν διευκρίνισε πώς θα μπορούσε να εκκενωθεί μια μητρόπολη 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Διορία δύο εβδομάδων

Σύμφωνα με τον διευθυντή της εταιρείας υδάτων της ιρανικής πρωτεύουσας, Μπεχζάντ Παρσά, η πόλη μπορεί να μείνει χωρίς πόσιμο νερό μέσα σε δύο εβδομάδες. Το φράγμα Αμίρ Καμπίρ, το ένα από τα πέντε που τροφοδοτούν την Τεχεράνη με πόσιμο νερό, περιέχει «μόνο 14 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, δηλαδή το 8% της δυναμικότητάς του», ανέφερε την Κυριακή, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna.

Την Τετάρτη, ο περιφερειακός διευθυντής της εταιρείας υδάτων, Μοχσέν Αρντακανί, υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης μείωσαν την κατανάλωση νερού κατά 10% τους τελευταίους έξι μήνες. «Εάν φτάσουμε στο 20%, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε σταθερή την κατάσταση για έναν-δύο μήνες, μέχρι να βρέξει», είπε στην κρατική τηλεόραση.

Μικρό ύψος βροχής

Το κλίμα στην Τεχεράνη είναι ξηρό και ζεστό το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο κάποιες φορές βρέχει ενώ οι χειμώνες μπορεί να είναι δριμείς, με πολλά χιόνια. Για λόγους οικονομίας, το τελευταίο διάστημα διακόπτεται η υδροδότηση σε πολλές συνοικίες της πόλης, όπως γινόταν συχνά και το καλοκαίρι, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εν μέσω καύσωνα, δύο ημέρες κηρύχθηκαν αργίες, ώστε να εξοικονομηθούν νερό και ενέργεια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο όγκος των βροχοπτώσεων στο Ιράν έπεσε ραγδαία φέτος. Ήταν μόλις 152 χιλιοστά, δηλαδή στο 40% του μέσου όρου των τελευταίων 57 ετών. Σε ορισμένες επαρχίες, ο όγκος βροχής μειώθηκε κατά 50-80%, σημείωσε ο Μοχαμάντ Ρεζά Καβιανπούρ, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών Υδάτων. Ο Καβιανπούρ προειδοποίησε ότι το Ιράν «θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια κρίσιμη κατάσταση».