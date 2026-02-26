magazin
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις
Woman 26 Φεβρουαρίου 2026, 19:05

«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα διευκόλυνε την πρόσβαση σε άμβλωση στην Ευρώπη, παρά τη στήριξη σχεδόν 1,2 εκατομμυρίων πολιτών. Αντίθετα, προτείνει να αξιοποιηθούν υπάρχοντα ευρωπαϊκά ταμεία για τη στήριξη των γυναικών που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της πρωτοβουλίας τον Δεκέμβριο. Κάποιοι ευρωβουλευτές που αντιτάχθηκαν υποστήριξαν ότι παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ και των εθνικών κρατών.

Η Επιτροπή δήλωσε την Πέμπτη ότι «δεν είναι αναγκαίο να προταθεί νέο νομικό εργαλείο», επειδή «η στήριξη της ΕΕ μπορεί ήδη να παρέχεται σχετικά γρήγορα από τα κράτη μέλη που το επιθυμούν, μέσω των υφιστάμενων εργαλείων».

«εφόσον είναι σύμφωνο με τους εθνικούς τους νόμους

Οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ESF+), σύμφωνα με την Επιτροπή, «εφόσον είναι σύμφωνο με τους εθνικούς τους νόμους, για να παρέχουν τέτοια υποστήριξη». Το ταμείο έχει προϋπολογισμό 142,7 δισ. ευρώ και χρησιμοποιείται κυρίως για την ενίσχυση της απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Το ESF+ μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες αυτών των κρατών μελών, δίνοντάς τους ταυτόχρονα την αυτονομία να καθορίσουν πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα παρέχεται η πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση», δήλωσε η Επιτροπή.

Η Επιτροπή δήλωσε την Πέμπτη ότι «δεν είναι αναγκαίο να προταθεί νέο νομικό εργαλείο»

Σε ορισμένες χώρες, το πρόγραμμα ESF+ μπορεί ήδη να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ενώ σε άλλες όχι, δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής στο POLITICO. Για να αλλάξει αυτό, οι χώρες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τροποποίηση του ταμείου στην Επιτροπή.

«Η Επιτροπή και η πρωτοβουλία My Voice, My Choice θέλουν το ίδιο: τα υψηλότερα πρότυπα υγείας για τις γυναίκες στην Ευρώπη», δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας Χάντζα Λαχμπίμπ στο POLITICO. «Η χρηματοδότηση υπάρχει. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενεργήσουν αμέσως και είμαστε έτοιμοι να τα υποστηρίξουμε», πρόσθεσε η Λαχμπίμπ.

Μηχανισμός για ιατρικές υπηρεσίες και ταξίδια

Η ομάδα της εκστρατείας My Voice, My Choice δήλωσε μετά την απόφαση ότι η προτεραιότητά της ήταν πάντα «η επίτευξη αποτελεσμάτων για τις γυναίκες, όχι η νομική μορφή».

«Παρόλο που δεν δημιουργείται νέο νομικό εργαλείο, η Επιτροπή έχει επισήμως αναγνωρίσει ότι οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας μας μπορούν να επιτευχθούν και έχει περιγράψει έναν συγκεκριμένο δρόμο για την πρακτική εφαρμογή της», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Η ομάδα χαιρέτισε επίσης ότι το υπάρχον ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο μηχανισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη χρηματοδότηση των ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και για τα έξοδα ταξιδιού όταν χρειάζεται», πρόσθεσε η ομάδα.

Ωστόσο, η ομάδα προέτρεψε την Επιτροπή να υποστηρίξει πρόσθετη αφιερωμένη χρηματοδότηση στο μέλλον, να δώσει σαφείς οδηγίες για το πώς οι χώρες μπορούν να παρέχουν ασφαλή φροντίδα άμβλωσης με κονδύλια της ΕΕ και να δημιουργήσει πλατφόρμα πληροφοριών για τις ασθενείς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν
«Νέα κορίτσια;» 26.02.26

«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν

Αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη στενή και πολυετή επικοινωνία του Ντάνιελ Σιάντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε ανήλικες, πληρωμές και διεθνή ταξίδια αναζήτησης μοντέλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan
RIP 25.02.26

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan

Ο Όλιβερ «Power» Γκραντ, ιδρυτικό στέλεχος των Wu-Tang Clan και άνθρωπος-κλειδί πίσω από την επιχειρηματική τους εκτόξευση, πέθανε στα 52 του, όπως επιβεβαίωσαν μέλη του συγκροτήματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς
Κόσμος 26.02.26

Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, θα πρέπει να αναμένεται η έκβαση της κύριας διαδικασίας, καθώς η Εναλλακτική για την Γερμανία υπέβαλε αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα, το οποίο έγινε δεκτό

Σύνταξη
Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Βραζιλίας και πολύ πιθανό σε ολόκληρο τον κόσμο λέγεται Λούις Κάρλος ντος Σάντος και έχει κλείσει 118 χρόνια ζωής!

Σύνταξη
Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις
Ελλάδα 26.02.26

Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις

Η Τροχαία πραγματοποίησε χθες ειδική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα πατίνια και την τήρηση του ΚΟΚ από τους αναβάτες

Σύνταξη
Έβρος: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί – Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό
Συνδρομή του στρατού 26.02.26

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί - Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό

Στο «κόκκινο» παραμένει ο Έβρος καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα νερά έχουν φτάσει και σε κατοικημένες περιοχές. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα.

Σύνταξη
Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας
Ελλάδα 26.02.26

Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος της, η Ρούλα Πισπιρίγκου λόγω του αυτοάνοσου νοσήματος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με βραχιολάκι.

Σύνταξη
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν
«Νέα κορίτσια;» 26.02.26

«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν

Αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη στενή και πολυετή επικοινωνία του Ντάνιελ Σιάντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε ανήλικες, πληρωμές και διεθνή ταξίδια αναζήτησης μοντέλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του - κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Telegram: Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στην πλατφόρμα από τις αρχές Απριλίου
Ρωσία 26.02.26

Telegram: Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στην πλατφόρμα από τις αρχές Απριλίου

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις των ρωσικών αρχών κατά του Telegram. Η πλατφόρμα είναι δημοφιλής στη Ρωσία για δημόσιες και για ιδιωτικές επικοινωνίες, αλλά την κατηγορούν για εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Σύνταξη
Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες
Δίκη το 2028 26.02.26

Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες

Οι έξι αξιωματικοί ήταν συνάδελφοι που εργάζονταν στο υπουργείο Εσωτερικών και σε ομάδες απόκρισης σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Βρετανία

Σύνταξη
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26.02.26

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο