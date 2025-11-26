Αδειάζουν οι ταμιευτήρες νερού – Σε κόκκινο συναγερμό κηρύσσεται Πάτμος και Λέρος, απόφαση και για την Αττική

Αδειάζουν οι ταμιευτήρες νερού σε Πάτμο και Λέρο. Εντός των επόμενων ωρών τα δύο νησιά αναμένεται να κηρυχθούν σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω της λειψυδρίας ενώ την Παρασκευή αναμένεται να αποφασιστεί αν θα κηρυχθεί και η Αττική.

Ο συναγερμός κρίθηκε επιβεβλημένος από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων μετά από τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του Πολυτεχνείου που δείχνουν ότι τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά. Για το θέμα πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη σύσκεψη παρευρίσκεται ο υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου, ο γενικός Γραμματέας Υδάτων του υπουργείου, Πέτρος Βαρελίδης, εκπρόσωπος της ΡΑΑΕΥ -Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων – και της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να προκύψουν άμεσα αποφάσεις σε σχέση με το θέμα της λειψυδρίας σε Αθήνα αλλά και άλλες περιοχές.

Το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική αναμένεται πάντως να συζητηθεί αύριο στο διοικητικό συμβούλιο της ΡΑΑΕΥ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι δεν πρόκειται να ληφθούν έκτακτα μέτρα για τους πολίτες, αλλά με την απόφαση κήρυξης έκτακτης ανάγκης επιταχύνονται οι διαδικασίες των μελετών και της υλοποίησης των σχετικών έργων για τους υδατικούς πόρους.

Τι σημαίνει η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης

-άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης,

-fast track διαδικασίες,

-ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες,

και επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.

Μειώνονται τα επίπεδα νερού του Μόρνου

Τα επίπεδα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου —τον βασικό τροφοδότη της Αττικής— έχουν πέσει σε ιστορικό χαμηλό. Αν ο χειμώνας δεν συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των ταμιευτήρων, τα διαθέσιμα αποθέματα αρκούν μόνο για έναν ακόμη χρόνο.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).