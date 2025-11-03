Η έκταση της λίμνης Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²), λόγω της λειψυδρίας.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο αναδύεται όλο και περισσότερο όπως δείχνουν νέες φωτογραφίες με drone. Το χωριό Κάλλιο είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του το 1980 όταν είχε δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών όμως είδαν φέτος τα κτίρια να βγαίνουν από το νερό, γεγονός που έχει γίνει θέμα και σε διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Τον Οκτώβριο ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, έγραψε σε ανάρτησή του για νέα υποχώρηση των νερών:

«Η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ). Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)».

Στη συνέχεια ο ίδιος ανέφερε ότι παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών.

Ο Απόστολος Γεροδήμος, Πρόεδρος της Κοινότητας Καλλίου δήλωσε ανήσυχος με βάση αυτά που παρατηρεί σε καθημερινή βάση, μέσα από τη κτηνοτροφική μονάδα που διατηρεί στο χωριό Κάλλιο.

Τις περιόδους που η τάση λειψυδρίας χτυπάει το καμπανάκι, τα σπίτια και ο ναός του χωριού, αναδύονται στην επιφάνεια.

«Αυτή τη στιγμή, είναι “στον αέρα” τα 60 από τα 82 σπίτια του χωριού. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουν αποκαλυφθει και τα υπόλοιπα, είναι ζήτημα ημερών να συμβεί» είχε πει ο κ. Γεροδήμος μιλώντας στο in. «Οσοι ζούμε εδώ βλέπουμε να ξυπνάει ο εφιάλτης του ‘93. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως πλέον χιονίζει ελάχιστα. Αν δεν έπεφτε ο Ευήνος μέσα στον Μόρνο θα ήταν ακόμα πιο τραγική η κατάσταση» προσθέτει ο κ. Γεροδήμος.

Δείτε φωτογραφίες