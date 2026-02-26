newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται
Πολιτική Γραμματεία 26 Φεβρουαρίου 2026, 18:15
Πολιτική Γραμματεία 26 Φεβρουαρίου 2026, 18:15

Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του - κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Spotlight

«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών είναι μία νίκη για το κράτος δικαίου, την ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά και για την ίδια τη Δημοκρατία στη χώρα μας», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου, σημειώνοντας ότι «αποτελεί αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών θεσμών στην χώρα μας».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την καταρράκωση των θεσμών, τη διάχυση τοξικότητας και καχυποψίας στο δημόσιο βίο και την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», ενώ επισημαίνει πως «αυτή η αντίληψη διαβρώνει την κοινωνική συνοχή, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και τραυματίζει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας».

«Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται»

«Από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε μια μοναχική μάχη απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, το οποίο επέλεξε το δρόμο της συγκάλυψης, της απαξίωσης και της σιωπής», αναφέρει ο Γιώργος Παπανδρέου.

Και προσθέτει πως «είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του – κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, την πλήρη διαλεύκανση των υποκλοπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται – συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, μέχρι τέλους», τονίζει καταληκτικά ο Γιώργος Παπανδρέου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Vita.gr
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;
Πολιτική 26.02.26
Πολιτική 26.02.26

Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;

Η απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ήταν ιστορικής σημασίας. Η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών ανοίγει το δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης, και κυρίως για το ποιοι ήταν οι εντολείς των καταδικασθέντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα

Το κίνδυνο πρόσβασης σε απόρρητα αρχεία εθνικής ασφάλειας αναγνώρισε το δικαστήριο μέσα από τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»
Δείτε το εξώδικο 26.02.26
Δείτε το εξώδικο 26.02.26

Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»

Εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26 Upd: 16:17

Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απόφαση της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές αποτελεί ήττα για το «παρακράτος του Μαξίμου»

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
Συγκάλυψη ή λογοδοσία; 26.02.26
Συγκάλυψη ή λογοδοσία; 26.02.26

Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε ότι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη

Σύνταξη
Τσίπρας για υποκλοπές: Μητσοτάκης (ηθικός αυτουργός), και Δημητριάδης (εκτελεστικός) τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από αυτό το κατηγορητήριο
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Μητσοτάκης (ηθικός αυτουργός), και Δημητριάδης (εκτελεστικός) τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από αυτό το κατηγορητήριο

Λάβρος ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου για τις υποκλοπές, σημειώνει ότι δύο τη γλίτωσαν. «Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης».

Σύνταξη
ΚΚΕ: Βλέπει ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη – Το πόρισμα για την Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με την υπογραφή της ΝΔ 26.02.26
Με την υπογραφή της ΝΔ 26.02.26

Ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη, βλέπει το ΚΚΕ - Το πόρισμα για την Εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα του μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κάνει λόγο για «ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν τη διαδικασία, μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη της αλήθειας μέσω του αποκλεισμού ουσιωδών μαρτύρων και της κατεύθυνσης που έδωσε το προεδρείο στις εργασίες της εξεταστικής

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι πρόκειται για «μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης». Αιχμές αφήνει και για χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε πτυχές της δυσώδους υπόθεσης ενώ προαναγγέλλει ότι επόμενος σταθμός θα είναι το ΕΔΔΑ

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε στη νέα ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες», και για «όσους ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης»

Σύνταξη
Γενεύη: Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να καταλήξουν σε συμφωνία;
Κόσμος 26.02.26
Κόσμος 26.02.26

Γενεύη: Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να καταλήξουν σε συμφωνία;

Σε εξέλιξη βρίσκονταν μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα στη Γενεύη ο νέος γύρος των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τη μεσολάβηση του Ομάν

Σύνταξη
«Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να τα ξεχνάω»: Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει «Δύο Ξένοι» σε επανάληψη
Βίντεο 26.02.26
Βίντεο 26.02.26

«Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να τα ξεχνάω»: Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει «Δύο Ξένοι» σε επανάληψη

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου σε παλαιότερες σειρές, θυμάμαι τα όνειρα εκείνης της εποχής», είπε μεταξύ άλλων ο Οδυσσέας Σταμούλης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί
Ελλάδα 26.02.26
Ελλάδα 26.02.26

Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί

Ο ανήλικος τράβηξε με τη βία και έκλεψε αλυσίδα λαιμού από γυναίκα στον Σταθμό Μετρό «Λαρίσης» - Έφτασε τρέχοντας μέσα στο τούνελ στον Σταθμό «Μεταξουργείο» όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς

Σύνταξη
Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ' αλήθεια σέξι;
Second Skin 26.02.26
Second Skin 26.02.26

Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;

Η επιθυμία δεν σβήνει με την απόκτηση, αλλά εντείνεται: στο «Second Skin», η Αναστασία Φεντόροβα αναλύει τον φετιχισμό ως σύγχρονη πρακτική όπου τα αντικείμενα γίνονται φορείς ταυτότητας, προστασίας και αισθητικής μεταμόρφωσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εθνική Ελλάδας: «Έφυγαν» πάνω από 5.000 εισιτήρια για το ματς με Μαυροβούνιο – Ενσωματώθηκε ο Παπανικολάου
Μπάσκετ 26.02.26
Μπάσκετ 26.02.26

Εθνική: «Έφυγαν» πάνω από 5.000 εισιτήρια για το Μαυροβούνιο - Ενσωματώθηκε ο Παπανικολάου

Μεγάλη είναι η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Μέσα ο Παπανικολάου, ποιοι τέθηκαν εκτός.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;
Πολιτική 26.02.26

Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;

Η απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ήταν ιστορικής σημασίας. Η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών ανοίγει το δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης, και κυρίως για το ποιοι ήταν οι εντολείς των καταδικασθέντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26
Editorial 26.02.26

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χίλαρι Κλίντον: «Δεν θυμάται» αν συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν – Προτρέπει τη Βουλή να ζητήσει ένορκη κατάθεση από τον Τραμπ
ΗΠΑ 26.02.26
ΗΠΑ 26.02.26

Χίλαρι Κλίντον: «Δεν θυμάται» αν συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν – Προτρέπει τη Βουλή να ζητήσει ένορκη κατάθεση από τον Τραμπ

Η πρώην πρώτη κυρία, Χίλαρι Κλίντον, που ήταν υποψήφια για την προεδρία το 2016 αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ, δηλώνει ότι δεν θυμάται καν να συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν και δεν γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματά του

Σύνταξη
Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα

Το κίνδυνο πρόσβασης σε απόρρητα αρχεία εθνικής ασφάλειας αναγνώρισε το δικαστήριο μέσα από τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
Conference League 26.02.26

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
Conference League 26.02.26

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ριέκα – Ομόνοια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ
Europa League 26.02.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Σέλτικ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας
Από το ντοκιμαντέρ στο ΟΗΕ 26.02.26
Από το ντοκιμαντέρ στο ΟΗΕ 26.02.26

ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ στην ομιλία της θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως τρόπο προώθησης της ανοχής και της παγκόσμιας ειρήνης. Παραμένει ασαφές με ποιον θεσμικό ρόλο θα παραστεί.

Σύνταξη
LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»
Δείτε το εξώδικο 26.02.26

Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»

Εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις
Woman 26.02.26
Woman 26.02.26

«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Σύνταξη
Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς
Κόσμος 26.02.26
Κόσμος 26.02.26

Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, θα πρέπει να αναμένεται η έκβαση της κύριας διαδικασίας, καθώς η Εναλλακτική για την Γερμανία υπέβαλε αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα, το οποίο έγινε δεκτό

Σύνταξη
Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα
Ποδόσφαιρο 26.02.26
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Βραζιλίας και πολύ πιθανό σε ολόκληρο τον κόσμο λέγεται Λούις Κάρλος ντος Σάντος και έχει κλείσει 118 χρόνια ζωής!

Σύνταξη
Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις
Ελλάδα 26.02.26
Ελλάδα 26.02.26

Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις

Η Τροχαία πραγματοποίησε χθες ειδική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα πατίνια και την τήρηση του ΚΟΚ από τους αναβάτες

Σύνταξη
Έβρος: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί – Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό
Συνδρομή του στρατού 26.02.26
Συνδρομή του στρατού 26.02.26

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί - Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό

Στο «κόκκινο» παραμένει ο Έβρος καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα νερά έχουν φτάσει και σε κατοικημένες περιοχές. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα.

Σύνταξη
Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας
Ελλάδα 26.02.26
Ελλάδα 26.02.26

Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος της, η Ρούλα Πισπιρίγκου λόγω του αυτοάνοσου νοσήματος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με βραχιολάκι.

Σύνταξη
