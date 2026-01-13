Επέλαση του χιονιά με πολικές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου και τα ορεινά και ημιορεινά να «ντύνονται» στα λευκά από τα χιόνια.

«Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος που έφτασε τους -14 βαθμούς στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρα και τους -11 στη Βασιλίτσα και το Σέλι, στους -5 στο Νευροκόπι Φλώρινας, στους -6 στην Κλεισούρα Καστοριάς, στους -4 στην Κοζάνη και στους -1 στο Κιλκίς.

Το χιονισμένο και παγωμένο οροπέδιο του Νευροκοπίου

Η ψυχρή εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνοδεύτηκε από αξιόλογες χιονοπτώσεις στο οροπέδιο του Νευροκοπίου. H θερμοκρασία λόγω του χιονοσκεπούς εδάφους διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, στις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας 12/01, οι μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή κατέγραψαν θερμοκρασίες ι μεταξύ -4 και -6 βαθμών Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01 ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Η παρακάτω δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 και επεξεργάστηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνει την χιονοκάλυψη στο οροπέδιο του Νευροκοπίου.

Σε κλοιό ψύχους η χώρα

Ισχυρή χιονόπτωση και πολικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στην Εύβοια. Πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/01) σε χωριά (κεντρικά), με αποτέλεσμα να σχηματιστεί χιονόστρωση στις ορεινές περιοχές της περιοχής. Η χιονόπτωση ξεκίνησε στους Στρόπωνες, το Μετόχι και τη Στενή.

Για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων και τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας, στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 12 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και μηχανήματα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά, ώστε να παραμείνουν ανοιχτοί και να αποφευχθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Πυκνό χιόνι και θερμοκρασίες υπό το μηδέν σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Η χιονόπτωση ξεκίνησε από το απόγευμα της Κυριακής στην Αρναία. Το χιόνι σκέπασε δρόμους, στέγες σπιτιών, αυτοκίνητα. Επί ποδός όλο το βράδυ εκχιονιστικά και μηχανήματα έργου.

Έντονη χιονόπτωση και στα Καλάβρυτα. Μηχανήματα και αλατιέρες καθαρίζουν το οδικό δίκτυο, ενώ απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Αχαΐας.

Ισχυρή η χιονόπτωση στη Δράμα, το Μέτσοβο, το Γεωργίτσι Λακωνίας. Η κακοκαιρία πολιορκεί και την Κρήτη όπου για την ώρα δεν καταγράφονται σοβαρά προβλήματα. Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού Ηρακλείου νωρίς το πρωί έπεσε χιονόνερο αλλά και χιόνι, το οποίο έντυσε στα λευκά, χωριά όπως η Τύλισσος και οι Αρχάνες.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην ορεινή Ηλεία. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας εντάθηκε το φαινόμενο της χιονόπτωσης. Πιο πυκνό χιόνι εντοπίζεται στις Δημοτικές Ενότητες Δίβρης (Λαμπείας), Λασιώνος και Φολόης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και στην περιοχή του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην Ανδρίτσαινα.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην κεντρική και Βόρεια Χίο.

Στην Αττική σημειώθηκε κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στην Πάρνηθα.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Στη Χαλκιδική χρειάζονται αλυσίδες από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου- Βαρβάρας, από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Ολυμπιάδας, από το 1o έως το 8o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας- Στανού και από το 70o έως το 85o χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).

Στην Πέλλα, από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρα. Στην Ημαθία, στη δημοτική οδό Νάουσας – Τριών Πέντε Πηγαδιών, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο καθώς και στην επαρχιακή στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Σελίου, από 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο.

Στα Γρεβενά, λόγω χιονόπτωσης, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με ελαστικά ειδικού τύπου από το 32ο έως το 54ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το το 32ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, από 24ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – Περιβολίου & Αβδέλλας και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.

Στη Φλώρινα, χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά από 12ο έως το 28ο χλμ της εθνικής οδού Φλώρινας- Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 18ο έως το 30ο χλμ της επαρχιακής οδού Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) και από το 1ο έως το 9ο χλμ της επαρχιακής οδού Αετού – Νυμφαίου. Ακόμη, αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά είναι απαραίτητα για τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Φλώρινας.

Η πρόγνωση για την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και είναι πιθανό να εκδηλωθεί ασθενής χιονόπτωση μικρής διάρκειας στα βόρεια τμήματα της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί θα εκδηλωθεί παγετός κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και σε νησιωτικά τμήματα. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -12 έως 6 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -5 έως 6-8, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -5 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -3 έως 10-12 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-13, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από -1 έως 7-8 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 3 έως 11-13 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός και η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 6 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.