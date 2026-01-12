Στα «λευκά» Ηλεία, Μεσσηνία και Σέρρες – Χιονίζει σε Βίλια και Πάρνηθα

Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας που επικρατεί σε όλη τη χώρα έφερε χιονοπτώσεις και στην Αττική. Το ισχυρό κύμα ψύχους, έχει επηρεάσει το λεκανοπέδιο, με τσουχτερό κρύο και με χιόνια σε Πάρνηθα και Βίλια.

Τα σπίτια στα Βίλια έχουν «ντυθεί» στα λευκά, ενώ ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται και στην Πάρνηθα, με τον υδράργυρο να έχει φτάσει στους -5 βαθμούς Κελσίου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων.

Λευκό είναι το τοπίο και στη Νέδουσα Μεσσηνίας σε υψόμετρο 700 μέτρων.

Χιονίζει και στο Γεωργίτσι Λακωνίας σε υψόμετρο 800 μέτρων. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν επίσης και στη Θήβα. Σε χιονισμένο τοπίο ξύπνησαν οι κάτοικοι στο Μέτσοβο, στη Δράμα και στην Πρώτη Σερρών.

Χιονοθύελλα σημειώθηκε νωρίτερα στο Άγιον Όρος ενώ εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την Αγία Λαύρα.

Και η Ήπειρος ντύθηκε στα λευκά. Δείτε τις μαγευτικές εικόνες από το πρώτο χιόνι στο Πωγώνι.

Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων με αλυσίδες σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκιδική

Για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.