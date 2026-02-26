newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 09:25

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

 Εκατόν πέντε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλαν την Τετάρτη επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου που θα εξασφαλίζει πραγματική και αποτελεσματική πρόσβαση στις αμβλώσεις. 

Η επιστολή αποσκοπεί να ασκήσει πίεση στην Επιτροπή, την παραμονή της απόφασης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Η φωνή μου, η επιλογή μου», η οποία συγκέντρωσε 1.124.513 υπογραφές σε όλες τις 27 χώρες και ζήτησε τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις στην Ευρώπη. 

Η πρωτοβουλία αυτή ζητά τη θέσπιση οικονομικής στήριξης για την ασφαλή διακοπή της εγκυμοσύνης για γυναίκες εκτός της χώρας τους, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη πρόσβασης στην άμβλωση σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ θέτει τις γυναίκες σε κίνδυνο σωματικής βλάβης και ψυχικής πίεσης και τις οδηγεί να αναζητήσουν μη ασφαλείς αμβλώσεις. 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να αξιολογούν κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει την υποστήριξη τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου ανθρώπων σε τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προθεσμία για να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα ή να δικαιολογήσει την μη θέσπισή τους, και η απάντησή της αναμένεται την Πέμπτη. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να συζητήσει την πρωτοβουλία, όπως έκανε και πέρυσι, με αποτέλεσμα την έγκριση μη δεσμευτικού ψηφίσματος τον περασμένο Δεκέμβριο, το οποίο ζητά τη δημιουργία ενός ταμείου της ΕΕ για να βοηθήσει τις γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση στις χώρες τους. 

Το κείμενο του Κοινοβουλίου προβλέπει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν πρόσβαση σε τερματισμό της εγκυμοσύνης σε οποιαδήποτε γυναίκα που δεν έχει τη δυνατότητα να το πράξει νόμιμα στη χώρα της. 

Τώρα, ορισμένοι από τους ευρωβουλευτές που υποστήριξαν το ψήφισμα θέλουν η Επιτροπή να αναλάβει δράση.  

@myvoicemychoice0 We need your help. Please sign the petition: https://sign.myvoice-mychoice.org/forms/european_commission_petition_eng #MyVoiceMyChoice #reproductiverights #womensrights #humanrights ♬ original sound – MyVoiceMyChoice

Οι Ευρωβουλευτές παίρνουν θέση

Η επιστολή υπογράφηκε κυρίως από βουλευτές των ομάδων των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), των Πρασίνων/EFA και της Αριστεράς, με μερικούς βουλευτές της Renew Europe και έναν βουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να προσχωρούν στην έκκληση. 

«Θέλουμε η Επιτροπή να θεσπίσει έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα επιτρέπει στις γυναίκες να έχουν την ίδια μεταχείριση, ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία προέρχονται», δήλωσε στο Euronews ο Σλοβένος ευρωβουλευτής του S&D Ματζάζ Νέμετς, ο οποίος προώθησε την επιστολή. 

Το γραφείο του εκτιμά ότι ένα ποσό μεταξύ τριών και επτά εκατομμυρίων ευρώ ετησίως θα ήταν αρκετό για τη δημιουργία αυτού του ταμείου, το οποίο θα κάλυπτε βασικά το κόστος των ιατρικών συστημάτων των χωρών της ΕΕ για την πραγματοποίηση αμβλώσεων σε Ευρωπαίες γυναίκες που ζουν σε άλλες χώρες. 

«Οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών συνεχίζουν να δημιουργούν άδικες διαφορές και να εκθέτουν τα άτομα σε επικίνδυνες και διακριτικές συνθήκες», αναφέρεται στην επιστολή.  

Οι ευρωβουλευτές που την υπέγραψαν δηλώνουν επίσης ότι είναι «έτοιμοι να εξετάσουν περαιτέρω πολιτικές και νομικές οδούς» εάν η Επιτροπή δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας. 

Άλλοι ευρωβουλευτές δεν συμφωνούν με αυτή την πρωτοβουλία. Το ισπανικό ακροδεξιό κόμμα Vox έστειλε επίσης επιστολή στην κ. φον ντερ Λάιεν και στην Επίτροπο της ΕΕ για την Ισότητα, κ. Χάτζα Λάχμπιμπ, ζητώντας τους να μην «χρηματοδοτήσουν διασυνοριακές αμβλώσεις με δημόσια χρήματα» και χαρακτηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «πολιτικά επηρεασμένη». 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Άτλαντα Πολιτικών για τις Αμβλώσεις 2025, αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν λάβει μέτρα για να εγγυηθούν το δικαίωμα σε ασφαλείς αμβλώσεις, ενώ άλλες έχουν επιβάλει νέους περιορισμούς, έχουν αυξήσει την παρενόχληση των παρόχων υπηρεσιών αμβλώσεων και έχουν διαδώσει παραπληροφόρηση σχετικά με το θέμα. 

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
