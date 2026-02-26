Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Μία αιχμηρή δήλωση για την υπόθεση των υποκλοπών, μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έκανε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Βενιζέλος τόνισε χαρακτηριστικά πως «οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία».

Εξίσου αιχμηρός υπήρξε, όμως, και για τα «υψηλά κλιμάκια» της Δικαιοσύνης, καθώς υπογράμμισε πως «το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης».

«Θεσμικό έγκλημα που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους»

«Όχι μόνο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου», όπως σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, «αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης, που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους».

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου δήλωσε, μάλιστα, με νόημα: «Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο».

Την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων – Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου – αποφάσισε σήμερα ο πρόεδρος της έδρας στη δίκ για τις υποκλοπές, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Σε κάθε κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα έως τον δεύτερο βαθμό.