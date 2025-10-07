newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 10:09
Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 08:50
Κίνηση στους δρόμους: Έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι ισχύει με τα δικαιώματα στην άμβλωση στην ΕΕ;
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 10:53

Τι ισχύει με τα δικαιώματα στην άμβλωση στην ΕΕ;

Αρκετές διαφορές παρατηρούνται στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τα δικαιώματα στην άμβλωση

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Spotlight

Παρά το γεγονός ότι 15 χώρες έχουν λάβει μέτρα για τις πιο ολοκληρωμένες παροχές και ελευθερίες στην άμβλωση από το 2021, μόνο πέντε χώρες της ΕΕ έχουν προχωρήσει στην πλήρη αποποινικοποίησή της.

Τα κράτη με την καλύτερη βαθμολογία σχετικά με την άμβλωση

Η Σουηδία (94,6 %), η Γαλλία (85,2 %) και οι Κάτω Χώρες (80,3 %) κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματα άμβλωσης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Άτλαντα Πολιτικών για την Άμβλωση 2025.

Οι βαθμολογίες που απονέμονται σε αυτές τις χώρες σχετίζονται με τις ισχυρές νομικές προστασίες που αποποινικοποιούν πλήρως την άμβλωση, την ευρεία διαθεσιμότητα υπηρεσιών, την εθνική κάλυψη υγείας, τις κυβερνητικές διαδικτυακές πληροφορίες και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Η Ελλάδα, όσον αφορά τα δικαιώματα στην άμβλωση βρίσκεται κάπου στη μέση, λαμβάνοντας το ποσοστό κάλυψης αυτών, του 57,9 %.

Αντίθετα, η Μάλτα, με 3,7%, και η Πολωνία, με 18,6%, παραμένουν στην τελευταία θέση της κατάταξης, με την άμβλωση να ποινικοποιείται σε μεγάλο βαθμό με αυστηρές κυρώσεις και την πρόσβαση σε κλινική περίθαλψη να είναι περιορισμένη.

«Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές θα έχουν διαφορετική πρόσβαση από τις γυναίκες στις αστικές περιοχές».

Σε γενικές γραμμές, οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης κατατάσσονται καλύτερα στον Άτλαντα.

Ωστόσο, οι ειδικοί σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων που ανέπτυξαν τον Άτλαντα προειδοποίησαν ότι «οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές θα έχουν διαφορετική πρόσβαση από τις γυναίκες στις αστικές περιοχές».

Από την προηγούμενη έκδοση το 2021, 15 ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου.

Τι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες

Για παράδειγμα, η Γαλλία καθιέρωσε την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα, ενώ το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες κατάργησαν τις υποχρεωτικές περιόδους αναμονής.

Εν τω μεταξύ, η Δανία επέκτεινε τα όρια στις 18 εβδομάδες και η Λιθουανία νομιμοποίησε την ιατρική άμβλωση.

Ωστόσο, μόνο η Φινλανδία, η Γαλλία και η Ιρλανδία επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών άμβλωσης μέσω τηλεϊατρικής, ενώ 13 κράτη μέλη καλύπτουν πλήρως την άμβλωση στο εθνικό τους σύστημα υγείας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Δανία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ που έχουν αποποινικοποιήσει πλήρως την άμβλωση, παρά το γεγονός ότι αυτό συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η ιδέα […] προέρχεται από τον ΠΟΥ», δήλωσε ο Νιλ Ντάτα, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα (EPF), κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του Άτλαντα.

Οι αρνητικές τάσεις περιλαμβάνουν νέους περιορισμούς στην Ιταλία, τη Μάλτα και τη Σλοβακία, όπως η αυξημένη παρενόχληση των παρόχων υπηρεσιών άμβλωσης και η διάδοση παραπληροφόρησης από το κράτος. Αυτά τα φαινόμενα δυσχεραίνουν την πρόσβαση των ατόμων σε υπηρεσίες άμβλωσης.

Η Σουηδία και η Γαλλία είναι οι μόνες χώρες όπου η κυβέρνηση και οι δημόσιες αρχές λαμβάνουν μέτρα κατά της παραπληροφόρησης σχετικά με την άμβλωση.

Για παράδειγμα, το 2024, η Ιταλία ψήφισε νόμο που επιτρέπει σε ομάδες υπέρ της ζωής να έχουν πρόσβαση σε κλινικές άμβλωσης.

Η Σουηδία και η Γαλλία είναι οι μόνες χώρες όπου η κυβέρνηση και οι δημόσιες αρχές λαμβάνουν μέτρα κατά της παραπληροφόρησης σχετικά με την άμβλωση.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το EPF σε συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς και εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες, συγκέντρωσε δεδομένα από 49 χώρες και εδάφη σε όλη την Ευρώπη.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια: νομικό καθεστώς, πρόσβαση, κλινική περίθαλψη και παροχή υπηρεσιών, καθώς και ενημέρωση.

Ο φετινός Άτλας περιλάμβανε επίσης υποκατηγορίες, όπως η τηλεϊατρική, ο τόπος όπου πραγματοποιείται η άμβλωση και το επίπεδο νομικής προστασίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση που θα δώσει σήμερα στην Εξεταστική, ο Γρηγόρης Βάρρας, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)

Λίγο μετά τη βαριά ήττα από τη Σεβίλλη για το ισπανικό πρωτάθλημα, η Μπαρτσελόνα δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, αφού άγνωστοι χάκαραν τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Σύνταξη
Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»
Τέμπη 07.10.25

Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Ο Π. Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την απόφαση που δίνει πράσινο φως σε τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων των Τεμπών

Σύνταξη
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ
Σταθερή θέση 07.10.25

Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία από τις αρμοδιότητες της, τόνισε η ηγεσία της ΚΕΔΕ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ παρουσία τριών Υπουργών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;
Μπάσκετ 07.10.25

Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τάραξε τα νερά στο NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, αφού με μια ανάρτησή του ενημέρωσε ότι τις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει την «απόφαση» της ζωής του!

Σύνταξη
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07.10.25

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Δ’)
Language 07.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Δ’)

Με την πάροδο του χρόνου ο όρος «δημοκρατία» καθιερώθηκε για το νέο πολιτικό σύστημα, καθώς ήταν εκείνος που εξέφραζε με απόλυτη σαφήνεια την κυρίαρχη κοινωνική τάξη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του
Απώλεια 07.10.25

Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και σκηνοθέτης της ταινίας «Severance», Μπεν Στίλερ, μιλάει με πίκρα για τον χωρισμό του, το 2017, στο νέο του ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο