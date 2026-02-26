Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Η παρουσία της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Εφετείο την περασμένη Παρασκευή με μπαστούνι και υποβασταζόμενη από τους αστυνομικούς σχολιάστηκε αρκετά.

Όπως φαίνεται, το αυτοάνοσο από το οποίο πάσχει έχει εκφυλιστεί, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα της Ρούλας Πισπιρίγκου, με την πλευρά της καταδικασμένης -για τους θανάτους των τριών παιδιών της- μητέρας να εξετάζει τις προϋποθέσεις για να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αναμένεται να περάσει από ειδική επιτροπή το επόμενο διάστημα και αν της πιστοποιηθεί αναπηρία άνω του 70%, θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με βραχιολάκι, καθώς όπως υποστηρίζει αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα των φυλακών.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Βάσω Πανταζή, η κατάστασή της επιδεινώνεται στο πέρασμα του χρόνου λόγω αυτοάνοσου νοσήματος που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.

Μπορεί να αποφυλακιστεί;

Όπως σημειώνει η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, η νομοθεσία σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να της επιτρέψει την αποφυλάκιση υπό όρους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου ουδέποτε ομολόγησε τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε. Αισιοδοξεί μάλιστα πως στο Εφετείο θα δικαιωθεί.

«Πρέπει να γίνουν εξετάσεις»

Όπως τόνισε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων θα πρέπει το αυτοάνοσο της Ρούλας Πισπιρίγκου θα πρέπει να πιστοποιηθεί με εξετάσεις, καθώς και να διερευνηθεί αν ο εγκλεισμός επηρεάζει την υγεία του κρατούμενου ή όχι.

«Πολλές φορές αποδεικνύεται ότι δεν είναι ο χώρος των φυλακών εντελώς αποτρεπτικός για άτομα που έχουν σοβαρές και χρόνιες παθήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Λέων.

Το θρίλερ του αιώνα που καθήλωσε τη χώρα

Από τον θάνατο και την κηδεία της αδικοχαμένης Τζωρτζίνας, όταν εμφανίστηκε στην εκκλησία με μαλλί κομμωτηρίου, στο πρώτο ξέσπασμα λίγες μόνο μέρες μετά για τους ψιθύρους στην τοπική κοινωνία.

Από εκεί, στην κοινή συνέντευξη με τον τότε σύζυγό της και την αποκάλυψη του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο MEGA για την ουσία κεταμίνη -που προκάλεσε τη σύλληψή της- και στη συνέχεια η προφυλάκιση, οι αλλαγές δικηγόρων και η μάχη της δίκης στις δικαστικές αίθουσες, με τον θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας να προκαλεί αρχικά συγκίνηση και πολύ γρήγορα να γίνεται θέμα συζήτησης σε μία ολόκληρη χώρα.

Ακολούθησε η κοινή συνέντευξη με τον πρωήν σύζυγό της στο σπίτι που κάποτε έμεναν με τα παιδιά τους στην Πάτρα και στη συνέχεια η σύλληψή της, μετά την αποκάλυψη για χορήγηση κεταμίνης. Οι εικόνες ντροπής εκείνη τη νύχτα έξω από το σπίτι που έμενε στην Πάτρα, οι αποδοκιμασίες στα δικαστήρια, οι απαντήσεις στους αστυνομικούς και στη συνέχεια η μεταστροφή του πρώην συζύγου της, απασχολούν μία ολόκληρη χώρα.

Η κατηγορούμενη προφυλακίζεται, με τη συμπεριφορά και τις ατάκες της να βάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε σκέψεις. Μέσα από τη φυλακή αποφασίζει να αλλάξει δικηγόρο και έτσι από τον Αύγουστο του 2022, στο πλευρό της βρίσκεται ο Αλέξης Κούγιας.

Πλέον η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι έτοιμη να κάνει κινήσεις για να επιστρέψει στο σπίτι της, κοντά σε εκείνους που, όπως λέει, την αγαπούν και την στηρίζουν στα εύκολα και τα δύσκολα.