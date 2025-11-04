Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου – Επιδεινώθηκε η υγεία της

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της Ρούλας Πισπιρίγκου η οποία μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, μια ασθένεια που προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και τα οστά.

Η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχει, έχει επηρεάσει ζωτικά όργανα και της προκαλεί αφόρητους πόνους, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Βάσω Πανταζή.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, ενώ σε ορατά σημεία του κεφαλιού της έχει χάσει μεγάλο μέρος του τριχωτού, κάτι που είναι εμφανές και στις συγκρατούμενες της και το σωφρονιστικό προσωπικό, αναφέρει το pelop.gr.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας.

Όπως τόνισε, η κ. Πανταζή η πάθησή της έχει διαγνωστεί επισήμως από δημόσιο νοσοκομείο και δεν πρόκειται για προσχηματική ασθένεια, όπως έχει ακουστεί στο παρελθόν.

Όσον αφορά το νομικό σκέλος της υπόθεσης, το δεύτερο Εφετείο που αφορά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026, με τη δικηγόρο της να εκφράζει την πεποίθηση ότι τότε θα υπάρξει «σημαντική ανατροπή στην υπόθεση».

Τι είναι ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι μια χρόνια, αυτοάνοση νόσος στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στους δικούς του ιστούς και όργανα, προκαλώντας φλεγμονή.

Μπορεί να επηρεάσει πολλά μέρη του σώματος, όπως το δέρμα, τις αρθρώσεις, τα νεφρά, τον εγκέφαλο, την καρδιά και τους πνεύμονες, και χαρακτηρίζεται από περιόδους έξαρσης και ύφεσης