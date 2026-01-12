view
12 Ιανουαρίου 2026 | 15:05
Eνσωμάτωση

Στα «λευκά» Ηλεία, Μεσσηνία και Σέρρες – Χιονίζει σε Βίλια και Πάρνηθα

Έντονο κύμα ψύχους πλήττει τη χώρα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιόνια σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας που επικρατεί σε όλη τη χώρα έφερε χιονοπτώσεις και στην Αττική. Το ισχυρό κύμα ψύχους, έχει επηρεάσει το λεκανοπέδιο, με τσουχτερό κρύο και με χιόνια σε Πάρνηθα και Βίλια.

Τα σπίτια στα Βίλια έχουν «ντυθεί» στα λευκά, ενώ ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται και στην Πάρνηθα, με τον υδράργυρο να έχει φτάσει στους -5 βαθμούς Κελσίου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων.

Λευκό είναι το τοπίο και στη Νέδουσα Μεσσηνίας σε υψόμετρο 700 μέτρων.

Χιονίζει και στο Γεωργίτσι Λακωνίας σε υψόμετρο 800 μέτρων. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν επίσης και στη Θήβα. Σε χιονισμένο τοπίο ξύπνησαν οι κάτοικοι στο Μέτσοβο, στη Δράμα και στην Πρώτη Σερρών.

Δείτε βίντεο

Χιονοθύελλα σημειώθηκε νωρίτερα στο Άγιον Όρος ενώ εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την Αγία Λαύρα.

Και η Ήπειρος ντύθηκε στα λευκά. Δείτε τις μαγευτικές εικόνες από το πρώτο χιόνι στο Πωγώνι.

Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων με αλυσίδες σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκιδική

Για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ομόλογα
JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

inWellness
inTown
Stream
Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Χάος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Δείτε βίντεο 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Οργή 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
Μπάσκετ 12.01.26

Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο MVP της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αναδεικνύεται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ο πολυτιμότερος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.

Σύνταξη
Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
LGBTQI+ 12.01.26

Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο

Οι διατροφικές διαταραχές δεν αφορούν μόνο ένα στερεοτυπικό προφίλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εμφανίζουν σημαντικά αυξημένα ποσοστά, με την έρευνα να αναδεικνύει τον ρόλο του μειονοτικού στρες και της δυσφορίας φύλου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
Αναγνώριση 12.01.26

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Ο Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη διαχρονική ιστορική και συμβολική σχέση των δύο τόπων που συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία.

Σύνταξη
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
Κουβαλάει πόνο 12.01.26

Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών
Συνάντηση με Μητσοτάκη 12.01.26

Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση ενόψει της συνάντησης αγροτών - πρωθυπουργού - Ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και άλλους 20 από τα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί

Σύνταξη
Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
Ενώνουν δυνάμεις 12.01.26

Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό

Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.

Σύνταξη
Ιράν: Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές – Τι δηλώνει η Τεχεράνη
Νέες απειλές Τραμπ 12.01.26

Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές στο Ιράν - Τι δηλώνει η Τεχεράνη

Πόσοι είναι οι νεκροί στο Ιράν - Πού έγιναν διαδηλώσεις στις 10 και 11 Ιανουαρίου, δείτε χάρτη - Μηνύματα σε πολίτες από την Αστυνομία να μη συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων
Πολιτική 12.01.26

Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Η ΝΔ επέμεινε στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί και ο Μάριος Σαλμάς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μεγάλη Βρετανία: Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας
Κόσμος 12.01.26

Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας

Ο Μαρκ Ρούλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
Κόσμος 12.01.26

Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του λέγοντας πως η πράξη του «δεν είναι πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»

Σύνταξη
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
