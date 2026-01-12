newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όταν η Αθήνα έγινε παγωμένη πόλη – Ποια ήταν η πιο κρύα μέρα στην ιστορία της πρωτεύουσας
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 17:02

Όταν η Αθήνα έγινε παγωμένη πόλη – Ποια ήταν η πιο κρύα μέρα στην ιστορία της πρωτεύουσας

Τρεις θάνατοι, δεκάδες βλάβες και καταστροφές στους προσφυγικούς συνοικισμούς είχαν προκληθεί όταν η θερμοκρασία στην Αθήνα έφτασε τους-10,4°C.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Spotlight

Η Αθήνα έχει γνωρίσει πολλούς χιονιάδες, όμως κανένας δεν χαράχτηκε τόσο βαθιά στη συλλογική μνήμη όσο εκείνος του Φεβρουαρίου του 1934.

Ήταν τότε που η πρωτεύουσα βίωσε τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, με το θερμόμετρο να κατρακυλά σε επίπεδα αδιανόητα για τα δεδομένα της πόλης.

Ένα πρωινό, η Αθήνα ξύπνησε στους -10,4 βαθμούς Κελσίου, ζώντας τη σκληρότερη δοκιμασία του χειμώνα της σύγχρονης ιστορίας της.

«Σκι εις την καρδιά της Αθήνας»

Οι εφημερίδες της εποχής κατέγραψαν με δραματικούς τόνους το πρωτοφανές φαινόμενο. «Σκι εις την καρδιά της Αθήνας», έγραφε χαρακτηριστικά λεζάντα κάτω από φωτογραφία που δεν προερχόταν από τις Άλπεις ή την Πάρνηθα, αλλά από την οδό Σταδίου.

Στο θολωμένο από τη σφοδρή χιονόπτωση καρέ, τρεις φιγούρες με παγοπέδιλα στέκονταν μπροστά από την Παλαιά Βουλή, αποτυπώνοντας με τρόπο εμβληματικό το μέγεθος του φαινομένου.

Το ημερολόγιο έδειχνε Φεβρουάριο του 1934 και η πόλη είχε ντυθεί στα λευκά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, ο μετεωρολογικός σταθμός του Ζαππείου κατέγραψε -7°C, ενώ στη Γεωπονική Σχολή σημειώθηκε το ιστορικό -10,4°C. Το χιόνι στο κέντρο της Αθήνας έφτασε σε πάχος τα 40 εκατοστά, αριθμός αδιανόητος ακόμη και για σύγχρονες χιονοπτώσεις.

Μια πόλη σε παράλυση

Το κύμα της κακοκαιρίας διήρκεσε περίπου δύο εικοσιτετράωρα, όμως οι συνέπειές του ήταν βαριές.

Η Αθήνα των περίπου 811.000 κατοίκων βρέθηκε απροετοίμαστη. Σχολεία, καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες έκλεισαν, ενώ διακόπηκαν τηλεφωνικές και τηλεγραφικές γραμμές. Τα λεωφορεία και σε πολλές περιπτώσεις τα τραμ ακινητοποιήθηκαν, αφήνοντας την πόλη κυριολεκτικά παγωμένη.

Όσοι τόλμησαν να μετακινηθούν, συχνά εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους.

Οι εφημερίδες των επόμενων ημερών αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στα «βάσανα των σοφέρ», περιγράφοντας μια Αθήνα χωρίς σχέδιο αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ανθρώπινες απώλειες

Ο χιονιάς άφησε πίσω του τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους έναν άνθρωπο που πέθανε από ασφυξία λόγω χρήσης μαγκαλιού σε κλειστό χώρο.

Δεκάδες ήταν οι βλάβες και οι τραυματισμοί, άλλοι σοβαροί και άλλοι πιο… ανάλαφροι. Περισσότερα από 15 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με μώλωπες και πληγές από χιονοπόλεμο, ένα απρόσμενο επακόλουθο της κακοκαιρίας.

Η έλλειψη εμπειρίας ήταν εμφανής και στις κρατικές οδηγίες. Η εντολή προς την Πυροσβεστική να ρίξει νερό για να λιώσει ο πάγος επιδείνωσε την κατάσταση, μετατρέποντας τους δρόμους σε παγοδρόμια.

Καμία οργανωμένη επιχείρηση καθαρισμού δεν πραγματοποιήθηκε και η πόλη περίμενε απλώς να λιώσει το χιόνι από μόνο του.

Οι πρόσφυγες στο έλεος του χιονιά

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν οι προσφυγικές συνοικίες.

Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ακόμη οργανωμένοι κρατικοί οικισμοί, χιλιάδες εκτοπισμένοι ζούσαν σε πλινθόκτιστα σπίτια και παραπήγματα.

Στη Δραπετσώνα, την Παλαιά Κοκκινιά και τα Αρμένικα της Νίκαιας, δεκάδες ή και εκατοντάδες κατασκευές κατέρρευσαν από το βάρος του χιονιού. Χωρίς επαρκή θέρμανση, νερό ή καύσιμα, οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση.

Χαρά μέσα στο ψύχος

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, μόνο οι νέοι και τα παιδιά έδειχναν να απολαμβάνουν το σπάνιο φαινόμενο.

Φοιτητές συγκεντρώνονταν γύρω από το Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη, επιδιδόμενοι σε χιονοπόλεμο με περαστικούς κάθε ηλικίας.

Η χαρά, ωστόσο, δεν κράτησε για όλους: καταγγελίες οδήγησαν την αστυνομία σε παρεμβάσεις και προσαγωγές.

Στα πιο παράδοξα στιγμιότυπα του διημέρου συγκαταλέγεται και η ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις οινοπνευματωδών, με την ελπίδα ότι το αλκοόλ θα προσέφερε λίγη ζεστασιά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το Γενικό Δείκτη οι πιέσεις σε Metlen, ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το Γενικό Δείκτη οι πιέσεις σε Metlen, ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελλάδα 12.01.26

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Σύνταξη
Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
Ελλάδα 12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Η στρατιωτική κατάληψή της από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»
Δηλώσεις Κουμπίλιους 12.01.26

«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Go Fun 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
Μπάσκετ 12.01.26

Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο MVP της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αναδεικνύεται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ο πολυτιμότερος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.

Σύνταξη
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελλάδα 12.01.26

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο