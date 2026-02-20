Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό
Η Ρούλα Πισπιρίγκου περί τις 08:30 έφτασε στο εφετείο της οδού Λουκάρεως. Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα
Ξεκινά, σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η εκδίκαση της υπόθεσης των θανάτων των δύο παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου, Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό.
Η Ρούλα Πισπιρίγκου περί τις 08:30 έφτασε στο εφετείο της οδού Λουκάρεως. Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα.
Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα καταδικάστηκε σε δις ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.
Αναβολή στη δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
Παράλληλα, στις 18 Σεπτεμβρίου θα καθίσει ξανά στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας η Ρούλα Πισπιρίγκου προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας για την οποία έχει κριθεί ενοχή και έχει τιμωρηθεί με ισόβια κάθειρξη.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε στις 12 Ιανουαρίου. Στη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας η πλευρά της κατηγορούμενης μητέρας ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει άμεσα η δίκη.
Το δικαστήριο μετά από σχετική εισαγγελική εισήγηση αποφάσισε την αναβολή της δίκης. Το «παρών» στο δικαστήριο δήλωσε ο πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.
Σε πρώτο βαθμό η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της κόρης της Τζωρτζίνας.
