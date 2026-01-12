Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή στη δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
Για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη
Στις 18 Σεπτεμβρίου θα καθίσει ξανά στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας η Ρούλα Πισπιρίγκου προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας για την οποία έχει κριθεί ενοχή και έχει τιμωρηθεί με ισόβια κάθειρξη .
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε σήμερα. Στη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας η πλευρά της κατηγορούμενης μητέρας ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει άμεσα η δίκη.
Το δικαστήριο μετά από σχετική εισαγγελική εισήγηση αποφάσισε την αναβολή της δίκης.
Το «παρών» στο δικαστήριο δήλωσε ο πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.
Σε πρώτο βαθμό η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της κόρης της Τζωρτζίνας , ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.
