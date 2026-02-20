Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τέλος του έτους η δίκη των θανάτων Μαλένας και Ίριδας

Κρατώντας μπαστούνι εμφανίστηκε σήμερα η Ρούλα Πισπιρίγκου η οποία μεταφέρθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας από τις φυλακές, για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τις δολοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης Βάσως Πανταζή για τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες και των δύο κοριτσιών και της είχε επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης.

Πριν από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για την υπόθεση της Μαλένας και της Ίριδας έχει προσδιοριστεί για τον Σεπτέμβριο η δίκη στο Εφετείο, με κατηγορούμενη επίσης τη Ρούλα Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της μικρής Τζωρτζίνας. Και για αυτήν την υπόθεση σε πρώτο βαθμό έχει επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στη Ρούλα Πισπιρίγκου.

