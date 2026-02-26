Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται
«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του - κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου
«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών είναι μία νίκη για το κράτος δικαίου, την ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά και για την ίδια τη Δημοκρατία στη χώρα μας», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου, σημειώνοντας ότι «αποτελεί αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών θεσμών στην χώρα μας».
Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την καταρράκωση των θεσμών, τη διάχυση τοξικότητας και καχυποψίας στο δημόσιο βίο και την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», ενώ επισημαίνει πως «αυτή η αντίληψη διαβρώνει την κοινωνική συνοχή, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και τραυματίζει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας».
«Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται»
«Από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε μια μοναχική μάχη απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, το οποίο επέλεξε το δρόμο της συγκάλυψης, της απαξίωσης και της σιωπής», αναφέρει ο Γιώργος Παπανδρέου.
Και προσθέτει πως «είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του – κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο».
«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, την πλήρη διαλεύκανση των υποκλοπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται – συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, μέχρι τέλους», τονίζει καταληκτικά ο Γιώργος Παπανδρέου.
