Τι ισχύει με τα δικαιώματα στην άμβλωση στην ΕΕ;

Παρά το γεγονός ότι 15 χώρες έχουν λάβει μέτρα για τις πιο ολοκληρωμένες παροχές και ελευθερίες στην άμβλωση από το 2021, μόνο πέντε χώρες της ΕΕ έχουν προχωρήσει στην πλήρη αποποινικοποίησή της.

Τα κράτη με την καλύτερη βαθμολογία σχετικά με την άμβλωση

Η Σουηδία (94,6 %), η Γαλλία (85,2 %) και οι Κάτω Χώρες (80,3 %) κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματα άμβλωσης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Άτλαντα Πολιτικών για την Άμβλωση 2025.

Οι βαθμολογίες που απονέμονται σε αυτές τις χώρες σχετίζονται με τις ισχυρές νομικές προστασίες που αποποινικοποιούν πλήρως την άμβλωση, την ευρεία διαθεσιμότητα υπηρεσιών, την εθνική κάλυψη υγείας, τις κυβερνητικές διαδικτυακές πληροφορίες και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Η Ελλάδα, όσον αφορά τα δικαιώματα στην άμβλωση βρίσκεται κάπου στη μέση, λαμβάνοντας το ποσοστό κάλυψης αυτών, του 57,9 %.

Αντίθετα, η Μάλτα, με 3,7%, και η Πολωνία, με 18,6%, παραμένουν στην τελευταία θέση της κατάταξης, με την άμβλωση να ποινικοποιείται σε μεγάλο βαθμό με αυστηρές κυρώσεις και την πρόσβαση σε κλινική περίθαλψη να είναι περιορισμένη.

«Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές θα έχουν διαφορετική πρόσβαση από τις γυναίκες στις αστικές περιοχές».

Σε γενικές γραμμές, οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης κατατάσσονται καλύτερα στον Άτλαντα.

Ωστόσο, οι ειδικοί σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων που ανέπτυξαν τον Άτλαντα προειδοποίησαν ότι «οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές θα έχουν διαφορετική πρόσβαση από τις γυναίκες στις αστικές περιοχές».

Από την προηγούμενη έκδοση το 2021, 15 ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου.

Τι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες

Για παράδειγμα, η Γαλλία καθιέρωσε την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα, ενώ το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες κατάργησαν τις υποχρεωτικές περιόδους αναμονής.

Εν τω μεταξύ, η Δανία επέκτεινε τα όρια στις 18 εβδομάδες και η Λιθουανία νομιμοποίησε την ιατρική άμβλωση.

Ωστόσο, μόνο η Φινλανδία, η Γαλλία και η Ιρλανδία επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών άμβλωσης μέσω τηλεϊατρικής, ενώ 13 κράτη μέλη καλύπτουν πλήρως την άμβλωση στο εθνικό τους σύστημα υγείας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Δανία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ που έχουν αποποινικοποιήσει πλήρως την άμβλωση, παρά το γεγονός ότι αυτό συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η ιδέα […] προέρχεται από τον ΠΟΥ», δήλωσε ο Νιλ Ντάτα, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα (EPF), κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του Άτλαντα.

Οι αρνητικές τάσεις περιλαμβάνουν νέους περιορισμούς στην Ιταλία, τη Μάλτα και τη Σλοβακία, όπως η αυξημένη παρενόχληση των παρόχων υπηρεσιών άμβλωσης και η διάδοση παραπληροφόρησης από το κράτος. Αυτά τα φαινόμενα δυσχεραίνουν την πρόσβαση των ατόμων σε υπηρεσίες άμβλωσης.

Η Σουηδία και η Γαλλία είναι οι μόνες χώρες όπου η κυβέρνηση και οι δημόσιες αρχές λαμβάνουν μέτρα κατά της παραπληροφόρησης σχετικά με την άμβλωση.

Για παράδειγμα, το 2024, η Ιταλία ψήφισε νόμο που επιτρέπει σε ομάδες υπέρ της ζωής να έχουν πρόσβαση σε κλινικές άμβλωσης.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το EPF σε συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς και εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες, συγκέντρωσε δεδομένα από 49 χώρες και εδάφη σε όλη την Ευρώπη.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια: νομικό καθεστώς, πρόσβαση, κλινική περίθαλψη και παροχή υπηρεσιών, καθώς και ενημέρωση.

Ο φετινός Άτλας περιλάμβανε επίσης υποκατηγορίες, όπως η τηλεϊατρική, ο τόπος όπου πραγματοποιείται η άμβλωση και το επίπεδο νομικής προστασίας.