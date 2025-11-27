newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Λειψυδρία: Τα 3 σενάρια για την Αττική – Τι μπορεί να συμβεί ως το 2030
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Λειψυδρία: Τα 3 σενάρια για την Αττική – Τι μπορεί να συμβεί ως το 2030

Φουντώνει η λειψυδρία την Ελλάδα. Σε κόκκινο συναγερμό η Αθήνα, σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα στον Μόρνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και Λέρος, Πάτμος.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κηρύσσονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) η Πάτμος και η Λέρος, καθώς η λειψυδρία απειλεί σημαντικά τα δυο νησιά, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται να ακολουθήσει και η Αθήνα, διότι τ’ αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά.

Ο ταμιευτήρας του Μόρνου, που αποτελεί βασική πηγή υδροδότησης του Λεκανοπεδίου, στερεύει ολοένα και περισσότερο: στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματά του υπολογίζονταν σε μόλις ~157 εκατ. m³ – η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 15 ετών, με μείωση σχεδόν 45 % σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με δορυφορικές μετρήσεις της υπηρεσίας meteo.gr (9 Οκτωβρίου 2025), η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου είχε συρρικνωθεί αισθητά – στα 8,3 km², δηλαδή με μείωση περίπου 44 % σε σχέση με τη μέση επιφάνεια της περιόδου 2016‑2024.

Οι τέσσερις ταμιευτήρες που καλύπτουν την Αττική (Μόρνος, αλλά και Υλίκη, Μαραθώνας, Εύηνος) εκτιμάται πως περιέχουν συνολικά κάτω από ~380-390 εκατ. m³ νερού – δηλαδή μόλις ~25‑26 % της συνολικής χωρητικότητάς τους.

Ειδικοί προειδοποιούν πως εάν ο τρέχων χειμώνας δεν έχει αρκετές βροχές και -κυρίως- χιονοπτώσεις, τα αποθέματα ενδέχεται να μην επαρκούν πέραν της επόμενης 12μηνης περιόδου.

Εκτιμήσεις για το εγγύς μέλλον (2025-2030)

Εκτιμήσεις ειδικών για το εγγύς μέλλον δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού: Σύμφωνα με το World Resources Institute (WRI) και το εργαλείο Aqueduct Water Risk Atlas, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο ανεπάρκειας νερού.

Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν την κατάταξη είναι, κυρίως, η μείωση των ανανεώσιμων υδάτινων πόρων (λιγότερες βροχοπτώσεις, ασυνήθιστες περίοδοι ξηρασίας, κλιματική αλλαγή) και η αύξηση της ζήτησης (κατοικίες, τουρισμός, άρδευση), ενώ το 50% του νερού χάνεται από διαρροές σε παλαιά δίκτυα και αλόγιστη χρήση.

Διεθνής έρευνα (Σεπτέμβριος 2025) με τίτλο Global Drought Escalation Since 2014: Multivariate Insights for Ecosystem Resilience and Water Security καταδεικνύει πως οι ακραίες ξηρασίες -άλλοτε σπάνιο φαινόμενο- λαμβάνουν χώρα συχνότερα όσο περνούν τα χρόνια και η διάρκειά τους είναι ολοένα και μεγαλύτερη.

Σε ό,τι αφορά την Αττική και την περίοδο 2025-2030, εκτιμήσεις που περιλαμβάνουν λήψη επαρκών ή ανεπαρκών μέτρων και ευνοϊκών ή μη περιβαλλοντικών συνθηκών, διαμορφώνουν τα εξής υποθετικά σενάρια:

Το καλό σενάριο

Υπόθεση:

  • Ο χειμώνας φέρνει επαρκείς βροχές και χιονοπτώσεις.
  • Οι υποδομές ύδρευσης αναβαθμίζονται και οι απώλειες νερού δικτύων ύδρευσης μειώνονται κατά 25-30 %.
  • Η κατανάλωση περιορίζεται μέσω ευαισθητοποίησης των πολιτών και εξοικονόμησης νερού.

Επιπτώσεις:

  • Σταδιακή επάνοδος στο 60-70 % της χωρητικότητας των ταμιευτήρων μέχρι το τέλος της επόμενης 5ετίας.
  • Οι διακοπές υδροδότησης είναι πολύ σπάνιες ή περιορισμένες σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση.
  • Η Αττική διαχειρίζεται την κρίση λειψυδρίας χωρίς σοβαρές κοινωνικές ή οικονομικές συνέπειες.

Το μέτριο σενάριο

Υπόθεση:

  • Οι βροχοπτώσεις είναι ασθενέστερες του μέσου όρου.
  • Η βελτίωση υποδομών είναι μέτρια (μείωση απωλειών κατά 10-15 %).
  • Η κατανάλωση μειώνεται ελάχιστα ή μόνο σε έκτακτες ανάγκες.

Επιπτώσεις:

  • Οι ταμιευτήρες καλύπτουν μόνο το 40-50 % της χωρητικότητας έως το 2030.
  • Ενδέχεται να υπάρξουν περιοδικές διακοπές νερού, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και σε περιοχές υψηλής ζήτησης (π.χ. κεντρικά προάστια, τουριστικές περιοχές).
  • Αυξημένη ανάγκη για επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές (π.χ. αφαλάτωση) και συνεχή ενημέρωση πολιτών.

Το κακό σενάριο

Υπόθεση:

  • Ο χειμώνας φέρνει πολύ λιγότερες βροχές και χιονοπτώσεις.
  • Οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς και οι απώλειες στα δίκτυα είναι >30 %.
  • Η ζήτηση νερού συνεχίζει να αυξάνεται λόγω πληθυσμού, τουρισμού και άρδευσης.

Επιπτώσεις:

  • Τα αποθέματα πέφτουν κάτω από το 30 % της χωρητικότητας έως το 2028 και παραμένουν χαμηλά μέχρι το 2030.
  • Συχνές και εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης στην Αττική.
  • Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες: περιορισμός τουρισμού, δυσκολίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αύξηση τιμών νερού, πιέσεις σε αγροτικές δραστηριότητες.
  • Απαραίτητη η άμεση κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και αυστηρών μέτρων εξοικονόμησης νερού.

Πίνακας:

– Το καλό σενάριο (μπλε): Σταδιακή αύξηση έως ~70 %, με καλή διαχείριση και επαρκείς βροχές.

– Το μέτριο σενάριο (πορτοκαλί): Αργή αύξηση έως 50 %, μέτρια διαχείριση και ασθενέστερες βροχοπτώσεις.

– Το κακό σενάριο (πράσινο): Πτώση κάτω από 20-25 % τα επόμενα χρόνια, με σοβαρή λειψυδρία – μικρή ανάκαμψη μόνο από έκτακτα μέτρα ή μικρές ανατροπές με τις βροχοπτώσεις.

Η έκβαση αυτής της κρίσιμης υπόθεσης εξαρτάται, λοιπόν, κυρίως από τις βροχοπτώσεις του τρέχοντος και των επόμενων ετών, την ταχύτητα βελτίωσης των υποδομών, καθώς και από τη συμπεριφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ακόμα και στο καλό σενάριο, η διαχείριση παραμένει κρίσιμη· στο μέτριο και το κακό σενάριο, η Αττική μπορεί να βρεθεί σε παρατεταμένη πίεση, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;
Εκπνοή προθεσμίας 27.11.25

Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;

«Χρειάζονται ακόμα δύο μήνες παράτασης για να μην σταματήσει η διαδικασία, η οποία άρχισε να "παίρνει μπρος" τις τελευταίες μέρες» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ- Τι λένε οι συντηρητές ανελκυστήρων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Καιρός: Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα – Live η πορεία των φαινομένων
Συναγερμός 26.11.25

Live η πορεία της κακοκαιρίας - 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία, πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο καιρός ήδη «δείχνει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχισθεί με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Δοκιμάζεται το νησί από το νέο κύμα κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές
Συναγερμός 26.11.25

Δοκιμάζεται η Κέρκυρα από το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κέρκυρα. Η καταιγίδα έχει προκαλέσει προβλήματα στους δρόμους ενώ τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε.

Σύνταξη
Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή
Πανελλαδικός αγώνας 26.11.25

Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων αποφάσισαν στη σύσκεψη των συλλόγων τους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές δράσεις, με αιτήματα την πληρωμή των χρωστούμενων και κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Σύνταξη
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Δείτε χάρτη 26.11.25

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε λόγω εργατικού δυστυχήματος το πρωί της Τετάρτης - Πού έχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25

Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η συμφωνία Τραμπ – Σι μπορεί να σημαίνει πως η ηγεμονία των ΗΠΑ οδεύει στο τέλος της
Κόσμος 27.11.25

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν στους δασμούς- Η Κίνα δείχνει πιο δυνατή από ποτέ

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν μια μέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την θέση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύνταξη
Φόρος κληρονομιάς: Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις
9+1 ερωταπαντήσεις 27.11.25

Οδηγός για τον φόρο κληρονομιάς - Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις

Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις - απαντήσεις που αφορούν αλλαγές και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για το πώς υπολογίζεται ο φόρος κληρονομιάς για όσους αποκτούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι
Πολιτική 27.11.25

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι

Η κατάθεση της κας Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε πολλά ερωτήματα που δεν κατάφερε να καλύψει η μάρτυρας. Με εμφάνιση χαροκαμένης παρουσιάστηκε ενώπιον των βουλευτών και δήλωσε αθώα του αίματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;
Εκπνοή προθεσμίας 27.11.25

Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;

«Χρειάζονται ακόμα δύο μήνες παράτασης για να μην σταματήσει η διαδικασία, η οποία άρχισε να "παίρνει μπρος" τις τελευταίες μέρες» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ- Τι λένε οι συντηρητές ανελκυστήρων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25

Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι μια κακή συμφωνία για την ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο Τραμπ, κινούμενος από αρχές που προσιδιάζουν σε επιχειρηματικές πρακτικές, προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» ενέργεια την ένοπλη επίθεση στους εθνοφρουρούς και κατηγορεί τον Μπάιντεν
Ουάσιγκτον 27.11.25

«Τρομοκρατική» για τον Τραμπ η επίθεση στους εθνοφρουρούς, με ευθύνη του... Μπάιντεν

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική την επίθεση στους εθνοφρουρούς και τονίζει ότι η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 27.11.25

Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ήταν θυμωμένος με την Ιαπωνία και ο πρόεδρος τον ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στην Ιαπωνία να πέσουν οι τόνοι σε οτιδήποτε αφορά την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς ζητά ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από υπόγειες σήραγγες
Γάζα 27.11.25

Η Χαμάς ζητάει ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από τις υπόγειες σήραγγες

Η Χαμάς για πρώτη φορά αναγνωρίζει δημόσια ότι μαχητές της έχουν εγκλωβιστεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα και ζητά από τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για να εξασφαλιστεί η αποχώρησή τους.

Σύνταξη
«Λυπηρή» η απόφαση Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20
«Σκοτώνουν λευκούς» 27.11.25

G20: Ο Τραμπ άφησε απ' έξω τη Νότια Αφρική

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20, απόφαση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε «λυπηρή».

Σύνταξη
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο