«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα διευκόλυνε την πρόσβαση σε άμβλωση στην Ευρώπη, παρά τη στήριξη σχεδόν 1,2 εκατομμυρίων πολιτών. Αντίθετα, προτείνει να αξιοποιηθούν υπάρχοντα ευρωπαϊκά ταμεία για τη στήριξη των γυναικών που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της πρωτοβουλίας τον Δεκέμβριο. Κάποιοι ευρωβουλευτές που αντιτάχθηκαν υποστήριξαν ότι παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ και των εθνικών κρατών.

Η Επιτροπή δήλωσε την Πέμπτη ότι «δεν είναι αναγκαίο να προταθεί νέο νομικό εργαλείο», επειδή «η στήριξη της ΕΕ μπορεί ήδη να παρέχεται σχετικά γρήγορα από τα κράτη μέλη που το επιθυμούν, μέσω των υφιστάμενων εργαλείων».

«εφόσον είναι σύμφωνο με τους εθνικούς τους νόμους

Οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ESF+), σύμφωνα με την Επιτροπή, «εφόσον είναι σύμφωνο με τους εθνικούς τους νόμους, για να παρέχουν τέτοια υποστήριξη». Το ταμείο έχει προϋπολογισμό 142,7 δισ. ευρώ και χρησιμοποιείται κυρίως για την ενίσχυση της απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Το ESF+ μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες αυτών των κρατών μελών, δίνοντάς τους ταυτόχρονα την αυτονομία να καθορίσουν πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα παρέχεται η πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση», δήλωσε η Επιτροπή.

Σε ορισμένες χώρες, το πρόγραμμα ESF+ μπορεί ήδη να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ενώ σε άλλες όχι, δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής στο POLITICO. Για να αλλάξει αυτό, οι χώρες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τροποποίηση του ταμείου στην Επιτροπή.

«Η Επιτροπή και η πρωτοβουλία My Voice, My Choice θέλουν το ίδιο: τα υψηλότερα πρότυπα υγείας για τις γυναίκες στην Ευρώπη», δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας Χάντζα Λαχμπίμπ στο POLITICO. «Η χρηματοδότηση υπάρχει. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενεργήσουν αμέσως και είμαστε έτοιμοι να τα υποστηρίξουμε», πρόσθεσε η Λαχμπίμπ.

Μηχανισμός για ιατρικές υπηρεσίες και ταξίδια

Η ομάδα της εκστρατείας My Voice, My Choice δήλωσε μετά την απόφαση ότι η προτεραιότητά της ήταν πάντα «η επίτευξη αποτελεσμάτων για τις γυναίκες, όχι η νομική μορφή».

«Παρόλο που δεν δημιουργείται νέο νομικό εργαλείο, η Επιτροπή έχει επισήμως αναγνωρίσει ότι οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας μας μπορούν να επιτευχθούν και έχει περιγράψει έναν συγκεκριμένο δρόμο για την πρακτική εφαρμογή της», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Η ομάδα χαιρέτισε επίσης ότι το υπάρχον ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο μηχανισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη χρηματοδότηση των ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και για τα έξοδα ταξιδιού όταν χρειάζεται», πρόσθεσε η ομάδα.

Ωστόσο, η ομάδα προέτρεψε την Επιτροπή να υποστηρίξει πρόσθετη αφιερωμένη χρηματοδότηση στο μέλλον, να δώσει σαφείς οδηγίες για το πώς οι χώρες μπορούν να παρέχουν ασφαλή φροντίδα άμβλωσης με κονδύλια της ΕΕ και να δημιουργήσει πλατφόρμα πληροφοριών για τις ασθενείς.