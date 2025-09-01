Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Με πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «My Voice, My Choice» υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης για την άμβλωση
- Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το ζήτημα της άμβλωσης μπαίνει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, το κίνημα «Η φωνή μου, η επιλογή μου: για ασφαλή και προσβάσιμη άμβλωση» υπέβαλε την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μια αίτηση με πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές.
Σύμφωνα με το Euronews, η αναφορά καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που θα εγγυάται την ασφαλή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην εθελοντική διακοπή της εγκυμοσύνης.
Η συντονίστρια αυτής της πρωτοβουλίας, Nika Kovač, υπενθυμίζει την κατάσταση πολλών γυναικών στην Ευρώπη.
«Στην Ευρώπη, 20 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και προσιτή άμβλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να πεθαίνουν λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην άμβλωση», εξηγεί.
«Γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν η άμβλωση απαγορευτεί, οι γυναίκες θα βρουν πάντα έναν τρόπο να την κάνουν. Και συχνά είναι επικίνδυνο», προσθέτει η Nika Kovač.
Τα μέλη αυτής της πρωτοβουλίας τόνισαν επίσης τη σημασία της αναφοράς στο τρέχον πολιτικό πλαίσιο.
«Όταν βλέπεις τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, στη Μάλτα, στην Πολωνία, σε τόσες πολλές χώρες, και τον τρόπο με τον οποίο η ακροδεξιά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, να τα καταστείλει, να τα μετατρέψει σε θέμα συζήτησης… νομίζω ότι θα ήταν ντροπή να μην αγωνιστούμε για την υπεράσπισή τους», λέει η Αναστασία Γιάμαλη, η οποία βρέθηκε εκεί για να υποστηρίξει το κείμενο.
Μεγάλες διαφορές
Αυτή η πρωτοβουλία υπενθυμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τα χρονικά όρια και τους κανόνες για την άμβλωση.
25 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν νομιμοποιήσει την εθελοντική διακοπή της κύησης. Ωστόσο, το χρονικό όριο για την άμβλωση κυμαίνεται από 10 εβδομάδες στην Πορτογαλία και την Κροατία έως 24 εβδομάδες στις Κάτω Χώρες. Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών ορίζει ένα χρονικό περιθώριο 12 εβδομάδων για την άμβλωση.
Η Πολωνία και η Μάλτα είναι τα δύο κράτη μέλη με πολύ περιοριστική νομοθεσία. Η Βαρσοβία επιτρέπει την άμβλωση σε περιπτώσεις βιασμού ή κινδύνου για τη ζωή της μητέρας. Στη Μάλτα, η ζωή της μητέρας και η βιωσιμότητα του εμβρύου είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμβλωση.
Η Επιτροπή έχει προθεσμία μέχρι τον Μάρτιο για να αποφασίσει εάν θα δώσει συνέχεια στην αίτηση. Η Επιτροπή δήλωσε επίσης σε δελτίο τύπου ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαιώματος στην άμβλωση.
