Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Χιόνια: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά – Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου
Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026 | 00:21

Χιόνια: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά – Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου

Κύμα πολικού ψύχους σαρώνει τη χώρα. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Ισχυρός παγετός στα ορεινά όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου. Χιόνια και στην Πάρνηθα.

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Επέλαση του χιονιά με πολικές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου και τα ορεινά και ημιορεινά να «ντύνονται» στα λευκά από τα χιόνια.

«Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος που έφτασε τους -14 βαθμούς στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρα και τους -11 στη Βασιλίτσα και το Σέλι, στους -5 στο Νευροκόπι Φλώρινας, στους -6 στην Κλεισούρα Καστοριάς, στους -4 στην Κοζάνη και στους -1 στο Κιλκίς.

Το χιονισμένο και παγωμένο οροπέδιο του Νευροκοπίου

Η ψυχρή εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνοδεύτηκε από αξιόλογες χιονοπτώσεις στο οροπέδιο του Νευροκοπίου. H θερμοκρασία λόγω του χιονοσκεπούς εδάφους διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, στις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας 12/01, οι μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή κατέγραψαν θερμοκρασίες ι μεταξύ -4 και -6 βαθμών Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01 ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Η παρακάτω δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 και επεξεργάστηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνει την χιονοκάλυψη στο οροπέδιο του Νευροκοπίου.

Η δορυφορική εικόνα που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 επεξεργάστηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και αποτυπώνει την χιονοκάλυψη στο οροπέδιο του Νευροκοπίου.

Σε κλοιό ψύχους η χώρα

Ισχυρή χιονόπτωση και πολικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στην Εύβοια. Πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/01) σε χωριά (κεντρικά), με αποτέλεσμα να σχηματιστεί χιονόστρωση στις ορεινές περιοχές της περιοχής. Η χιονόπτωση ξεκίνησε στους Στρόπωνες, το Μετόχι και τη Στενή.

Για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων και τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας, στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 12 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και μηχανήματα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά, ώστε να παραμείνουν ανοιχτοί και να αποφευχθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Πυκνό χιόνι και θερμοκρασίες υπό το μηδέν σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Η χιονόπτωση ξεκίνησε από το απόγευμα της Κυριακής στην Αρναία. Το χιόνι σκέπασε δρόμους, στέγες σπιτιών, αυτοκίνητα. Επί ποδός όλο το βράδυ εκχιονιστικά και μηχανήματα έργου.

Έντονη χιονόπτωση και στα Καλάβρυτα. Μηχανήματα και αλατιέρες καθαρίζουν το οδικό δίκτυο, ενώ απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Αχαΐας.

Ισχυρή η χιονόπτωση στη Δράμα, το Μέτσοβο, το Γεωργίτσι Λακωνίας. Η κακοκαιρία πολιορκεί και την Κρήτη όπου για την ώρα δεν καταγράφονται σοβαρά προβλήματα. Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού Ηρακλείου νωρίς το πρωί έπεσε χιονόνερο αλλά και χιόνι, το οποίο έντυσε στα λευκά, χωριά όπως η Τύλισσος και οι Αρχάνες.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην ορεινή Ηλεία. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας εντάθηκε το φαινόμενο της χιονόπτωσης. Πιο πυκνό χιόνι εντοπίζεται στις Δημοτικές Ενότητες Δίβρης (Λαμπείας), Λασιώνος και Φολόης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και στην περιοχή του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην Ανδρίτσαινα.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην κεντρική και Βόρεια Χίο.

Στην Αττική σημειώθηκε κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στην Πάρνηθα.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Στη Χαλκιδική χρειάζονται αλυσίδες από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου- Βαρβάρας, από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Ολυμπιάδας, από το 1o έως το 8o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας- Στανού και από το 70o έως το 85o χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).

Στην Πέλλα, από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρα. Στην Ημαθία, στη δημοτική οδό Νάουσας – Τριών Πέντε Πηγαδιών, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο καθώς και στην επαρχιακή στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Σελίου, από 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο.

Στα Γρεβενά, λόγω χιονόπτωσης, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με ελαστικά ειδικού τύπου από το 32ο έως το 54ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το το 32ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, από 24ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – Περιβολίου & Αβδέλλας και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.

Στη Φλώρινα, χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά από 12ο έως το 28ο χλμ της εθνικής οδού Φλώρινας- Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 18ο έως το 30ο χλμ της επαρχιακής οδού Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) και από το 1ο έως το 9ο χλμ της επαρχιακής οδού Αετού – Νυμφαίου. Ακόμη, αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά είναι απαραίτητα για τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Φλώρινας.

Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί της Τρίτης θα εκδηλωθεί παγετός κυρίως στα ηπειρωτικά της χώρας

Η πρόγνωση για την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και είναι πιθανό να εκδηλωθεί ασθενής χιονόπτωση μικρής διάρκειας στα βόρεια τμήματα της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί θα εκδηλωθεί παγετός κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και σε νησιωτικά τμήματα. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -12 έως 6 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -5 έως 6-8, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -5 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -3 έως 10-12 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-13, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από -1 έως 7-8 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 3 έως 11-13 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός και η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 6 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.

Wall Street
Vita.gr
AGRO
inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής
«Ναυάγησε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Επικοινωνιακή ντρίπλα της κυβέρνησης που κρατά «ζωντανό» τον διάλογο με τους αγρότες δεχόμενος στο Μαξίμου τους «προθύμους» που αποτελούν μειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Αναπόφευκτη η σύγκρουση και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με την κυβέρνηση να… περιμένει στη γωνία όσους «θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο
Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δ
Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE
Η δολοφονία από πράκτορα της ICE, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για «εσωτερική πράξη τρομοκρατίας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
Έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Λίβερπουλ έφτασε πέρασε με 4-1 τη Μπάρνσλεϊ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο γύρο του FA Cup και θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον. Τα ζευγάρια του 4ου γύρου.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής
«Ναυάγησε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Επικοινωνιακή ντρίπλα της κυβέρνησης που κρατά «ζωντανό» τον διάλογο με τους αγρότες δεχόμενος στο Μαξίμου τους «προθύμους» που αποτελούν μειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Αναπόφευκτη η σύγκρουση και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με την κυβέρνηση να… περιμένει στη γωνία όσους «θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα εξηγεί πως η Ρεάλ οδηγήθηκε στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική της ηγεσία: «Η απόλυσή του ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα».

Σύνταξη
«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου
Ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας, Μαξίμ Πρεβό, κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ιράν στις Βρυξέλλες για να εκφράσει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση στη χώρα

Σύνταξη
Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ
Η Λατινική Αμερική και η αιματοβαμμένη ιστορία της μέσα από το φωτογραφικό καλειδοσκόπιο του Βραζιλιάνου ιστορικού και δημοσιογράφου Πάουλο Αντόνιο Παραναγκουά

Ιαπωνία: Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
Η Ai, η θηλυκή χιμπατζής που εντυπωσίασε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με την ικανότητά της να αναγνωρίζει κινεζικούς χαρακτήρες, γράμματα και αριθμούς, πέθανε σε ηλικία 49 ετών στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ είναι κι επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Σύνταξη
Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα
Ο Άινχορν δεν έχει επιστρέψει στο Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε η έρευνα, αλλά πέρυσι ανακρίθηκε από ισραηλινούς ανακριτές στη Σερβία - Όπως αποκάλυψε η Haaretz είχε επαφές με στελέχη της ΝΔ πριν τις εκλογές του 2023

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
