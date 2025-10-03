newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Η Ισπανία επιδιώκει να καταστήσει την άμβλωση συνταγματικό δικαίωμα – Νομιμοποιήθηκε πριν 40 χρόνια
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 13:26

Η Ισπανία επιδιώκει να καταστήσει την άμβλωση συνταγματικό δικαίωμα – Νομιμοποιήθηκε πριν 40 χρόνια

Η ισπανική κυβέρνηση επιθυμεί να συμπεριλάβει στο σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Βασιλική Δρίβα
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Η κυβέρνηση της Ισπανίας σχεδιάζει να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην άμβλωση στο σύνταγμα, εν μέσω αυτού που θεωρεί ως παγκόσμια επίθεση στην αναπαραγωγική ελευθερία, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Κρίσιμη η ψηφοφορία για το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση

Εάν ψηφιστεί, η χώρα θα είναι η δεύτερη παγκοσμίως που θα κατοχυρώσει συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση, μετά τη Γαλλία που το έκανε πέρυσι. Η Ισπανία συμπληρώνει τέσσερις δεκαετίες από τότε που η πράξη αυτή έπαψε να αποτελεί έγκλημα, το 1985.

«Με αυτή την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση στα κοινωνικά δικαιώματα», έγραψε ο Σάντσεθ σε μια ανάρτηση στην κοινωνική πλατφόρμα X.

Η κυβέρνηση συνασπισμού των Σοσιαλιστών και της ακροαριστερής πτέρυγας ενισχύει τις προοδευτικές και φεμινιστικές πολιτικές της, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει την εκλογική της βάση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αύξηση της υποστήριξης προς το ακροδεξιό κόμμα Vox, τονίζει δημοσίευμα του Reuters.

Μέτρα ενάντια στις παραπλανητικές και δυνητικά επικίνδυνες πληροφορίες

Η μεταρρύθμιση απαιτεί την υποστήριξη των τριών πέμπτων της κάτω βουλής, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί την υποστήριξη των βουλευτών του συντηρητικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Κόμματος (PP).

Η κυβέρνηση επιθυμεί επίσης να τροποποιήσει τους νόμους περί αμβλώσεων, προκειμένου να αποτρέψει τις γυναίκες που επιθυμούν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη τους από το να λαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες με σκοπό να τις εξαναγκάσουν να μην προχωρήσουν σε άμβλωση.

Σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Σάντσεθ, ο τροποποιημένος νόμος θα υποχρεώνει τις ιατρικές αρχές να παρέχουν μόνο πληροφορίες σχετικά με την άμβλωση που βασίζονται σε αντικειμενικά επιστημονικά στοιχεία, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν θεσπίσει οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης την Τετάρτη ενός μέτρου που υποχρεώνει τις υγειονομικές υπηρεσίες να ενημερώνουν τις γυναίκες που σκέφτονται να υποβληθούν σε άμβλωση για το λεγόμενο «σύνδρομο μετά την άμβλωση». Το μέτρο προτάθηκε από το Vox και «πέρασε» με τις ψήφους του PP.

Το σύνδρομο, η ύπαρξη του οποίου δεν έχει επιστημονική αποδοχή, σύμφωνα με το Vox, οδηγεί σε χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, αυτοκτονικές τάσεις ή ακόμη και καρκίνο στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.

Αναγκαία η προστασία των αναπαραγωγικών ελευθεριών των γυναικών

«Το PP αποφάσισε να συγχωνευθεί με την ακροδεξιά. Αυτή είναι η επιλογή τους. Μπορούν να το κάνουν. Αλλά όχι σε βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών», πρόσθεσε ο Σάντσεθ στην ανάρτησή του στο X.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι υποστηρικτές των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων λένε ότι οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό των αναπαραγωγικών ελευθεριών των γυναικών έχουν ενταθεί από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ψήφισε το 2022 την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade, της απόφασης του 1973 που αναγνώριζε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη θητεία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε περιορισμούς στην αμερικανική βοήθεια προς ομάδες στο εξωτερικό που πραγματοποιούν ή προωθούν αμβλώσεις.

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες
Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες για τα γεγονότα πριν την δολοφονία της Μαρίας Νιώτη στις ΗΠΑ, με τον φερόμενο δράστη να την παρενοχλεί για μήνες πριν το μοιραίο απόγευμα

Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη»

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…
Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό, προσπαθώντας να πείσει την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως και τον... εαυτό του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της ‘διαφάνειας’»
«Άλωστε η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία 'λύνουν και δένουν' τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα» τονίζει το ΚΚΕ

Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και τους στηρίζει στην πράξη απέναντι στον κίνδυνο της πλήρους ερημοποίησης της περιφερειακής και νησιωτικής Ελλάδας.

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Έφη Αλεβίζου
Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το Global Sumud Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων

Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

