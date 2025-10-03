Η Ισπανία επιδιώκει να καταστήσει την άμβλωση συνταγματικό δικαίωμα – Νομιμοποιήθηκε πριν 40 χρόνια

Η κυβέρνηση της Ισπανίας σχεδιάζει να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην άμβλωση στο σύνταγμα, εν μέσω αυτού που θεωρεί ως παγκόσμια επίθεση στην αναπαραγωγική ελευθερία, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Κρίσιμη η ψηφοφορία για το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση

Εάν ψηφιστεί, η χώρα θα είναι η δεύτερη παγκοσμίως που θα κατοχυρώσει συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση, μετά τη Γαλλία που το έκανε πέρυσι. Η Ισπανία συμπληρώνει τέσσερις δεκαετίες από τότε που η πράξη αυτή έπαψε να αποτελεί έγκλημα, το 1985.

«Με αυτή την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση στα κοινωνικά δικαιώματα», έγραψε ο Σάντσεθ σε μια ανάρτηση στην κοινωνική πλατφόρμα X.

Η κυβέρνηση συνασπισμού των Σοσιαλιστών και της ακροαριστερής πτέρυγας ενισχύει τις προοδευτικές και φεμινιστικές πολιτικές της, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει την εκλογική της βάση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αύξηση της υποστήριξης προς το ακροδεξιό κόμμα Vox, τονίζει δημοσίευμα του Reuters.

Μέτρα ενάντια στις παραπλανητικές και δυνητικά επικίνδυνες πληροφορίες

Η μεταρρύθμιση απαιτεί την υποστήριξη των τριών πέμπτων της κάτω βουλής, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί την υποστήριξη των βουλευτών του συντηρητικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Κόμματος (PP).

Η κυβέρνηση επιθυμεί επίσης να τροποποιήσει τους νόμους περί αμβλώσεων, προκειμένου να αποτρέψει τις γυναίκες που επιθυμούν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη τους από το να λαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες με σκοπό να τις εξαναγκάσουν να μην προχωρήσουν σε άμβλωση.

Σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Σάντσεθ, ο τροποποιημένος νόμος θα υποχρεώνει τις ιατρικές αρχές να παρέχουν μόνο πληροφορίες σχετικά με την άμβλωση που βασίζονται σε αντικειμενικά επιστημονικά στοιχεία, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν θεσπίσει οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης την Τετάρτη ενός μέτρου που υποχρεώνει τις υγειονομικές υπηρεσίες να ενημερώνουν τις γυναίκες που σκέφτονται να υποβληθούν σε άμβλωση για το λεγόμενο «σύνδρομο μετά την άμβλωση». Το μέτρο προτάθηκε από το Vox και «πέρασε» με τις ψήφους του PP.

Το σύνδρομο, η ύπαρξη του οποίου δεν έχει επιστημονική αποδοχή, σύμφωνα με το Vox, οδηγεί σε χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, αυτοκτονικές τάσεις ή ακόμη και καρκίνο στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.

Αναγκαία η προστασία των αναπαραγωγικών ελευθεριών των γυναικών

«Το PP αποφάσισε να συγχωνευθεί με την ακροδεξιά. Αυτή είναι η επιλογή τους. Μπορούν να το κάνουν. Αλλά όχι σε βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών», πρόσθεσε ο Σάντσεθ στην ανάρτησή του στο X.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι υποστηρικτές των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων λένε ότι οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό των αναπαραγωγικών ελευθεριών των γυναικών έχουν ενταθεί από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ψήφισε το 2022 την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade, της απόφασης του 1973 που αναγνώριζε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη θητεία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε περιορισμούς στην αμερικανική βοήθεια προς ομάδες στο εξωτερικό που πραγματοποιούν ή προωθούν αμβλώσεις.